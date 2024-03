Presentación del libro “La mujer peruana a través de los siglos”

El martes 26 de marzo, a las 12:30 del mediodía, se presentará en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores la primera edición facsimilar, en dos tomos, del libro La mujer peruana a través de los siglos, de la escritora y educadora peruana Elvira García y García. El ingreso es libre.

La publicación es el resultado de un proyecto editorial llevado a cabo bajo el auspicio de la Universidad Ricardo Palma y el Capítulo Peruano National Museum of Women in the Arts.

En los años 1924 y 1925, Elvira García y García publicó los dos tomos de un minucioso estudio histórico-biográfico que reunía información de las mujeres más destacadas en la historia del Perú desde la época incaica. El primero de ellos contenía el Tahuantinsuyo, la colonia, el virreinato, la lucha por la independencia, los primeros años de la República, la guerra con España y con Chile; el segundo abarcó a la mujer contemporánea, las escritoras y poetisas, las educadoras, universitarias, benefactoras y las agrupaciones femeninas del momento.

Los comentarios estarán a cargo de las poetas Marita Troiano y Ana María García.

Marita Troiano es escritora, poeta y ensayista. Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Editora del sello Carpe Diem. Dirige la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú y ha publicado numerosos libros de poesía, narrativa, antologías, ensayos y obras teatrales. Por su destacada labor literaria y contínua defensa de los Derechos de la Mujer y la Infancia, ha recibido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su obra se ha traducido al inglés, francés, griego e italiano.

Ana María García es docente, poeta y ensayista. Posee estudios de Educación y Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Teología y Humanidades en la Universidad Pontificia de Salamanca; Terapia familiar sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona; Psicología educativa en la Universidad de Valencia. Directora del Centro UNED Lima. Directora de Monólogos contra la violencia, proyecto perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Lapsus de Toledo (España). Miembro de la directiva de la comisión de escritoras del PEN.

DATOS

-Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Jr. Ucayali 391, Cercado de Lima)