Premios Oscar 2019: Conoce las películas nominadas

La magia y el glamour de Hollywood volverán a cautivar la atención del mundo en la 91° edición de los premios Oscar. Una ceremonia que siempre despierta expectativas entre los fanáticos del cine. Desde sus espectaculares segmentos hasta el emocionante anuncio de la Mejor Película.

Las principales cintas en competencia son Roma y The Favourite. Ambas cuentan con 10 nominaciones, entre ellas, Mejor Película. La cinta del mexicano Alfonso Cuarón compite también en la categoría de Mejor Película Extranjera. Si gana ambos reconocimientos, se convertiría en el primer filme de la historia del Oscar que se lleva las dos estatuillas. Un hito que no lograron antes La vida es bella, Crouching Tiger, Hidden Dragon y Amour.

La sorpresa podría venir de BlacKkKlansman , de Spike Lee. Un renombrado director ignorado por la Academia por varios años y que podría llevarse la estatuilla por un filme celebrado por la crítica especializada.

Conozcamos a los ganadores el próximo 24 de febrero. ¡Nos vemos en el cine!

OPINIÓN

Isaac León Frías

Crítico de cine

“El nivel del Oscar es un poco bajo”

No tengo una película favorita este año. No encuentro una candidata que justifique a ganar como mejor filme. Hay algunas buenas, pero no excepcionales.



Roma me parece una buena película, pero no excepcional. Tengo la sospecha de que el filme de Cuarón será la ganadora. Ya ha ganado los premios del Bafta, el Director’s Guild y el Golden Globe. Todo apunta a que gane en las categorías de Mejor Película Extranjera y Mejor Película.

BlacKkKlansman de Spike Lee es otra buena película nominada, pero no al extremo de que vea una gran cinta ni obra maestra ni nada parecido. Creo que es un poco bajo el nivel del Oscar este año. Para mí, debió estar The Mule de Clint Eastwood, que me gustó más que todas las que están en competencia. También Leave No Trace de Debra Granik y First Reformed de Paul Schrader.

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA

(Internet) (Internet) Internet

(Internet) (Internet) Internet

(Internet) (Internet) Internet

(Internet) (Internet) Internet

(Perú21) (Perú21) Perú21

(Perú21) (Perú21) Perú21

(Perú21) (Perú21) Perú21

(Perú21) (Perú21) Perú21

(Perú21) (Perú21) Perú21

(Perú21) (Perú21) Perú21