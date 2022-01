Después de nueve años vuelve a escena la divertida y emotiva comedia ¿Qué me pongo?, escrita por Mariana Silva y dirigida por Norma Martínez; recordada como uno de los grandes éxitos del teatro peruano. La obra que se presenta desde este jueves 3 de febrero en el Teatro Pirandello, abre la programación 2022 de Los Productores en el año en que celebra su décimo aniversario.

Con elenco renovado, ¿Qué me pongo? cuenta esta vez con las actuaciones de Anahí de Cárdenas, Ana Cecilia Natteri, Ebelin Ortiz, Fiorella Penanno y Montserrat Brugué, grandes actrices que interpretan a cinco mujeres de diferentes generaciones que se identifican y comparten sus historias, sus recuerdos y sus más preciados secretos a partir de la pregunta que todas se hacen cuando tienen que vestirse, sobre todo para un acontecimiento especial. Unos zapatos pueden recordar la última fiesta con las amigas; una blusa, la cena que trae la imagen romántica de una persona especial, o un pañuelo puede emocionar porque te lo regaló tu madre.

En palabras de Norma Martínez, “¿Qué me pongo? celebra nuestra capacidad para recordar y elegir del interminable archivo de nuestra memoria lo que nos produce risa, emoción o nostalgia. Es decir, todo aquello que nos marca. Deseo que, a través de la voz de este grupo de generosas, bellas y talentosas actrices, encontremos en nuestros corazones los recuerdos que nos reconcilien con quiénes fuimos y nos alienten a ser mejores cada día”.

En estos tiempos de pandemia y cuarentena la pregunta de “¿Qué me pongo?” toma otros significados. “Volver a hacer ¿Qué me pongo? es una apuesta por reencontrarnos con quienes éramos antes de estos dos últimos años donde no fue relevante hacernos esta pregunta. Hoy que es necesario e ineludible regresar a la vida, al trabajo, a la calle, aparece una vez más la inquietud de saber con qué me visto: ¿Un vestido del pasado? ¿Lo que soy hoy? ¿Lo que deseo ser? ¿Algo que represente mi nuevo yo?”, explica la directora.

“Con el espíritu de un reencuentro entre amigas largamente postergado, con esa misma buena vibra las esperamos en el teatro. Y por supuesto, esperamos a todos los hombres que quieran reconocer en el escenario a sus madres, hermanas, parejas y amigas, para conocernos mejor y reírnos juntas y juntos de cómo somos”, añade.

La obra va de jueves a sábado a las 8:00 pm y los domingos a las 7:00 pm. en el Teatro Pirandello. Las entradas se pueden adquirir desde la página web de Los Productores.

