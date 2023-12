Bajo la batuta de la Dirección de Producción Artística y Actividades Académicas, de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro ENSAD se presentará, de manera oficial, la creación colectiva País del Mañana, dirigida por Ricardo Delgado Ayala. Las funciones se realizarán el jueves 21 y viernes 22 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Teatro Roma ENSAD.

País del mañana es un proyecto creación e investigación colectiva, donde se cuestiona las estructuras sociopolíticas de nuestro entorno, resignificando siete cuadros de artistas plásticos y removiendo desde las raíces históricas de nuestra historia ‘republicana’ con la necesidad de resolver la pregunta: ¿cómo imaginamos un país del Mañana?

Esta experiencia escénica se presenta desde la Mirada de los Wayras (doctorcitos), personajes danzantes cusqueños que aparecen desde la República y que representan la “In Justicia”. Siendo los protagónicos de esta obra -que a su vez representarán a actores, actrices y otros personajes- quienes utilizarán el arte escénico como medio de diálogo y comunicación para destacar situaciones que son históricas y vigentes hasta nuestros días. En ella nos interpolan entre la clase política, los poderes del estado y el ciudadano de a pie cuestionando la responsabilidad de la situación de esta nación o de muchas naciones en otras partes de Latinoamérica y el mundo. El proyecto, al generar más preguntas que respuestas, invita al espectador a formar parte de nuestra visión y construir su propia percepción de nuestro país.

“Para mí como director, investigador y artista escénico a cargo de este elenco no podría pensar en crear una obra que no nazca desde el contexto en el que nos encontramos. No me refiero exclusivamente a la situación política, social y humana que vivimos, sino también a crear preguntándonos en el momento en que se encuentran las artes contemporáneas y, en especial, las artes escénicas en nuestro país y Latinoamérica”, nos dice Ricardo Delgado, director de la obra.

Actualmente existen cinco elencos profesionales de arte a nivel nacional que están compuestos por Ballet, Folklore y Música; sin embargo, ninguno está vinculado al Teatro. Como Escuela matriz en las artes escénicas del país, se vio la necesidad de generar un espacio que durante mucho tiempo estuvo ausente. Desde la Dirección de Producción Artística y Actividades Académicas se busca concretar esta oportunidad a través de nuestra comunidad de egresados y, así también, promover oportunidades laborales para nuestra comunidad ENSAD.

La finalidad del Elenco artístico profesional se centra en preservar, difundir y transmitir los nuevos lenguajes artísticos vinculados a la escena teatral desde una mirada social, decolonial y contemporánea, recogiendo su pluralidad estilística y respetando su naturaleza. Asimismo, trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsa su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación.

País del mañana, el fruto del primer año de trabajo del recién constituido Elenco Profesional ENSAD, representa un motivo de orgullo para la institución al presentarlo oficialmente. Esta experiencia escénica busca estimular el debate acerca del rol de los actores y actrices en nuestra sociedad. El elenco está integrado por Josué Cohello, Jazmín Labrín, Mehida Monzón y Rafael Mena.





