Playboy la famosa revista para adultos —fundada en 1953 por Hugh Hefner— no solo publicaba candente material gráfico, también destacaba por divulgar obras de destacados literatos de todo el mundo.

['Playboy' no publicará más desnudos y le dice adiós a una era]

La colaboración de Hugh Hefner a la literatura fue incluso galardonada en 2011 por la organización literaria PEN USA por haber brindado apoyo a escritores por más de 50 años.

['Playboy' se despidió de los desnudos, pero dejó estas emblemáticas portadas]

Según Jamie Wolf, vicepresidente de PEN USA, "Hugh Hefner publicó a un número extraordinario de escritores, serios escritores literarios que no se podían conocer cuando uno entraba a una tienda".

A continuación les presentamos una lista de escritores que publicaron en 'Playboy', que incluye a dos conocidos Premios Nobel de Literatura:

Mario Vargas Llosa publicó en la edición de febrero de 1996 'Muerte en los Andes'. Cabe mencionar que cuando el peruano fue galardonado en 2010 con el Premio Nobel de Literatura, Hugh Hefner, lo felicitó y resaltó que "era el escritor número 13 de Playboy en ganar el premio".

Mario Vargas Llosa has been awarded the Nobel Prize in literature. That makes him the 13th Playboy writer to win the award.— Hugh Hefner (@hughhefner) octubre 13, 2010

El colombiano Gabriel García Márquez publicó en la revista 'El ahogado más hermoso del mundo' en 1971, once años antes de ganar el Premio Nobel de Literatura.

Roald Dahl —conocido por obras como 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Matilda' y 'El Fantástico Sr. Zorro'— publicó las narraciones cortas tituladas 'El Visitante' y 'Un buen hijo'.

Ian Fleming publicó en 'Playboy' historias de su personaje más famoso: James Bond. En la edición de marzo de 1960, la revista divulgó 'The Hildebrand Rarity' y en abril de 1963 'Al servicio de su Majestad'.

Haruki Murakami —escritor de éxitos como 'Tokio Blues', 'Sputnik, mi amor' y '1Q84'— publicó en 1992 la historia corta 'The second bakery attack'.

Ray Bradbury publicó en 'Playboy' una versión serializada de su libro más famoso: 'Fahrenheit 451' y otras historias como 'The First Night of Lent' en 1956.