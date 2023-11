Su padre iba al colegio en caballo y fue agricultor, como el abuelo. Su madre, piurana, también tenía un padre agricultor. Parece que todo estaba escrito.

Un buen día, ya en Cieneguilla, las esposas de los criadores se juntaron para hacer el equipo de amazonas. Le avisaron a su madre, pero ella mandó a su hija, a Pilar. “Te puede gustar, por qué no vas a probar”, le dijo. Había terminado el colegio, tenía 18 años y se unió al equipo de señoras sin saber que ese sería su destino.

Pilar Balta es amazona y fue jurado en la II Feria del Caballo Peruano de Paso, organizado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso.

También se dedica de manera competitiva a la marinera, desde hace 10 años. “La marinera está ligada al caballo, sobre todo ahora que hay competencia de marinera a caballo y a pie”, me dice.

Pilar le canta a su caballo. Habla con él. Siente que escucha su voz, que se calma. “Estamos juntos en esto”, le dice.

¿Cómo es su rutina alrededor del caballo?

Todos los martes son sagrados. Tenemos ensayo en Mamacona, en la Casa del Caballo Peruano de Paso, con nuestro profesor Martín Leyva.

¿En qué consiste un ensayo?

Lo primero es coordinar que los caballos lleguen. Yo, por ejemplo, comparto un camión con otra señora, desde Cieneguilla. Otra chica trae de Mala. Hay chicas que sí tienen sus caballos en Mamacona. Y hay otra chica que incluso trae su caballo en su carreta. Son ensayos musicalizados. Hay otras personas que están coordinando, que filman, corrigen. Es un trabajo minucioso para llegar a la perfección.

¿En qué momento se alcanza la perfección?

Cuando se da la figura perfecta, el cruce perfecto, la postura de las amazonas, hasta los cuellos de los caballos. Tenemos ejercicios donde te dicen: colocar a la derecha y etcétera; entonces, tienes que avanzar con tu caballo recto pero con la carita hacia la derecha.

¿Cómo logran que el caballo colabore?

Eso es entrenamiento. Puedes ser una buena amazona, pero si no tienes un caballo bien entrenado, lo único que vas a lograr es desarmarte tú y al resto. No es una prueba de doma de caballo, no se trata de cuánto puedes domar a tu caballo, sino qué tan bien entrenado está para poder llegar a la perfección en las figuras que formamos.

El caballo parece autónomo.

A veces pienso que con la mente lo estoy dirigiendo, porque apenas lo jalo, muy sutil. Los caballos son muy inteligentes, entienden la coreografía, ya el caballo sabe que hay que guardar espacio, que se debe girar, el caballo se anticipa al movimiento.

Entonces, reciben entrenamiento en otra instancia.

El caballo no puede montarse solo los martes. Por más manso y noble que sea, si no te lo trabajan en la semana o lo montas más días, el caballo no está bien entrenado. Yo recién estoy con este capón este año, pero me ha ido bien.

¿Qué es un capón?

Son los potros que han sido capados, que les han cortado los testículos, y ya son mucho más nobles, más dóciles y versátiles. Las amazonas no aceptan potros porque es peligroso. Un potro ve una yegua en celo y puede causar un accidente. Las amazonas solo pueden ir con una yegua o un capón. Pero la conexión que uno genera con el caballo es alucinante, ya es como telepatía. Es sentir toda la fuerza que tiene y al mismo tiempo que dominas esa fuerza. Es una sensación de libertad.

¿Qué aptitudes debe tener una amazona?

Pienso que debe ser una persona tranquila. Una persona muy nerviosa no lo disfrutaría tanto. El caballo es un ser vivo y así como uno tiene días buenos y malos, los animales también, y no siempre reaccionan igual. Tienes que conocer a tu caballo para que se mantenga con la postura correcta y que no se salga del paso. Mi papá siempre me dice: “No te subas a un caballo que no conoces”. Lo ves muy tranquilo, pero no sabes que, por ejemplo, ese caballo se asusta con las bolsas.

Pilar Balta, amazona (Foto: Javier Zapata).

¿Qué hace especial al caballo peruano de paso?

Es el caballo de silla más suave del mundo, al montar no te golpea. Es superplácido.

Ser amazona y bailar marinera deben tener mucho en común, ¿no?

He sido jurado y he podido darme cuenta de qué amazona es bailarina. Eso se nota. La marinera te da postura, tener los hombros bien atrás, el pecho bien erguido.

¿Cuál es el potencial con los caballos peruanos de paso?

Lo que más me motiva es que, además de que el caballo nos hace sentir peruanos, me da un montón de alegría ver cómo se ha difundido el tema de la marinera con el caballo y los grupos de amazonas, sobre todo quienes vienen de provincias que hacen megaesfuerzos. Y hemos tratado de descentralizar: a cada amazona se le ha otorgado la responsabilidad de dirigir un equipo en provincia. A mí me ha tocado, por ejemplo, las chicas de Chota. Se genera una integración nacional por el caballo. Por otro lado, hay un potencial: en México, por ejemplo, son 800 las chicas que montan; acá en Perú creo que somos 80. Eso nos motiva a decir que podemos ser más. Además, las mujeres somos las que traemos a la familia e involucramos a nuestros hijos en esto. Es una manera increíble de transmitir el cariño a lo nuestro. Qué mejor manera que las mujeres agarren esta autonomía y protagonismo con el caballo.

Estuvo bien que su madre la haya mandado con los caballos.

(Risas). Estuvo superbien…

AUTOFICHA:

-“Soy María del Pilar Balta Arribas. Nací en Lima, pero viví en Pisco hasta los 12 años. Tengo 42 años. Acabé el colegio y estudié Administración. Con mi hermana tengo un restaurante que se llama La Folie (la locura), desde hace 15 años. Está en Chacarilla, en Primavera 1070″.

-“Arriba del restaurante tengo un estudio de danza y pilates que se llama Movimiento. Yo no enseño ahí, soy la eterna alumna (ríe). Tengo profesores de salsa, yoga, pilates, marinera. En Instagram somos @movimientoclub, y ahí se puede ver todas las clases que tenemos”.

-“Se viene el mundial de marinera, que también será en Lima. Como amazonas ganamos un concurso en 2019 y en marinera he ganado un concurso interno; en marinera el nivel de baile es supercompetitivo; es que soy la eterna estudiante. Y tengo dos hijitas, de 9 y 11; ser madre es un eterno aprendizaje”.

