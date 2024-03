Coqui Bonilla de Afrodisíaco, Jhovan Tomazevich de Zen, Daniel F de Leusemia, la actriz Gisela Ponce de León, el youtuber Henry Spencer, Rui Pereira de Tourista, Nico Saba de Kanaku y el Tigre, No Recomendable y más son los rostros que veremos en el videoclip de “In your mind”, lo nuevo de 6 Voltios.

Tras la campaña en redes sociales donde la banda anunció “la salida” del vocalista y fundador Alexis Korfiatis, se revela la noticia detrás del comentado comunicado que se volvió viral. A pocos días de compartir escenario con Blink 182 y The Offspring, desde mañana viernes, a la 1 p.m., se podrá ver el videoclip de “In your mind”, cantada en inglés, algo no usual en el grupo punk (o chiquipunk) limeño. Es la primera canción en inglés que la banda presenta y fue coescrita por Alexis Korfiatis y Marcel Caillaux.

Este single será parte del próximo álbum de 6 Voltios que se publicará este año. El videoclip, dirigido por Sebastian León, se centra en un proceso de audición para encontrar un nuevo vocalista para la banda.

6 Voltios estará junto a Blink 182 y The Offspring, este 12 de marzo, en el Estadio San Marcos. Las entradas aún están disponibles para su compra a través de Teleticket.

La alineación actual incluye a Alexis Korfiatis (voz principal y guitarra), Marcel Caillaux (bajo y coros), César Ríos (guitarra) y Alvaro Charapaqui (batería).

Fundada en la década del 90, los liderados por Korfiatis han popularizado canciones como “Wirito”, “Lejos” y “Día Plástico”, trascendiendo más allá de las escenas punk locales.

Alexis no se va.

Lo nuevo de 6 Voltios.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: