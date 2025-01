Pochi Marambio: "Decían que yo era un enviado de Satanás"

No se puede hablar de reggae en el Perú sin mencionar a Pochi Marambio. Sus letras han tocado más de un corazón y han abierto la mente de sus seguidores. Con su habitual sencillez, cuenta que no le gusta ser llamado “un pionero de este género”. Lejos de querer fama, asegura que lo más gratificante de su carrera es escuchar que su mensaje caló en alguien. Este 8 de enero celebra los 37 años de Tierra Sur en un imperdible concierto en Sala Osma de Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.

¿Cómo van los preparativos para este show?

Habrá un repertorio especial con canciones del nuevo álbum y las favoritas de distintas épocas. Casi siempre prefieren las del álbum Mi marimba, del año 92, porque es una buena selección, fue lo primero que escogí dentro de todo lo que tenía. Ha sido difícil superar ese disco, pero el álbum reciente Siempre bien está posicionándose también.

Son casi 40 años de trayectoria. ¿Cómo se ha mantenido vigente Tierra Sur?

Gracias a que las generaciones nos han ido descubriendo. Los primeros fans ya tienen hijos y en el auto o en la casa escuchan Tierra Sur, y a ellos también les gusta. Tocamos música para niños también. Nos gusta tocar en parques, eventos, temprano, sin licor. Hay una alegría espontánea: el que quiere se va, el que quiere se queda. Prefiero ese público familiar, aunque nos cuesta más trabajo tener ese tipo de eventos. Últimamente, no hay mucho interés cultural en los políticos. Ahora hay una tendencia muy anticultural. Estábamos acostumbrados a la indiferencia, pero ahora sentimos algo en contra de la cultura, y eso es lamentable.

“Llaman a la puerta” los llevó a la cima en 1992. Fiorella Cava me contaba que censuraron a JAS y a otros grupos en aquella época. ¿Sientes que pasó algo similar?

No, nosotros hemos tenido suerte con esa canción cuando estuvo de moda y, a veces, yo sentía que se me había pasado la mano porque algunos grupos religiosos se ofendían, pero me trajo suerte esa canción. Durante muchos años me ha rendido regalías para sobrevivir en las épocas bajas de pocos conciertos, me ha salvado. Justo, llegando la pandemia, esa canción tuvo difusión internacional a través de Camila Cabello. Fue como un salvavidas que me mandaba Dios en momentos bien difíciles.

¿Te arrepentiste de haberla escrito?

No, yo conversaba con gente humilde que estaba en esas sectas, pero me daban la razón porque a ellos los obligaban los jerarcas. Cuando los medios quisieron hacer una polémica, no aceptaron, no quisieron ir a la televisión; yo estaba dispuesto a explicar. Solo se mostraban ofendidos y decían que yo era un enviado de Satanás, ofensas que en el fondo solo son paranoia, miedo, porque se supone que las religiones nos dan paz.

¿La frase ‘Siempre bien’, que le da nombre a tu último disco, es una utopía, un exceso de ‘pochitivismo’, sarcasmo o un mantra?

Me di cuenta de que, cuando yo le preguntaba a cualquier persona cómo estaba, me decía: “Ahí, pasándola”, con un poco de tristeza. Entonces, a mí me dio por llevar la contra y decía: “Siempre bien”. Llama la atención que alguien esté optimista. Si tú dices: “Voy a estar bien”, es muy probable que resulte. Hay mucho pesimismo en nuestra sociedad.

Eres un pionero del reggae en el Perú. ¿Cómo te sientes al saber que este género quizás no sea tan popular, pero sí has logrado transmitir un mensaje a tus fans?

A mí no me importa lo de ser pionero, aunque muchos me han dicho que he abierto puertas; eso me motiva y me alienta. El reggae puede abarcar cualquier campo. En otros géneros no puedes salir del asunto de pareja y todos creen que solamente se debe hacer eso porque, si no, nadie te va a escuchar, nunca vas a tener éxito y dinero. Pero músicos de reggae nos han dado una lección abordando temas de solidaridad, naturismo, espiritualidad, política o religión. Ahora los políticos nos defraudan tanto y decimos: “Yo no me meto en política, no me voy a embarrar”. Pero es al revés: sí debemos meternos, debemos debatir, en vez de dejar que hagan lo que quieran los delincuentes y corruptos. Se unen bandos opuestos a favor del delito. No podemos permitir eso.

¿Qué opinas de los artistas que dicen ser “apolíticos”?

Uno puede ser muy eficiente en su carrera, pero no debe tener miedo de opinar, porque a veces lo dicen como si fuera inútil, pero no lo es.

¿La música se ha vuelto más artificial con el avance de lo digital?

Hace poco asistí a una charla sobre eso en Apdayc, dada por el hijo de un músico. Nos dijo que la inteligencia artificial es un instrumento. A veces uno le tiene miedo a un instrumento nuevo, pero en realidad uno es quien lo maneja. A todos nos va a servir, me ahorraría horas de trabajo. En algún momento lo haré. He visto que rockeros ahora se quejan de la música de los jóvenes. No tienes que tener supertalento para hacer música, todo el mundo puede expresarse. Me río de los ídolos que están asustados del reggaeton. Yo no me niego a hacer cosas nuevas.

Hace poco estuviste con Quique Neira, el exvocalista de Gondwana. ¿Se viene una colaboración?

Sí. Lo visité en Chile, estuvimos grabando. Tenemos muchas cosas en común; incluso nuestros abuelos se conocieron. Tenemos la sensación de que somos casi parientes. Haremos un par de canciones y vamos a ver cómo fluyen.

¿Hacen falta más festivales de reggae como los que se hacían a inicios del 2000?

Sí, pero están volviendo. Voy a tocar en uno en junio, se anunciará otro en febrero, con Los Pericos. Yo no participo cuando son muchas bandas porque hay muy poco espacio para tocar.

