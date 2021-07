El legendario fundador y vocalista de Tierra Sur no se detiene. La pandemia le arrebató los escenarios, pero no pudo quitarle la pasión y compromiso que tiene por hacer música que transmita un mensaje de unión y paz. Pochi Marambio y su banda acaban de lanzar un nuevo álbum dirigido a un público infantil titulado Cuando sea mayor.

Entrevista Pochi Marambio

¿Cómo nace la idea del álbum?

Últimamente teníamos bastantes presentaciones para niños. Los padres nos pedían nuevos discos y durante la cuarentena ese pedido aumentó. Era una necesidad, una demanda. Cogimos varias canciones que teníamos grabadas desde hace tiempo y aumentamos tres temas nuevos y salió este trabajo. Son 10 canciones.

¿Este álbum busca evocar el amigo imaginario que tienen los niños?

Lo compuse pensando en la soledad de los niños. Muchos de ellos se quedan solos en casa. Recuerdo que cuando era niño me pasaba algo similar, pero yo tenía a mi abuelita que me acompañaba. Y luego me enteré de que había otros chicos que inventaban un amigo y conversaban. A mí no me pasó, pero como compositor tomé el tema y lo canto en primera persona. Es una nostalgia del mayor que extraña a su amigo imaginario y quiere volver al pasado en una siesta y llegando se da con la sorpresa que el amigo lo imagina a él. Ahí se voltea la situación de los personajes.

¿Este disco es una especie de oda a tu niño interior?

Sí, por experiencia personal y distintas terapias que experimenté. Una de ellas fue la de regresión hipnótica que te permite ir al pasado. En este caso yo fui a mi primer llanto por ira. Tuve la experiencia de verme con un año y medio, cuando todavía no hablaba. Estaba solo por primera vez en mi vida y eso me causó una rabieta y tuve un cambio de humor que mis padres no entendían. Me desperté y empecé a llorar hasta agotarme y quedarme dormido de nuevo. Me gustó mucho el ejercicio porque se trata de regresar como adulto a consolarse a uno mismo como niño. Ese ejercicio hace que uno acepte de mejor manera sus traumas. Así salió esta canción.

¿Te has convertido en la persona que esperabas cuando decías “cuando sea mayor”?

Esa es mi intención. Yo tengo la idea de que uno tiene una imagen ideal que es la del padre, la madre o algún abuelo y uno quiere ser mejor. En mi canción sucede que uno mismo puede ser su mejor amigo.

Tu público ha cambiado a uno más infantil.

Era un deseo de mi banda el tocar para familias. Siempre han sido muy hermosas las presentaciones que hemos tenido en parques. Desde que empezamos, tocábamos en el Parque de las Leyendas. Es tan sano, tan lindo, todo sin necesidad de licor. Porque yo siempre he criticado que las bandas terminamos tocando para los que mejor nos pagan que son los bares o discotecas, pero es más lindo, personalmente, cuando la gente disfruta de tu música en un ambiente no artificialmente alegre con luces y licor. Por esa razón buscábamos tocar en espacios familiares. Es más difícil tocar en esos lugares porque eso espacios están en manos de municipalidades o instituciones burocráticas. Las discotecas nos llaman o buscan, pero me gustaría que fuera al revés.

¿Cómo ha sido la pandemia para ti?

El sector más golpeado ha sido el escénico. Desaparecen los escenarios y el músico tiene que pasar por la calle pasando el sombrero. Felizmente muchos músicos tenemos una actividad afín como dar clases en universidades. Ese fue el caso mío y el de mis hijos, o clases privadas. Siempre hay esta curiosidad de saber cómo hacen los músicos y siempre digo que tal vez ‘nos estamos salvando porque Dios es músico’.

¿Cómo te enamoraste del reggae?

En los años 70 yo vivía en Cusco y escuchaba reggae de los cassettes que traían los mochileros. Eran de Bob Marley, de Burning Spear y otros, y los ponían en bares pequeños. Yo estaba feliz con ese ritmo. Sabía que se iba a demorar mucho en ponerse de moda en mi país y empecé a componer. Los temas del reggae son muy variados, no es solo el tema romántico, sino que tienes temas mucho más profundos. Eso me permitió componer y crear una bóveda con muchas canciones. Entonces cuando a finales de los 80 salió un disco póstumo de Bob Marley con las canciones más comerciales, ahí pensé que iba a pegar el reggae aquí. Y yo estaba preparado mejor que nadie.

¿Consideras que el reggae ha perdido vigencia en el espacio musical en los últimos años?

No, todo lo contrario. Al menos aquí en el Perú ya tenemos varias bandas buenas. Muy buenos músicos y compositores y están trabajado en serio, no buscando la fama y la moda.Trabajan como en el caso del folklore, donde uno siempre trata de poner algo de sabiduría popular en las letras, sencillez en los acordes, un ritmo que sea un poco tribal, que una a la gente en vez de separarla. Todos sabemos que nunca vamos a ser masivos. Es “cool”, como dicen. Es tranquilo, fresco.

¿Qué opinas de la música actual que está de moda como el reggaetón?

Todas se parecen. Parten del principio de vender. Aplican el marketing y dicen qué es lo que quiere el público y ahí crean. Hacen todo siguiendo las reglas y al final todo se parece. Pero por ahí siempre alguien quiebra y hace algo nuevo, y de ahí todos lo siguen. El artista honesto parte de querer aportar.

¿Qué le dirías a los nuevos músicos de reggae?

Está bien tener ambición y querer ser famosos para tener solucionado los problemas económicos, pero hay algo que está en la vocación que es como la devoción. Es una misión de hacer las cosas bien por tener la facilidad de hacer música. Si yo estimo al público, tengo que darle lo mejor de mí. Es fácil pedir, pero mejor es dar, brindar soluciones. Hay que estimarnos. Todos somos capaces de aportar. Todos estamos llenos de energía, de luz, de vida. Todos podemos dar bastante.

AUTOFICHA

“Soy Alejandro Marambio Altamirano. Nací el 9 de enero de 1953. Fundamos Tierra Sur en enero de 1988 para difundir composiciones musicales en el género reggae y fusión con ritmos tradicionales del Perú”.

“Cuando sea mayor muestra también una serie de cuentos escritos e ilustrados por Pochi Marambio. “El niño puede ver la ilustración y también va escuchando la música. Le pudimos el nombre de Cantigas que es una manera antigua de decir canciones”.

“Hace dos o tres años hicimos un disco de vinilo con la foto grande del grupo y un montón de fotos más. Por primera vez sentí que tenía un álbum, porque cuando empezó Tierra Sur recién salían los CD y todo era chiquito. No daba ganas ni de leerlo con lupa. El formato grande del vinilo es otra cosa, es un objeto para ojear, coleccionar y entretenerse un rato”.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo es ser una mujer peruana en este 2021? Arte para empoderarte te lo muestra