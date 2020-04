Era una niña enfermiza. Entre las enfermedades que la atacaron, estuvo la pulmonía, a los 6 o 7 años. “Yo sabía lo que era pasarla mal físicamente”, recuerda la artista y gestora cultural que quiso ser médica. Así nació su interés por la medicina alternativa y preventiva. Durante 15 años se formó en las artes curativas. Reflexología, técnicas orientales, plantas medicinales y yoga, buscando un balance en el organismo.

Pero también le ha preocupado aliviar la pena y la música ha sido (y es) el antídoto idóneo. El jazz, Johann Sebastian Bach y Jaime Guardia son parte de su receta sonora. “Hoy trato de hacer la diferencia desde donde trabajo”, señala y se refiere a Giramos, una plataforma que desarrolla herramientas para potenciar el sector musical peruano en medio de la crisis por el COVID-19. Se puede seguir esta iniciativa desde sus redes sociales en Facebook e Instagram como giramosoficial.

Aprecia el silencio de estos días. También el aire limpio. Escuchar el sonido del mar. Pero adorna ese silencio cuando crea y toca la guitarra, porque en el horizonte de Pepita García Miró está volver a los escenarios con el proyecto Celebrando Ayacucho. Esperamos que también vuelva el Festival de los 7 Mares, que hace ocho años abrió fuegos con Manu Chao. Mientras tanto, abracemos el silencio, la música y el recuerdo.

-¿Falta explorar más la medicina preventiva?

Ha habido gente que ha hecho investigación científica del efecto de ciertas plantas. Por ejemplo, la quinina se usaba desde tiempos ancestrales para curar la malaria, el dengue. El Perú debería hacer una investigación científica más profunda de la medicina alternativa, a la que se le dice folclórica como una forma de desprecio. Hay que volver a sembrar árboles de quina, que está en extinción.

-El mundo andino tiene varias enseñanzas que darnos.

Hay conocimiento de plantas y emplastes. Y en la selva también. Hay muchísimo material para investigar y que se le dé un sitial.

-Una preocupación permanente es nutrirnos bien para enfrentar la enfermedad. ¿Desde tu experiencia, qué podemos hacer al respecto?

El kion es una planta bendita, una raíz que te cura de un montón de cosas. Todos los días lo trato de consumir. También la cúrcuma y hay quienes usan orégano para hacer baños de vapor, también el eucalipto. La alimentación y el ejercicio son importantes. Pero la actitud tiene mucho que ver en cómo asumes tus miedos. Al final, todo esto que está pasando nos está enfrentando a nuestro miedo a la muerte.

-¿Cuál es la medicina para el miedo?

Para mí, la música es central. Para relajar esa tensión, poder disfrutar del día a día. Y ese es el valor de la música y de los músicos.

-Sin embargo, en este tiempo de crisis hay voces que le restan valor al arte. ¿El arte debe estar dentro de las prioridades de la humanidad?

El arte es vital. La música te relaja. Te pone en otra frecuencia. Es una parte importantísima de la salud. Los sufrimientos se pueden aliviar. Y no es complicado.

-¿Y cuál será la medicina para el sector musical, que ha entrado en cuidados intensivos por el nuevo coronavirus?

Hemos estado preparando la plataforma Giramos. Ganamos un segundo concurso, gracias a Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, y gracias al Ministerio de Cultura. Veníamos trabajando para unificar el sector. Necesitamos estar cerca y reunidos, saber quiénes somos, qué hacemos. Giramos busca comunicarnos y desde ahí exigir ser más profesionales, tener herramientas para serlo, para conseguir trabajo. La aplicación la lanzaremos en octubre de este año. Pero dada la circunstancia, vamos a dar clases online que puedan sostener a los músicos que las dan, o a gente que sabe de sonido e iluminación, diseño, etc. Vamos a tener conversatorios. La primera clase será de cajón con Marcos Mosquera. Este golpe que hemos recibido sirve para sentir quiénes somos. Hay que darnos cuenta de lo que nos rodea y ser generosos para dar nuestro grano de arena y salir de esta situación.

"Si no fuera por Internet, los peruanos no se enterarían de la música que se hace en el Perú", expresó García Miró (Renzo Salazar/Perú21).

-¿La crisis ha destapado cierta informalidad en la música?

En Argentina hay asociaciones que levantan su voz en conjunto. Acá no tenemos una cifra de cuántas personas viven de la música. Entonces, eso queremos hacer. Este sector debe tener peso y poder hacer sentir su valor.

-¿Podríamos afirmar que la música mueve la economía nacional?

Yo creo que sí. Pero podría ser mucho mejor. Por ejemplo, podríamos ser uno de los valores que se ofrecen cuando se vende la imagen país. En esta cuarentena, en la noche vemos a los policías pasar y en sus altavoces suena “Contigo, Perú”, desde los edificios se escuchan los aplausos. La música cierra el día y eso te dice algo súper importante.

-¿Crees que esta es la oportunidad para que las radios aumenten la presencia de artistas nacionales en su programación diaria?

Lo tienen que aumentar. No me gustan las imposiciones, pero hoy todo mira hacia afuera. Si no fuera por Internet, los peruanos no se enterarían de la música que se hace en el Perú. En todo caso, también queremos hacer una radio online porque no vamos a esperar a que alguien reaccione en las radios.

-¿Y para cuándo planeas lanzar la radio online?

Estamos buscando los fondos. Ya tenemos toda la estructura pensada. El Perú está produciendo una cantidad de música importante. Tenemos todo para ser el país más chévere del mundo.

-¿Y el Estado qué puede hacer por la música?

Apoyar, como lo están haciendo, pero con mucho más dinero, desarrollar emprendimientos que generen trabajo. Hay que actuar con rapidez. Hay que ver la forma de salvar todo lo que se pueda salvar.

-¿La música nos salvará?

De todas maneras. Pase lo que pase, con música todo es mejor.

AUTOFICHA:

-“Soy María Josefa García Miró. Tengo 61 años. Para las artes curativas he tenido maestros japoneses, maestros que conocen de plantas. Fui madre a los 15 años, pero igual toqué piano, guitarra, percusión. Nunca abandoné la música, pasara lo que pasara”.

-“He emprendido proyectos como el Festival de los 7 Mares y Giramos. He producido colecciones musicales como Frutos del Perú. Produje también una serie de conciertos como Zona Neblina, Sonido de los Dioses, con Susana Baca y todo lo que hice con Jaime Guardia”.

-“También soy parte de dos asociaciones internacionales, como Adimi y MMF Latam. También colaboro con el BIME, que es un mercado en Bilbao, y Circulart. Me gustaría desarrollar más el tema de las clases online, seguir cantando y componiendo y continuar generando espacios para los músicos”.

