Marruecos obtuvo ayer un triunfo histórico en Qatar 2022. Al vencer en penales a España tras empatar 0-0 durante los 120 minutos, se convirtió en la primera selección árabe en colarse en la fase de los ocho mejores en una Copa del Mundo. Una sorpresa, o tal vez no, como menciona el periodista y docente universitario Bruno Rivas, autor de Guía Política del Mundial de Fútbol Rusia 2018, quien analiza la victoria del país árabe.

-¿Dónde nace este triunfo de Marruecos?

Con los jugadores de Marruecos ha ocurrido lo inverso a lo que viene ocurriendo con Francia o Alemania. Son jugadores que han crecido y formado en Europa, pero han sido repatriados. En Europa se habla mucho de la fuga de talentos de África y pensamos en Mbappé, Benzema o Zidane, en su momento. Pero con Marruecos ha ocurrido al revés. Ha sabido atraer ese talento y su equipo está avanzando. Ya habían dado muestra de su potencial en Rusia 2018. Tiene jugadores que han estado en el Real Madrid, Feyenoord, Ajax. Tienen buen material y no es casualidad. Quizás para nosotros que somos sudamericanos es llamativo, pero para los europeos no.

-¿Qué pasó con España? Era la favorita para avanzar de fase.

Hay que recordar que todo es parte de un proceso. España ganó la Eurocopa el 2008. Luego ganan el Mundial de 2010 y la Eurocopa otra vez en 2012. Desde 2010 casi todas las selecciones comenzaron a aplicar su estilo. Entonces no es extraño que el DT Luis Enrique haya seguido apostando por esa idea de posesión, pero si uno mira a España desde Rusia 2018 ya mantenía una posesión infructuosa. En octavos no logró nunca entrar al área rusa (perdió en penales tras empatar 1-1). . Eso también sucedió con los equipos que apostaron por este sistema, pero sin tener un referente en la delantera. Le pasó a Alemania en el Mundial anterior y ahora también se ha repetido. El tiki taka sin profundidad no funciona. El Barcelona, por poner un ejemplo, tenía a Messi, Iniesta, Xavi. Incluso tuvieron a Villa en su momento para seguir resolviendo.

El partido España vs. Costa Rica fue una belleza, pero fue atípico. Costa Rica se rindió muy rápido. Ese 7-0 debió darse ahorita, no cuando empezó el Mundial. Por ejemplo, Portugal empezó muy discreto y ha empezado a soltarse.

Saida y Hassan, los padres de Achraf Hakimi, son marroquíes y migraron a España siendo jóvenes, en la década del 90. Hakimi marcó el penal decisivo frente a España.





-¿Luis Enrique debería continuar?

Es una terquedad mantenerse en un sistema que no está dando resultado. Debió tener más referentes de área y no tanto tocadores. No me parece un mal entrenador, pero me parece un sujeto que muy fácilmente se distrae o le gusta ser el centro de noticia. Su perfil no me parece para que deba quedarse en España y es muy resistido por la afición, especialmente madridista. Creo que no le haría bien mantenerlo.

-Fue un partido especial para Marruecos.

Hay toda una historia de España con Marruecos, países separados por el mar Mediterráneo, con historias de colonización, migración y racismo. Creo que eso también llevó a que mucho de los jugadores marroquíes hayan visto el partido como una revancha personal. También tiene que ver por la política de Marruecos, de repatriar jugadores, de hacerlos sentir que su verdadera nación es Marruecos. Eso jugó a favor para que el equipo se sintiera motivado más que cualquier otro partido.

-El fútbol de vez en cuando nos regala partidos con un sabor extra futbolístico.

Partidos entre Argentina vs. Inglaterra o el mismo Irán vs. EE.UU. de hace unos días. O ahora que se viene Francia vs. Inglaterra, que nos lleva a recuerdos del medioevo. O los Francia vs. Senegal, Alemania vs. Holanda. Son partidos que se salen del tema de la cancha para trasladarnos a la historia y entender por qué algunos equipos se motivan ante unos rivales más que otros. El tema de la identidad en el fútbol está cada vez más presente y con cada mundial se avanza.

-Qatar ha sido es un país que ha llevado mucho a pensar en lo geopolítico.

Si recordamos en el Mundial Brasil 2014 pensamos en el país del fútbol y uno no se tomaba en serio las cuestiones geopolíticas. Pero antes de que empiece Qatar 2022 la discusión no era tanto qué equipo venía mejor, sino las había un debate sobre las protestas, las prohibiciones o los DD.HH. De hecho, el mundial ha ayudado a que se tome más en cuenta el tema geopolítico.

-¿Qué selección es tu candidato al título?

Yo desde el primer día he dicho Francia. Incluso, con la lesión de Benzema, es un equipo con la misma potencia de hace cuatro años. Muy poderoso. El otro equipo que llega con toda la viada es Brasil. Argentina no me ha terminado de convencer. Una final Francia vs. Brasil será soñada. En el caso de Brasil podría detenerlo Argentina. La lógica debería ser un Francia Brasil y ahí es de pronóstico reservado.

Bruno Rivas, autor de la Fórmula del Gol'.