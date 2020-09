Una Piura alfarera, curandera y religiosa, con una propia historia que se construyó sobre la tierra caliente y rodeada de lagunas, es la Piura que capturó Billy Hare con su fotografía en blanco y negro entre 1987 y 1990.

Con poco más de cuarenta años y en una época difícil para viajar, Hare, uno de los referentes más importantes de la fotografía contemporánea, llegó a lugares como Simbilá, Catacaos, Huancabamba, Pacaipampa o Salala e ingresó a sus mundos. Fue parte del equipo de la antropóloga Lupe Camino, quien realizaba una investigación etnográfica en estos lugares. “Este es un capítulo especial dentro de mi carrera porque he colaborado con una investigación”, nos dice Billy Hare y detalla que la investigación de Camino se desarrolló alrededor de la alfarería y las ollas para chicha de Simbilá, los usos de la chicha y el curanderismo de Huancabamba. Hoy, una selección de estos registros se publica en “En Piura”.

Ritual de los Angelitos en La Arena, Piura. (Billy Hare)

“En ese sentido no es una obra estrictamente personal, sino una colaboración y eso demanda una actitud particular de respeto y empatía con lo que se está fotografiando”, comenta. Las imágenes exhalan naturalidad y fluidez: “Eso es importante porque muchas veces se hacen fotos que terminan siendo una cosa turística donde uno invade el espacio de otra gente y es una interferencia. La foto siempre es una interferencia, pero la actitud de la gente en Piura ha sido natural, no hubo tensión con el hecho de mi presencia”, recuerda el fotógrafo de aquel viaje.

Ángeles y curanderos

Hare registra momentos simbólicamente importantes para el imaginario de una colectividad. Velaciones el Día de los Muertos, rituales de florecimiento en las lagunas o el uso de los cuyes para absorber los males. También, el culto a San Dimas y San Gestas (el ladrón bueno y el malo que acompañaron a Jesús el día de su crucificción), así como escenas domésticas, los rostros de las familias, el arado o las ollas chicheras. “¿De estas múltiples imágenes cuáles fueron más impactantes?”, le preguntamos. “La forma de religiosidad popular que hay en Piura. Hay una foto del ritual de los Angelitos donde una señora bendice a un niño rodeada de gente en la calle. Ese ritual es asombroso y se da el 1º de noviembre”, responde. Nos comenta que durante esta tradición las señoras que han perdido a un niño buscan a otro que se parezca al suyo y lo atosigan de dulces.

Varayoc de Huancabamba (Billy Hare)

Hare rescata de estos pueblos de Piura su religiosidad y devoción, así como la importancia del curanderismo: “La gente recurre por muchísimos motivos (médicos, depresión, problemas económicos). Hay toda una organización alrededor, es un mundo que tiene que ver con la fuerza de las lagunas, el paisaje, el cactus San Pedro y otros estimulantes que se usan en ‘la mesa’ (conjunto de objetos que usa el curandero)”, relata el fotógrafo todavía con el asombro del primer momento.

¿Cuánto de aquella Piura se mantiene hoy?

“En Piura” (UPC, 2020) de Billy Hare compendia 65 fotografías de los ciudadanos de la costa y sierra de Piura.

