Por Carlos Viguria, Amet Aguirre y Óscar Quispe

El 2018 será recordado por las huellas que dejaron varios peruanos desde una oficina del Ministerio Público, un operativo policial y el campo, hasta un tablero de ajedrez y la cocina de prestigiosos restaurantes. En Perú21 , reconocemos y saludamos la labor de las peruanas y peruanos que nos enorgullecen con su ejemplo.

Fiscal José Domingo Pérez

José Domingo Pérez: Un nuevo rostro en la lucha contra la corrupción

Investigar a los políticos más poderosos del país no es una tarea fácil. Pero José Domingo Pérez ha logrado mantener el temple y ha argumentado con gran tenacidad la defensa de hallazgos claves en los casos Cocteles y Metro de Lima. En maratónicas audiencias que incluso lo dejaron sin voz, el abogado graduado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa genera la admiración de un país que ve en él un nuevo rostro en la lucha contra la corrupción.

Su labor en el equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público lo ha convertido en una de las figuras más aplaudidas y respetadas de este año. No solo porque actúa en defensa de la legalidad, sino porque además nos muestra que pese a los obstáculos que llegan desde su propia institución, la Justicia en el Perú puede ser alcanzada.

Fiscal Sandra Castro

Sandra Castro: La fiscal que descubrió a los 'hermanitos'

A la fiscal Castro le debemos haber descubierto la mafia que operaba

en el Poder Judicial a manos de Los Cuellos Blancos del Puerto. Banda

que estaría dirigida por el ex juez supremo César Hinostroza y sus inescrupulosos ‘hermanitos’.

El fiscal Rafael Vela

Rafael Vela: Dirigiendo un camino hacia la justicia

Como coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela es la mente que dirige y establece las distintas estrategias que han permitido develar la maraña de corrupción en nuestro país. El abogado es el encargado de sellar esenciales acuerdos de colaboración eficaz con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht. Su objetivo es que entreguen información sobre los sobornos que dieron a funcionarios peruanos a cambio de millonarias obras y cuál fue el rol de figuras políticas en esas gestiones.

Su labor ha sido incómoda para muchos y por ello debe lidiar con varios ataques que buscan debilitar su trabajo y el de su equipo. Golpes que vienen incluso de su propia institución, el Ministerio Público, tal como denunció. Pese a ello, su independencia y compromiso con la lucha anticorrupción se mantienen firmes. Y representa un rol importante para hallar justicia en el país.

Carlos Harvey Colchado

Coronel Harvey Colchado: Una luz en la lucha contra el crimen

​La lucha contra el crimen organizado en la Policía tiene nuevo rostro: Harvey Colchado. A sus 44 años, el coronel de la Policía Nacional del Perú

ha conseguido desbaratar peligrosas organizaciones criminales que nadie se atrevía a enfrentar. Actualmente, es jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) , unidad que en 2018 se ha llevado todos los galardones y reconocimientos de la ciudadanía. Además, es conocido por ser un padre amoroso y buen esposo.

Pese a ello, no todos están contentos con su trabajo, pues legisladores del Apra y Fuerza Popular quieren su cabeza por sus incómodas investigaciones. Mientras tanto, el coronel Colchado sigue al frente de la lucha contra el crimen. Una valiente labor que nuestro país le agradece.

Fiscal Rocío Sánchez

Rocío Sánchez: Tras el rastro de Los Cuellos Blancos del Puerto

La reforma para la creación de la Junta Nacional de Justicia que los peruanos aprobamos a través del referéndum de este año no hubiese sido posible sin el trabajo fundamental de la fiscal Rocío Sánchez. Junto con su colega Sandra Castro, develaron una red de corrupción que se había apoderado del sistema de justicia para comprar y vender sentencias a medida del mejor postor. Al ordenar la intervención de los teléfonos de los más altos funcionarios del sistema –como parte de investigaciones relacionadas al narcotráfico–, ambas valerosas abogadas descubrieron el negociado entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, políticos, empresarios, jueces y fiscales.

A pesar de su esencial aporte a la lucha contra la corrupción, la Fiscalía de la Nación todavía tiene pendiente ampliar el presupuesto para que los despachos de las fiscales del Callao continúen con su importante labor contra el crimen.

Richard Concepción Carhuancho.

Richard Concepción Carhuancho: El juez visto como icono

Su rostro se ha estampado en polos y pancartas como un ícono contra la corrupción. Criticado o celebrado por sus sentencias, es más conocido como el juez Carhuancho. Tiene el respaldo ciudadano por ordenar la prisión preventiva de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori. Políticos cuestionados por estar involucrados en casos de corrupción.

El juez ha denunciado que se realizan campañas de desprestigio contra su labor, que claramente afectan los intereses de muchos. En tanto, continúa firme resolviendo los casos más importantes de los últimos años que llegan a su despacho.

Deysi Cori se coronó campeona continental de ajedrez por cuarta ocasión.

Deysi Cori: La imparable maestra de ajedrez

​A sus 25 años, Deysi Cori ha puesto el nombre del Perú en alto. En 2018, la primera peruana en obtener el título de Gran Maestra de Ajedrez se coronó tetracampeona Continental de las Américas. Un título que la clasificó al Mundial de 2019. Sus continuas victorias y reconocimiento en el tablero se registran desde que estaba en el colegio. Hoy compite a nivel internacional. Su perseverancia para trascender en el ajedrez no tiene límites y es fuente de inspiración y orgullo para nuestro país.

Ricardo Pun Chong, semifinalista de CNN Héroes.

Ricardo Pun Chong: Un héroe que inspira

​Desde muy niño, Ricardo Pun Chong aprendió de su familia la importancia de ayudar a otros. Y desde 2008, con la ONG Inspira, el médico da albergue temporal a niños con cáncer, parálisis cerebral, síndrome de Down y quemaduras. Su noble labor por los más necesitados hizo que ganara

el premio Héroe del Año que otorga CNN a nivel mundial. El doctor Pun nos muestra que para ser héroe no se necesita capa, sino tan solo un gran corazón.

Marco García Falcón

Marco García Falcón: La literatura, una apuesta

Dejó las leyes del Derecho y se entregó de lleno a las letras. Una decisión

y apuesta que este año le ha valido un justo reconocimiento por ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura por su novela 'Esta casa vacía'. Un escritor cuya obra no debemos perder de vista.

(El Comercio) (El Comercio) El Comercio

Óscar Catacora: Una película sin fronteras

Con 'Wiñaypacha', el director puneño conmovió a las miles de personas que apreciaron la primera película hablada enteramente en aymara. Destacado por su gran calidad estética e historia, el filme estuvo en la carrera para competir en el Oscar. Un gran paso para el realizador, quien seguro brillará en sus próximos proyectos.

José Adolfo Quisocala Condori fue premiado en Estocolmo.

José Quisocala: Una lección para valorar los sueños

Lo que era burla para muchos, para José fue una oportunidad de negocio:

el banco Bartselana. Un emprendimiento que enseña la importancia del ahorro a jóvenes que, como él, conocen el valor de soñar.

Manuel Choqque.

Manuel Choqque: Un creador de la diversidad

Pertenece a la cuarta generación de agricultores de su familia. Combinando ese conocimiento tradicional con lo aprendido mientras estudiaba Ingeniería, ha logrado crear 350 variedades de papa nativa en su natal Cusco. Este año, Manuel Choqque fue reconocido con el premio gastronómico Summum en la categoría mejor productor. Y de la mano de Mater Iniciativa –un centro de investigación gastronómico– es un guardián de la diversidad.

Pía León, la mejor chef mujer de Latinoamérica

Pía León: La mejor chef es peruana

​El éxito de Pía León se basa en la perseverancia y disciplina. Cualidades

que, como si fueran ingredientes, forman parte de cada delicioso plato de Central, el reconocido restaurante a nivel nacional e internacional. Este año fue premiada como mejor chef femenina por el prestigioso Latin American’s 50 Best Restaurants. Galardón que la convierte en una de las más grandes representantes de la cocina peruana.

Mitsuharu 'Micha' Tsumura:

Mitsuharu 'Micha' Tsumura: Cocina con autenticidad y pasión

​Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, está en un gran momento. En junio pasado, ocupó el puesto 7 en la lista del The World’s 50 Best Restaurants. Luego, en agosto fue reconocido como el mejor restaurante

de cocina nikkei y japonesa en los Premios Summum 2018.

Y en octubre, ganó el primer lugar, por segundo año consecutivo, en el Latin America’s 50 Best Restaurants. La marca de ‘Micha’ es servir platos que fusionan la gastronomía peruana y japonesa a la perfección.

Buscando siempre la autenticidad en los detalles y entregar toda su pasión por la cocina.

Eyvi Ágreda,

Eyvi Ágreda: Sueños apagados por la violencia machista

​Eyvi Ágreda vino de Cajamarca con la esperanza de un futuro mejor.

Estudiaba Enfermería y trabajaba en un service. Lugar donde conoció al acosador Carlos Hualpa, quien destruyó sus sueños. Estuvo hospitalizada 38 días hasta que no pudo más y falleció a sus 21 años. Víctima de la enferma violencia machista que debe terminar y ser la lucha de todos en el país.

(USI) (USI) USI

Daniel Peredo: La voz del fútbol peruano

“¡Era hoy, Ramón!”, gritó el querido comentarista deportivo cuando celebró con todo el Perú la histórica clasificación al Mundial en 2017. Una frase que hasta hoy resuena pese a que su voz se apagó el 19 de febrero.

El intelectual fue conductor del programa La función de la palabra. (USI) Marco Aurelio Denegri,(USI) El Comercio

Marco Aurelio Denegri: El hombre de la palabra

​El notable intelectual y figura de la TV nacional falleció el 27 de julio.

Conocido por sus apasionadas investigaciones sobre la lingüística,

crítica literaria y sexología, su partida dejó un gran vacío en

nuestro país.

Humberto Sato.

Humberto Sato, chef

Pionero de la comida nikkei y fundador del reconocido restaurante

Costanera 700, falleció en octubre a los 78 años. Dejó un gran legado en la gastronomía

Augusto Polo Campos

Augusto Polo Campos, compositor

Uno de los más importantes artistas nacionales y autor de emblemáticas canciones como “Contigo Perú” nos dejó a los 85 años.

José Luis Pacheco Paredes

José Luis Pacheco, suboficial brigadier de la PNP

​En su día de descanso, el suboficial murió tras intervenir a dos Delincuentes, en cumplimiento de su sagrado deber de proteger y servir a la sociedad.

El 'choclo' Ricketts

José el 'choclo' Ricketts, artista

​A fines de agosto, el reconocido artista arequipeño falleció sin que nadie lo supiera. Para que sus amigos lo recordaran como siempre fue: provocador, irónico y con una pícara sonrisa bajo su bigote.