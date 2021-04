La película Promising Young Woman se vale del suspenso y el humor negro para presentar una historia de venganza, a raíz de una agresión sexual que ha quedado impune. Además, este filme (cuyo título ha sido traducido en español como Una joven prometedora o, también, Hermosa venganza), dirigido y escrito por la cineasta y actriz Emerald Fennell, brinda una mirada crítica sobre el sistemático machismo en la sociedad y cómo este genera heridas a largo plazo.

Esta producción, que suma cinco nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas Mejor película y Mejor dirección, cuenta la historia de Cassie (Carey Mulligan), una joven que, tras un hecho traumático en su entorno, deja la universidad y pone sus prometedores planes de vida en pausa. Mientras pasa sus días trabajando en una cafetería, en las noches recorre los bares para fingir estar borracha y esperar que algún hombre trate de llevársela a casa. A aquellos que intentan aprovecharse de su aparente vulnerabilidad les da un escarmiento y los suma a su lista de “víctimas”.

La directora ha explicado que esta película refleja la cultura de los ‘hook-ups’ o encuentros sexuales casuales, en los que se ve a la mujer como un trofeo que debe ser conquistado y, luego, exhibido. Ella, según declaró en una entrevista a BBC News, pone el foco en esta problemática que aún no es repudiada lo suficiente. También en la historia se aborda esta “coerción suave” que suele haber muchas veces en las relaciones y que no se aborda con la seriedad que se requiere.

“Para muchos hombres, creo que (la película) ha sido profundamente incómoda, porque se han dado cuenta de que, tal vez, ha habido momentos en los que no han tenido suficiente empatía para pensar en lo que la otra persona podría estar experimentando”, explicó Fennell.

Dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Carey Mulligan. Esta cinta cuenta la historia de Cassie, una joven que tiene un brillante futuro que se ve truncado. (Foto: FilmNation Entertainment)

Inteligente y luminosa

Pese a la dureza del tema que aborda, Promising Young Woman no busca ser un filme político “contra los hombres” ni se permite caer en el melodrama y la oscuridad total. La trama violenta amarra también momentos de comedia y romance que se combinan con una fotografía, por muchos momentos, luminosa y que aprovecha los tonos suaves, pasteles e, incluso, infantiles.

Fennell indicó a Vogue España que no quería que Cassie sea definida solo por el sufrimiento. “Que un problema te consuma no implica que no puedas ser también inteligente y divertida”, dijo.

Este matiz alegre también se logra con su potente banda sonora, compuesta, en su mayoría, por artistas femeninas. Desde lo cursi y festivo hasta lo orquestal electrónico, este puñado de composiciones les brinda a las escenas la luminosidad necesaria para que el potente argumento de Promising Young Woman no quede opacado por la sombría y lamentable realidad que denuncia.

