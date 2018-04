"Radio Gaga", "Bohemian Rhapsody", "I want to break free", "We are the Champions" son canciones que atraparon al mundo gracias a la inconfundible y prodigiosa voz de Freddie Mercury (1946-1991) y su mítica banda Queen . Son temas que escuchamos usualmente en la radio, en fiestas, en películas y series y que el próximo 14 y 15 de abril podremos disfrutar con las voces del Coro Nacional de Niños del Perú en 'Solo Queen'.

Luego de una temporada en homenaje al pop y rock de los años ochenta, el Coro Nacional de Niños regresa a los escenarios del Gran Teatro Nacional para interpretar las canciones más emblemáticas de la banda británica. Los temas contarán con arreglos del maestro César Vega.

' Solo Queen' interpretará canciones como "Save me", "Don't stop me now", "Under Pressure" y otros temas, aún vigentes, que lideraron los ránkings musicales en la década del 70 y 80.

' Solo Queen' contará con la participación del Coro Nacional de Niños, dirigido por la maestra Mónica Canales.

Asimismo el Coro Nacional de Niños contará con el aporte de figuras locales como el líder del grupo Zen, Jhovan Tomasevich; la experimentada soprano Rosa Parodi; la cantante juvenil Marianelle Mezarina y la agrupación adolescente Danilos.

A continuación, una presentación del Coro Nacional de Niños en 2016 interpretando 'We are the champions'.

' Solo Queen' se realizará el 14 de abril (8 p.m.) y 15 de abril (5:30 p.m.), en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja). Las entradas tienen un valor de 15 a 60 soles en Teleticket y la boletería del teatro. Menores de 18 años, estudiantes de universidades e institutos superiores, mayores de 60, jubilados, docentes de instituciones educativas públicas, jóvenes del Servicio Militar Voluntario y afiliados al CONADIS tienen el 50% de descuento.