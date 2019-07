‘La Perricholi, la Reina de Lima’: Lee un extracto de la última novela de Alonso Cueto

Doscientos años después de su muerte, el Perú redescubre una fascinación por Micaela Villegas, conocida como la Perricholi, gracias al escritor Alonso Cueto . Una paciente tarea de investigación que se alargó por una década concluye con una novela histórica que la crítica ha colocado en la cima de la obra literaria de Cueto, a la par de libros como 'La hora azul'.

El amorío entre el virrey Amat y la bella Micaela Villegas, y el ejercicio por descifrar qué representa cada uno guían los capítulos de esta novela. Frases diestras y envolventes desfilan para narrar este romance, uno de los más polémicos del siglo XVIII en el Perú. Un texto que tiene la pericia de trasladarnos a la época, en sus escenarios, personajes y hasta en el lenguaje.

Compartimos un breve, pero significativo, extracto de lo nuevo de Alonso Cueto.

Al día siguiente, Micaela entró a su casa y sintió el cuerpo

atizado de pequeños dolores. Los dolores no se debían a la

noche que había pasado con el virrey ni a la certeza de verlo

partir ni a las miradas de todas las mujeres de la calle que la

seguían en ese instante. Nada de eso la cansaba. Lo que la

agobiaba tenía que ver con la cara que le ponía su hermana

Josefa al verla entrar, el esfuerzo que la llevaba a sentarse frente

a ella y taparse las mejillas. Su hermana le recordaba lo que

debía hacer y no había podido.

—¿Se lo dijiste?

Micaela miró a Josefa.

—No pude.

—¿Pero…?

—Me dijo que cree que se irá este año. Se va a ir. Pero no

sé cuándo. Tenía que pasar y sin embargo no lo puedo creer.

Micaela miró a su hermana a través de los nubarrones de

la tristeza.

—Bueno, pero tú no te irás de aquí. Y se lo tienes que decir.

Él tiene que saber la verdad. Tú no te vas a ir con él, Micaela.

—Ya sé, Josefa. No me quiero ir además.

—Entonces…

—Se lo voy a decir pronto. Descuida. Y entonces será el

fin. La despedida será aun peor.

—Pero puede creer que el hijo es suyo.

—No, Josefa. Le diré la verdad. Mi hijo es de Martín.

—¿Y sabes algo de ese Martín de Armendáriz?

Micaela se echó en la tarima de la sala. Miraba hacia el

techo. Su voz era lenta y pausada. Se repetía algo que había

dejado de molestarle.

—Algunos dicen que está en Potosí, trabajando en la

administración de las minas. Pero también dicen que está

por aquí. No importa. Tampoco lo necesito a él. Es un pobre

cobarde, Martín.

De pronto apareció Manuelito.

—Mi amor, mi vida —dijo Micaela.

El pequeño corrió hacia ella.

*

En ese año de 1776, cuando Micaela cumpliría veintiocho

años, la ciudad de Lima albergaba un buen número de nobles.

En las casonas, recorriendo los zaguanes hechos de piedras de

Panamá y subiéndose a los balcones con cedro de Nicaragua,

vivían condes, marqueses, condesas y marquesas, entre muchas

otras personas con títulos. Había doscientos cincuenta y nueve

nobles, entre los que por supuesto se contaban el virrey Amat

y el arzobispo Diego Antonio de Parada. A ellos se sumaban

los ciento treinta y cinco Caballeros de la Orden de Santiago

que se consideraban aristócratas por derecho propio. Algunos

decían que había más nobles en Lima que en México.

Las casas contaban con mobiliario de concha de perla,

objetos de plata. En algunas de sus paredes colgaban cuadros

originales o copias de Rubens, Tiziano, Murillo. Los cuadros

de los italianos Bernardo Bitti y de Angelino Medoro se lucían

en las iglesias y conventos. La piedad y la ostentación se daban

la mano. Alguien dijo que en Lima había cuatro mil calesas,

y el rumor se extendió. Cada una pugnaba por ser más lujosa

para cuando saliera a lucirse. Cuando las calesas se detenían

en alguna calle de la plaza, de todas brotaban mujeres que

de pronto se rodeaban de su corte de esclavos, cada una más

numerosa que la de sus vecinos como tenía que ser, entre

los tintineos de sus alhajas. Los trajes de las mujeres tenían

faldellines, cintas, mantillas que les cubrían un ojo y a veces un

ojo y medio y a veces un ojo y tres cuartos del otro. También

perlas, muchas perlas y piedras preciosas, jubones de tela blanca

y dorada. Se decía de señoras que llegaban a lucir sesenta mil

piezas de joyas acumuladas.

Cuando la fortuna no venía de la minería, llegaba de la

agricultura. Las chacras más productivas eran las de Maranga,

La Molina y El Naranjal, de las familias Ortiz de Foronda,

Salazar y Breña y del marqués de Corpac.

Algunas de estas familias tenían más de mil esclavos.

Muchos matrimonios se arreglaban entre los jóvenes de una

y otra familia de linaje.

Una de las más influyentes era sin duda la familia Bravo del

Ribero. El señor Pedro Bravo del Ribero había sido y seguiría

siendo uno de los enemigos más militantes del virrey Amat.

Fue uno de los más felices cuando supo la noticia de su partida.

Tenía unas frases repetidas para referirse al virrey.

—Gana más de cincuenta mil pesos al año. Más doce mil

por gratificación. Más todo el dinero que se roba. Nadie con

tanta ambición merece ese dinero sobre todo cuando lo gasta

en los caprichos de esa mujerzuela.

—Y que lo digas. La Perricholi es la encarnación perfecta

del demonio. Mira su piel quemada nomás.

Quien hablaba era su esposa Petronila. Sus ojos se habían

encendido como brasas pero poco después se fue al baño

a enjugarse.

‘La Perricholi, la Reina de Lima’. (Ilustración de Mechaín que no forma parte del libro) ‘La Perricholi, la Reina de Lima’. (Ilustración de Mechaín que no forma parte del libro)

DATOS

EL AUTOR: Alonso Cueto

Lima, 1945. Es autor de las novelas Testamento de sangre, La viajera del viento, La pasajera, El susurro de la mujer ballena, La hora azul (Premio Herralde 2005), entre otras. Ha recibido el premio Anna Seghers, la medalla Inca Garcilaso y la Beca de la Fundación Guggenheim.

LA OBRA

Alonso Cueto

Penguin Random House

443 pp.

Está en la Feria Internacional del Libro de Lima (Parque de los Próceres, Jesús María), que va hasta el 4 de agosto.