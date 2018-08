Los Protones: El regreso de la ola

Trompeta, violín, saxofón, guitarra lap steel, flauta, charango y theremin son parte del universo sonoro de 'Misión: OA4' (A Tutiplén Records), el cuarto disco de estudio de Los Protones , que desde el surf rock instrumental busca dibujar renovados paisajes musicales.

El álbum acaba de ser publicado en plataformas digitales como Spotify, iTunes y Deezer. Trae 12 canciones, entre las que llaman poderosamente la atención “Infiernillo”, “Centauri”, “Cara y sello”, “Chicago chico” y “Huatica moon” porque dentro de los parámetros del género buscan ser diferentes.



El nombre del disco, 'Misión: OA4', hace referencia a los viejos códigos de identificación de los radioaficionados, donde OA es Perú y el 4, Lima.



AÑOS MARAVILLOSOS

Han pasado cinco años de la publicación de '¡Maravilla!', el tercer álbum del grupo, que trajo canciones como “Anconeta”, “Concheperla” y “Maravilla!”. En 2011 salió 'Hijas del diablo', probablemente su mejor disco hasta ahora, que incluía perlas como “Chichasurf”, “La hija del diablo”, “20 uñas” y su clásica versión de “El cóndor pasa”. El álbum debut fue simplemente 'Los Protones', en 2009, un disco de 14 canciones entre las que destacaban “Capitán codorniz” y “El taladro”.



El sonido de Los Protones tiene sus referentes en artistas de los años 60, como Dick Dale y The Ventures, y nacionales como Los Belking’s. Han pasado 11 años desde que Gonzalo Alcalde (guitarra) y Tito Renteros (batería), tras el adiós de Manganzoides, dieran paso al nuevo combo instrumental con músicos que hoy ya no conforman el grupo. Al margen de los cambios, Los Protones han sabido conservar su esencia y, sobre todo, no dejar de producir.

Dato:

- Como parte de los conciertos de presentación de 'Misión: OA4', este viernes 17 la banda estará tocando en el Bar Yacana (plaza San Martín, Centro de Lima). Entrada: 15 soles. 10 p.m.