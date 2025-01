Pether Peri: "La industria textil peruana es única por nuestras tradiciones milenarias”

Se inspira en el arte prehispánico y defiende la cultura peruana desde la alta costura.

¿Cómo lo marcó la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería)?

Haber estudiado en la UNI ha sido muy importante, tanto en mi formación profesional como humana. Aprendí mucho sobre cómo plantear soluciones, optimizar recursos, estructurar procesos y, sobre todo, a ser un profesional competitivo y de retos. Gracias a la ingeniería tengo una visión mucho más amplia, desde donde aplico soluciones a la industria de la moda.

¿Por qué fue ingeniero?

En mi adolescencia me pegué bastante a las ciencias. Mi habilidad por las matemáticas, física y química hizo que participe en concursos y olimpiadas de ciencias. Mi familiaridad con ello hizo que decidiera una carrera de ingeniería en una de las mejores universidades del país.

¿Por qué dejó la minería?

Siento que siempre fui un artista. De niño me gustaba mucho el arte en general, como el dibujo, la pintura, la danza y el canto. Sin embargo, las circunstancias y el contexto de mi adolescencia hicieron que tomara un camino diferente. Ya ejerciendo la carrera de ingeniería de minas, me encontraba en una buena empresa y desempeñando un buen trabajo. Sin embargo, sentía que me faltaba algo. Esa motivación retadora que sentía cuando participaba en los concursos de ciencias. Es ahí donde decido enrumbar un nuevo camino, ligado a mis gustos y a las habilidades de mi infancia. Cambiar es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y estoy convencido de que siempre se puede volver a empezar, más aún si es por algo que te apasiona.

¿Cómo definiría a la industria textil peruana?

La industria textil peruana es auténtica y única por nuestro legado cultural y tradiciones milenarias. Es diversa por la variedad de técnicas de las diferentes regiones del Perú. Además, contamos con recursos y materia prima de alto nivel. Nuestra industria textil y moda tiene mucho potencial a nivel internacional, tanto en talento humano como en recursos. Sin embargo, no hay mucha visibilidad y faltan personas altamente capacitadas para aprovechar nuestros recursos.

¿Cómo es la fibra peruana?

Sin duda el Perú cuenta con fibras de alta calidad, como el algodón, la lana de alpaca y la lana de vicuña. Además, contamos con técnicas milenarias como los tejidos artesanales en diferentes lugares del Perú. Todo ello hace que nuestra industria sea muy interesante hacia el mercado internacional.

¿El peruano es conservador para vestirse?

En general los peruanos somos conservadores al momento de vestirnos, con looks sobrios y minimalistas según la región donde nos encontramos y la ocasión. Sin embargo, siento que poco a poco vamos avanzando y cada día los peruanos nos atrevemos más, siguiendo algunas tendencias y moda.

¿Cómo define su propuesta?

Me encuentro muy contento porque mi arte está teniendo mucha visibilidad. Es una propuesta única donde mezclo lo tradicional con lo futurista. He empezado a trabajar con artistas de la música y el cine, además de certámenes de belleza.

¿Qué influencia sus diseños?

Día a día estoy en un constante aprendizaje, ampliando mis fuentes de inspiración. Me llama mucho la atención la historia de la humanidad, en especial nuestras culturas peruanas. Y también los elementos que encontramos en la naturaleza. Siempre he admirado las historias de éxito y perseverancia. Sin duda la historia de Coco Chanel es admirable desde sus inicios. Por la parte artística admiro mucho a Alexander McQueen, un creador con un estilo único, transgresor y dramático.

¿Qué problemas tiene la educación textil en Perú?

Hay mucho esfuerzo y dedicación en nuestra industria. Sin embargo, hay deficiencias estructurales. La mayoría de estudiantes sale disociado del mundo textil, ya que casi el 90 % de lo que les enseñan es teórico y no está enfocado en solucionar problemas de la industria. También hay una brecha muy grande entre la parte productiva (ingenieros, técnicos textiles) y la parte artística (diseñadores de modas). Ambas partes tienen que ir de la mano si queremos impulsar nuestra industria a nivel internacional.

Tiene un plan educativo con su Fundación Peri Institute…

Si queremos revolucionar nuestra industria textil tiene que ser con la educación. Hace 10 años nos planteamos tres fases: conocer nuestra industria, implantar una educación de calidad a costos accesibles para democratizar la moda peruana y, ahora, la tercera: visibilizar a través del arte, insertándonos en un mundo donde hacemos comunidad. El arte es una vitrina desde donde se puede comunicar, educar y culturizar.

¿Quiénes pueden acceder a los cursos del Peri Institute?

Pueden acceder todas las personas que cuenten con acceso a Internet, sobre todo personas de bajos recursos. Todos nuestros cursos son de forma virtual. Con esto acortamos la brecha de la presencialidad. Y con ello impulsamos la descentralización en la educación. Gracias a la virtualidad estamos llegando a diferentes países, no solo a Perú, sino también a México, Colombia y Ecuador.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Tengo varias posibilidades. Una es tomar como inspiración a la cultura incaica, específicamente en su arquitectura y sus textiles. Los cortes geométricos y estructurales serán puntos claves de la colección, evocando la arquitectura incaica con una paleta de colores característicos de su paisajismo.

AUTOFICHA

“Mi papá es de Pozuzo y mi mamá de Chanchamayo. Unos excelentes padres, siempre me han apoyado. Me han formado con valores, principios y ganas de salir adelante. De niño era tranquilo y aplicado, algo introvertido. Me gustaba mucho interactuar con la naturaleza”.

“Mi primera pasarela fue en 2023 en Quimera Fashion Show. Presenté la colección Mineral. Un tributo a mi primera carrera. En 2023 estuve en Art Fashion Show. Presenté mi última colección, Savage Gods, inspirada en la cultura Chavín. Un enfoque futurista y geométrico”.

“Me gusta correr tabla, salir a correr y a veces ir al gimnasio. También aprovecho mi tiempo libre para apreciar el arte de otros artistas, yendo a museos, cine y algunos conciertos. Ya si cuento con más tiempo libre me gusta viajar, conocer nuevos lugares y encontrar inspiración para mis próximas creaciones”.

VIDEO RECOMENDADO