Nunca se presentaron a un concurso. En el año 81 debutaron y al año siguiente publicaron su segundo disco, que incluía “Olvídame y pega la vuelta”, que no solo fue una canción sino un estilo, una identidad, una forma de crear e interpretar. Le siguió una nutrida lista de éxitos. Primero en Argentina y después en Perú. “De entrada tuvimos la suerte de poder tener éxito con nuestras canciones”, me dice Joaquín Galán.

Pimpinela ha vuelto al Perú. Esta vez para ser parte del jurado del programa concurso de canto La voz senior, que se transmitirá por Latina.

Ya perdieron la cuenta de cuántas veces han pisado suelo peruano. Pueden ser 15 o 20 veces. Joaquín y Lucía Galán ya graban los primeros programas de la franquicia internacional desde hace un mes aproximadamente. “Hemos descubierto un pueblo con una cultura musical, una sencillez y talento literario y musical increíbles”, dice Joaquín sobre el Perú.

-¿Cómo les ha tocado afrontar la pandemia?

Joaquín (J): Al principio muy expectantes, porque pensábamos que iba a durar muy poco, pero cuando vimos la gravedad del tema, hicimos una rutina para encontrar la manera más saludable de pasarla, para que los días tuvieran un orden, una disciplina.

Lucía (L): Estuvimos en EE.UU., pasamos por España para hacer un comercial y vinimos para Perú. Y después toda la cuarentena estricta estuvimos en nuestras casas, en Argentina. Vivimos a cuatro calles de diferencia el uno del otro, nos hablábamos por teléfono, nos veíamos por Zoom.

-¿Cuál era tu rutina, Joaquín?

(J): Levantarme, hacer gimnasia, ayudar en la casa con la limpieza. En Argentina fue muy estricta la cuarentena, duró unos seis meses. Compuse bastantes canciones, como “Traición”, que luego lanzamos. Rearmando las giras, porque en marzo de 2020, después de haber recibido el Grammy a la excelencia, teníamos una gira que empezaba en abril en Estados Unidos y seguía todo el año. La pasamos con paciencia.

-¿Peligraba el hecho de dedicarse a la música, había un plan B?

(J): No. En julio de 2020 empezamos a programar streamings a partir de una canción que compusimos: “2020, el año que se detuvo el tiempo”, y tratamos de canalizar en esa canción nuestras sensaciones. Después hicimos un especial para Navidad. Es decir, usamos las redes sociales e Internet para seguir haciendo lo nuestro.

-Se cree que, a partir de determinada edad, 60 o 70 años, esta puede ser un límite. ¿Qué responder?

(J): Cuando lleguen a ser mayores, se darán cuenta de que todo depende de cada uno. El espíritu de las personas es lo que manda. Por supuesto, vas creciendo y ya no tienes la agilidad de antes, es natural, como cuando tienes un año o dos y no puedes caminar. Pero el deseo y la actitud es lo que importa, y lo estamos comprobando ahora en La voz senior; primero, hay una actitud de agradecimiento por lo que tú dices: el formato los ha tenido en cuenta; y segundo, cantan mejor que millones de jóvenes que yo conozco. Tienen experiencia y una forma de expresarse que muchas veces los jóvenes no tienen. Los participantes de La voz senior son adultos y están llenos de experiencia y de sueños incumplidos e ilusiones que tenían de jóvenes de, a lo mejor, ser cantantes, artistas, pero la vida los ha llevado por otro camino, algunos médicos, otros abogados, otros ingenieros, taxistas, amas de casa. La voz senior le está dando la revancha a gente con enorme talento que hay en Perú.

-¿Se puede empezar una carrera en la música a los 60 años?

(J): Totalmente. También se puede empezar una carrera universitaria. Todo depende de la actitud de uno. La gente mayor tiene una mala prensa, una prensa que la hace la gente joven y que no se da cuenta de que los jóvenes tienen dos opciones: o llegan a ser mayores o mueren antes. Sin duda, te lo puedo decir porque lo estoy viviendo; Lucía y yo tenemos un estilo de vida que nos hace mantenernos jóvenes siempre, porque vivimos en una vorágine desde hace 40 años viajando por todo el mundo, subiendo a escenarios, y eso te mantiene vital. Hay que comer comida sana, actualizarse y rodearse de gente joven.

(L): En La voz senior estamos escuchando voces maravillosas de personas de 80 años o más, que vienen a cumplir un sueño.

-¿Qué es el talento, Lucía?

(L): Hay muchas formas de verlo, pero quizás son aquellos dones o condiciones con los cuales uno tiene la posibilidad de nacer, actuar, cantar. Tener condiciones para ser ingeniero, maestro y después, por supuesto, hay que trabajarlas, ejercitarlas, perfeccionarlas. El talento es algo con lo cual uno puede llegar a nacer y después está en uno lo que haga con ese talento.

-¿Hoy es más fácil ser cantante?

(L): Nunca es fácil ser cantante, nunca es fácil ser un buen profesional. Quizás la tecnología ayuda a que alguien que no es afinado afine, pero después cada época tiene su dificultad y facilidad. Depende de lo que trabaje la persona y las oportunidades que tenga.

-Hagamos un ensayo. ¿Si participaran en La voz senior, con qué canción intentarían convencer al jurado?

(J): (Ríe). Soy de la generación de los Beatles. Seguramente cantaría alguna canción de ellos, como “Hey Jude”, “Let It Be”. O alguna canción de Joan Manuel Serrat. Algo que tenga que ver con mi sensibilidad.

(L): (Ríe). Lo estaba pensando estos días. Pero la verdad que no lo sé. Quizás alguna balada de Camilo Sesto o de José José.

-Joaquín, ¿si como jurado de pronto escuchas una voz y es la de Lucía, voltearías inmediatamente o dudarías unos segundos?

(J): Volteo al instante. Ella tiene un timbre de voz, un color de voz excepcional. He pasado media vida en el estudio de grabación produciéndola.

-¿Y si fuera al revés, Lucía?

(L): Hace 40 años que volteo con la voz de Joaquín (risas). Su voz tiene personalidad.

-Próximos a cumplir 40 años como dúo, ¿qué representa Pimpinela para la música en Latinoamérica?

(J): Hermandad. Nunca hemos querido ser una moda, sino que hemos querido imponer un estilo, ni mejor ni peor que los demás, simplemente diferente. Dos hermanos pudieron llevar adelante el legado de una familia, los Galán, que eran todos emigrantes españoles, artistas de vocación. Somos un poco la revancha de lo que ellos habrían querido ser. Por eso nos emociona La voz senior, porque algún participante de los que está podría ser nuestro padre. Si hace 50 años hubiera existido un programa así, él habría ganado seguramente, su sueño era cantar.

(L): Pimpinela es nuestra forma de vivir y de comunicarnos. Es nuestra esencia.

AUTOFICHAS:

- “Soy Joaquín Roberto Galán. Llegué a cuarto año de Ciencias Económicas, lo dejé porque Pimpinela ya se había puesto muy fuerte y no podía hacer las dos cosas. Igual me sirvió de mucho, porque estar en la universidad te abre la cabeza”.

- “Tenemos unos 25 discos de estudio y muchas compilaciones. Hemos vendido 30 millones de discos; al menos es lo que nos dijo la compañía (risas). Jamás se me pasó por la cabeza ser solista; para cantar una canción solo, lo hacíamos dentro de los discos”.

- “Soy Lucía Galán. Yo tenía claro que quería ser actriz, cantante, todo lo que tuviera que ver con la manifestación artística. Se nace con el don o el talento de poder cantar, actuar, y después hay que trabajar, perfeccionar, estudiar”.

- “Los 60 años de hoy no son los 60 años de tus padres o de los míos. Creo que tenemos mucha juventud y mucho por delante por vivir. Creo que ni a una persona de 90 años le tiene que pesar la edad. La edad va por dentro, puedes tener 30 y ser una persona oscura y sin chispa”.

