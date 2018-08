Pepe Sanmartín: "La famosa criollada es la semilla de la corrupción”

Tiene dos hermanos, cuatro primos y un número indeterminado de tíos que se llaman Pepe San Martín. Pero él es Pepe Sanmartín , según Indecopi. Sello artístico que cumple 40 años entregados al humor gráfico, que los celebra con la realización de la segunda edición del Concurso Internacional de Humor Gráfico ‘ La Sonrisa Inca Cusco 2018’, que tiene como tema “Honestidad, arma contra la corrupción”, en el cual ya se pueden inscribir. Su casa es como una galería. Sobre paredes blancas se lucen sus ilustraciones, desde reflexiones medioambientales hasta cuestionamientos históricos. Todas con una fina y punzante dosis de humor. Arquitecto de profesión y artista autodidacta, prefiere mantener perfil bajo, que su obra hable por él. Pero hace esta excepción.

¿Qué ha sido de la vida de Pepe Sanmartín?

(Risas). Lo que pasa es que no soy de los que están promocionándose. Estoy abocado a la producción gráfica, audiovisual y en la docencia. Prefiero que se muestre mi trabajo, más que mi rostro.

Estudiaste arquitectura en la UNI. ¿Cómo viraste al humor gráfico?

Estudiando arquitectura conocí los primeros indicios de lo que es el dibujo animado e iba conociendo el diseño gráfico. Eran finales de los setenta. Mis estudios de arquitectura y el conocimiento de técnicas de expresión, volúmenes, formas, colores, me ayudaron a desarrollar el diseño gráfico.

¿De dónde viene la vena humorística y reflexiva?

Para lograr un producto de humor gráfico, tienes que vivir y sentir el humor, aunque no necesariamente lo manifiestes. Ves a Quino y es un pata tranquilo. Lo que sale de sus manos lo lleva adentro.

¿Cómo lo cultivaste?

Recuerdo que una vez, con 4 años de edad, dibujé un pene orinando. Quería que lo que dibujara sea identificado por cualquier persona, me gustaba el dibujo realista. Una señora visitaba siempre a mi mamá. Me acerqué donde ella y le enseñé el dibujo. “Ay, qué lindo”, reaccionó. “Qué bonito el cañito que está chorreando”, dijo, supongo, por educación. Me sentí de lo peor (risas): ¡no puede ser!, quise hacer un pene y me salió un caño. Me afectó tanto que empecé a exagerar las cosas y ahí nació el humor, la sátira.

El concurso tiene como tema: “Honestidad, arma contra la corrupción”. ¿Qué implica ser honesto?

La reflexión y acción sobre lo que está bien para ti y para los demás. La famosa criollada, en el fondo, es la semilla de la corrupción.

¿Te has visto envuelto en alguna criollada?

Una vez me contrataron para hacer un proyecto que mejorara la imagen del Poder Judicial, que costaba un montón de plata. Nos pidieron un ajuste económico y lo hicimos. Fue del 12%, que igual era bastante plata. La persona con la que traté me dijo que todo estaba bien, pero que el contrato había que firmarlo en el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional). Le pregunté qué tiene que ver el SIN. “Para que conozca al doctor Montesinos”. ¿Qué tiene que ver?, insistí. Es decir, me estaban invitando a la famosa salita. Y añadió: “¿Qué hacemos con ese 12%? No lo vamos a dejar ir por ahí, ¿no?”. Le respondí: primero, no sé para qué vamos a ir a otro espacio, no hay transparencia; y segundo, cómo quieres que se proyecte una imagen novedosa y honesta del Poder Judicial si ya me estás diciendo esto del 12%. Regresé a la oficina, conté la historia y el 80% del personal me reclamó: “Eres un huevón, no sabes hacer negocios”. Nadie sabía de Montesinos. Pasó el tiempo y aparecieron los ‘vladivideos’ (risas).

Quienes dudan de la honestidad se preguntan: ¿qué gano siendo honesto?

El beneficio de la honestidad revierte en ti más lentamente que los ‘beneficios’ de la deshonestidad. Pero al ser honesto, voy contagiando, con fundamento, lo mismo para todos los que me rodean. Consecuentemente, el estatus en el que vivo es más simple y honesto, más tranquilo, y puedes vivir mejor. En medio de la deshonestidad, tienes que tener cuatro ojos por todos lados porque te puede pasar algo.

En tu obra también has abordado la migración y ahora tenemos el caso de los venezolanos. ¿Cuál es tu impresión?

No todos los venezolanos son iguales. Me acuerdo de la época de Alan García cuando los peruanos migraban a otros países, sobre todo a España. Facilitó que todo el mundo pueda sacar pasaporte, incluidos los delincuentes y narcotraficantes. En mancha se fueron a otros países a hacer de las suyas. El resultado fue que empezaron a vernos mal a todos los peruanos. Una vez pasé por Santa Cruz, Bolivia, y me revisaron como si fuera un delincuente. El peruano estaba identificado con la droga. Sé de venezolanos que quieren volver a su país. Si Maduro sale del poder, Venezuela se vuelve a poblar.



El concurso se llama “Sonrisa Inca”. ¿Qué podemos decir del humor gráfico relacionado a esa etapa prehispánica?

Guamán Poma de Ayala es uno de los ilustradores más importantes que hemos tenido.

Hay cierta sátira en su obra.

Claro. Con cierta sutileza va mostrando un poco el dominio español sobre el inca y cómo le sacaba de alguna manera la vuelta.

¿Qué logra el humor en medio de tantos problemas?

Como dijo Chaplin, el humor es como un antídoto que suaviza o calma la angustia que puedas tener por estos problemas. El humor es un condimento importante para poder comunicar las cosas. No es hacer humor para que solo rías, sino también para comunicar y hacer reflexionar.

¿Qué te hace reír?

Chaplin, pero me hace pensar también. Me reía bastante con Marcel Marceau, que sin decir ni una sola palabra te comunicaba mucho. Y las cosas simples también me hacen reír, como una hoja que cae encima de una calvicie de alguien que está leyendo su periódico y se coloca en una posición que se convierte en un peinado moderno (risas).

AUTOFICHA:

- “Nací en Bellavista, Callao. Tengo 62 años. Estudié Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego estudié Dirección y Producción de Televisión. Lo demás ha sido autodidacta. Hoy me dedico al diseño gráfico, la ilustración, la animación en 2D y 3D. Hacemos asesoría de imagen y diseño de producto”.

- “Mi apellido está vinculado indirectamente con el libertador José de San Martín por un hermano o primo de él, que era la otra cara de la moneda. El libertador fue un caballero, más ligado a lo cultural, que no vemos porque es más conocido por su carácter militar”.

- “El Concurso Internacional de Humor Gráfico ‘ La Sonrisa Inca Cusco 2018’ es nuestra cuota de responsabilidad social y ambiental. Se puede participar hasta el 14 de octubre de 2018. Informes en Carpadetinta@gmail.com. De otro lado, he publicado Desde tu alma (Carpa de Tinta), una recopilación de valores”.