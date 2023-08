Cada vez que dice su nombre, lo acompaña de sus dos apellidos: Jorge Rodríguez Grández, más conocido como la voz principal y el fundador de Los Mirlos , la banda de cumbia peruana que se mantiene vigente, vivita y celebrando sus 50 años de formación.

Don Jorge no quiere decir su edad, dice que por una promesa a su madre, inquebrantable como deberían ser siempre las promesas, está impedido de hacerlo. Entonces responde: “Tengo ‘sin-cuenta’ y no hablo de eso, ni de política y tampoco de fútbol”.

De religión tampoco habla, no obstante menciona a Dios cada vez que agradece por su salud y entusiasmo, por los cientos de viajes que ha realizado por el mundo, por los reconocimientos por su música, por representar al Perú en tantos lugares y, sobre todo, por la entrega de su esposa Eloisa, quien decidió cuidar a sus hijos para que él pudiera desarrollar su carrera musical, a pesar de que ella tenía todo: “Voz, facilidad de palabra, presencia en el escenario… de verdad no sabemos qué hubiera pasado si hubiera seguido ese camino, seguramente hubiera tenido fama y viajes, pero decidimos, como pareja, que así sería y ella canta siempre, pero para la familia y los amigos”, confiesa.

Los Mirlos. (Foto: Charlotte Bejá)





DE LA SELVA SU CUMBIA





La música corre por su arteria familiar. Su padre tenía talento para la música, además de ser agricultor, deportista, comerciante y sastre, en su taller “La Elegancia”. Cuenta Rodríguez que conquistó a su madre tocando con el acordeón, instrumento que guarda como reliquia al lado de notas de prensa y diplomas que llenan una habitación entera. Dice: “Yo he escuchado su música desde la panza y ahora mi hijo y también mis nietos son muy musicales”.

La historia comienza en Moyobamba, donde la familia creció hasta que los hijos terminaron la etapa escolar. Jorge Rodríguez estudió docencia, pero a la vez tenía un grupo que se llamaba Los Saeta, “como una flecha veloz”, explica. Un día, su hermano mayor, quien ya vivía en Lima, escuchó la música que estaba creando Jorge, cumbia amazónica y sonidos selváticos influenciados a partir de las composiciones instrumentales que estaban haciendo otros grupos como Los Destellos, El Avispón, Las chicas de Tarapoto, Apolo XI o Los Diablos Rojos. Quedó impresionado y al poco tiempo decidieron probar suerte en la capital.

Los Mirlos en Vichama Conciertos.





LOS MIRLOS





“Los mirlitos son aves de color negro, muy dóciles e inteligentes, que incluso repiten palabras si les enseñas. Su cantar es muy lindo y agradable”, dice Jorge Rodríguez. Por eso, cuenta con emoción, eligieron ese nombre cuando llegaron a Lima. De hecho, explica, que al mirlo se le conoce como el Beethoven de los pájaros, al punto que no hay dos que suenen igual porque componen sus propios cantos y los repiten una y otra vez.

El grupo, como se sabe, triunfó, y lo sigue haciendo, en el mundo. “La idea era llevar esa sensación de la selva que te hipnotiza y que te enamora. Trasladar, con pasión, hasta el aroma de las plantas por medio del sonido, usando por supuesto los instrumentos, pero también los ‘wapeos’, es decir la imitación de las aves o de los animales silvestres”, dice Jorge, orgulloso de la ciudad de las orquídeas donde nació.





ANIVERSARIO DOCUMENTADO





Para celebrar el 50 aniversario de Los Mirlos, este domingo 27 se realizará un evento con invitados especiales en el Teatro Municipal de Lima. Estarán, acompañando a la agrupación: Mauricio Mesones, Miki Gonzales, Ruth Karina y Lucho Paz. En ese espacio se proyectará también la película La Danza de los Mirlos, una realización por la trayectoria de medio siglo de la agrupación, con archivos desde los años 70 grabados por el mismo Jorge Rodríguez quien “de no haber sido músico habría sido cineasta”, según palabras del director Álvaro Luque quien fue el primer sorprendido con las imágenes que guardaba.

Desde este espacio, felicitamos a Los Mirlos por sus 50 años… ¡Y que sean muchos más!

Los Mirlos asumen un nuevo reto internacional tras ser confirmados en el Vive Latino 2023. (Foto: Charlotte Bejá)





CHISPAZOS





¿El Perú le duele?

Sí, claro que me duele porque el Perú sufre y el que tiene menos es el que sufre más. De hecho alguna vez pensé en entrar en la política, pero no ocurrió.

¿Qué partido lo llamó? ¿Cuándo fue?

Fue hace tiempo, un empresario que no quiero decir porque solo me reuní dos veces y no acepté. Quisiera hacer algo más por el país, pero por ese lado no porque en esa oportunidad se buscó utilizar mi nombre para la campaña, no más.

¿Qué opina de la clase política peruana?

Creo que hay muchos partidos políticos y pienso que debería modificarse eso en la ley. Al haber tantos grupos todo se divaga y nadie puede avanzar. No se unen por el país y todo es divisionismo.

Y la población también está dividida…

Claro, porque muchas veces no se puede salir adelante y tenemos gobiernos regionales que tienen presupuesto, pero no saben emplearlo. Nunca se gasta el 100% del dinero habiendo tantas necesidades para colegios, hospitales, postas médicas, comisarías.

¿Qué debería suceder para cambiar esta situación?

Necesitamos tener políticos que nos representen y hagan un trabajo con más responsabilidad. Lo cierto es que, si no saben cómo o no pueden, no hay que olvidarnos que somos nosotros los que los elegimos.