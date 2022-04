Acababa de dar a luz a su primer hijo. Y llegó la propuesta de Denisse Dibós: debutar en el teatro musical. ¿La tuvo que convencer? Se queda en silencio unos segundos, como en varios tramos de esta entrevista. “Más o menos. No estaba tan enganchada con el teatro musical en esa época”, dice. Sus respuestas a veces son en voz baja, luego la eleva, como si con sus palabras pisara un campo que sabe que está minado. “Pero fue lindo, hermoso estar en esa obra”, dice sobre Jesucristo Superstar, que entonces se puso en escena en el Teatro Segura, casi a la vuelta del Teatro Municipal, donde estamos reunidos, en uno de los camerinos. He interrumpido sus ensayos.

Érika Villalobos vuelve. Pisa un teatro por primera vez en medio de la pandemia. Y ahora a la sombra de un momento emocionalmente difícil por lo que le toca atravesar a nivel familiar. El regreso de la actriz limeña es de la mano de Denisse Dibós en Todos Vuelven - Un musical para el reencuentro, que produce Preludio Asociación Cultural, que cumple 25 años. Las funciones presenciales serán en el Teatro Municipal, desde el 12 de mayo. Las entradas están en Teleticket. En la obra, Érika encarna a una de ‘las patrias’, la hermana mayor, la que protege, la que sabe un poco más.

Hija de un médico que contaba chistes, era poeta y cantante. No lo dice, pero tal vez heredó de su padre esa manera sabia de entender la vida. Le pregunto sobre el futuro y Érika evita los detalles, pero adelanta que está pasando en limpio los poemas que escribe, los quiere publicar.

-¿El teatro es un refugio?

Es lo que más me gusta hacer.

-¿De qué te salva el teatro?

Del aburrimiento (ríe).

-¿Solo del aburrimiento?

Te salva de un montón de cosas, pero en principio es algo fuera de serie. El teatro te saca de tu rutina. Es una cosa grandiosa.

-¿Es cierta la frase “la función debe continuar”?

Es cierta, salvo que te estés muriendo.

-Bueno, hay artistas que suben a un escenario pese a que falleció una madre o un padre.

Así es.

-¿Te ha tocado momentos más difíciles?

Me ha tocado la muerte de mi padre cuando tenía un programa de radio y tener que ir. La muerte de mi papá ha sido lo más fuerte que jamás imaginé vivir. Él fallece cuando habíamos celebrado que él ya no tenía cáncer.

-¿Tu padre qué te decía de lo que hacías, a lo que te dedicabas?

A mi papá, que era médico, le encantaba, en el fondo era un artista.

-¿Habría querido que seas doctora?

Decía que no; más bien, yo después dije: “Debí ser doctora”.

-¿Alguna vez le preguntaste a tu papá qué se puede hacer cuando las cosas salen mal?

Nunca le pregunté.

-¿Y él cuando te veía triste te decía algo para levantar el ánimo?

Mi papá contaba chistes (sonríe).

-Cuéntame uno.

Son rojos (risas).

-Siempre tuve la impresión de que eres una persona pícara.

Soy una persona que todo el día le gusta huevear (risas), contar chistes. Soy muy concentrada en mi trabajo, pero necesito momentos de meter bromas.

-¿Eso quiere decir que te recuperas pronto?

Sí, me recupero pronto.

-¿Dónde está esa fortaleza?

En mis hijos y en mí.

-¿Qué dirías que tienes que pisas firme?

Sé que puedo hacerlo todo. Confío en mi capacidad y sé que se puede. Uno cuando se encuentra en una situación complicada tiene que encontrar la forma de hacer cosas que le sumen.

-Todos vuelven tiene que ver con la historia del Perú, pero también parece una alegoría del regreso, volver a empezar.

Recién estoy viviendo este momento. Ya me tocará a mí esta cuestión de volver a empezar. En este momento están pasando cosas en mi vida y las estoy asimilando y ya veré. Pero Todos vuelven es el regresar al público, es el regresar a lo que te gusta hacer, es el regresar a tu trabajo, no es otra cosa, aunque esté pasando por otro momento y trates de llevarme ahí. Tenemos un teatro que llenar porque estamos haciendo todo este trabajo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, Denisse (Dibós) se está arriesgando, porque no sabemos cómo nos irá. Lo vamos a entregar todo.

-Una vez entrevisté a Denisse y me dijo que los artistas siempre están luchando. ¿Hoy contra qué luchas?

Ahorita estoy viviendo, nada más.

-¿Estás en automático, Érika?

Estoy un poco en automático (baja la voz). Estoy disfrutando lo que tengo (alza la voz), esta obra que está a punto de estrenarse y que, además, es hermosa. Todos vuelven es una obra emocionante para los peruanos.

Érika Villalobos en musical 'Todos vuelven'.

-¿Todos vuelven qué nos quiere decir en estos tiempos convulsionados que vive el Perú?

Te muestra qué ha pasado con el peruano desde siempre, nos hemos agarrado de los pelos todo el tiempo, nos metemos cabe y que no tendría que ser así.

-¿En qué fallamos?

Creo que el gran mal, no solo del Perú, es el egoísmo. Con estos discursos que tratamos de dar mediante el arte estamos tratando de, poco a poco, ir sumando.

-¿Qué de la Érika Villalobos de Torbellino, novela con la que te hiciste popular, aún pervive?

Me gusta ver las cosas de manera optimista.

-Siempre he creído que eres de carácter fuerte.

Sí, soy de carácter fuerte y siempre pienso que todo irá mejor. Tengo más experiencia como actriz y ya no me hago problemas por cualquier cosa.

AUTOFICHA:

- “Soy Érika Cecilia Villalobos Arana. Tengo 47 años. Nací en Lima. Estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima. Estudié teatro desde los 15 años. De niña, una época quise ser aeromoza (ríe), otra época veterinaria, tal vez cantante, pero nunca pensé ser actriz”.

- “Torbellino es lo más popular que he hecho. Y lo más importante imagino que son las puestas que hice para el teatro, en televisión probablemente sean Esperanza o La Gran Sangre y en cine Atacada, probablemente, haya sido lo más importante que me tocó hacer”.

- “También se viene la reposición de Madres El musical, en agosto. Y también quiero escribir más. Ya he escrito para películas como Sangra. Grita. Late! y Función velorio; hace poco también escribí para una obra de teatro y trabajos para otras personas. El escribir lo heredé de mi padre”.

