Por Cecilia Gómez de la Torre, directora Asociada en Tondero





El Perú es un país que tiene mucho que ofrecer a nivel visual, cuenta con paisajes y lugares ideales para realizar diferentes proyectos audiovisuales, ya sea cine, televisión, cortometrajes, entre otros. Sin embargo, es uno de los pocos países- por no decir el único- que no cuenta con un incentivo económico en las producciones audiovisuales.

Desde hace más de 30 años, como parte de mi trabajo en el sector, me he dedicado a viajar a mercados audiovisuales internacionales, y he sido testigo de la evolución y de los cambios más importantes en el rubro. He visto como otros países han sabido aprovechar sus recursos para generar una industria competitiva que trae inversión, puestos de trabajo, ocupación hotelera, gastronómica, turismo y por ende crecimiento económico.

Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile son un claro ejemplo de industrias audiovisuales desarrolladas, porque justamente cuentan con incentivos fílmicos bastante interesantes, como devoluciones y créditos tributarios. Esto hace que sean más atractivos y que producciones internacionales inviertan en ellos, como Netflix, HBO y Amazon, que empezaron a realizar producciones en dichos países.

En el caso del Perú, hemos logrado ingresar a varias plataformas mundiales, sin embargo, competimos de forma desigual, ya que no contamos con una política tributaria que promueva el sector. Esto se evidencia cada vez que nos acercamos con una propuesta original, atractiva y que le da valor a lo nuestro, y la primera pregunta siempre es: ¿en Perú existen incentivos para ir a grabar? Y es ahí, donde decimos que no. Y esa gran inversión termina en Colombia, Uruguay, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico.

La experiencia internacional demuestra que una industria de producción audiovisual consolidada y con un marco tributario específico ejerce un alto impacto multiplicador en toda su cadena de valor y dinamiza las economías locales, pues coadyuva al desarrollo de la industria turística, cultural, gastronómica y otras al ser un vehículo que fortalece la imagen del país y atrae la inversión extranjera.

