Pepa Duarte Soldevilla, de serie de la BBC a un unipersonal en China [ENTREVISTA]

Los tres estaban en Londres. Ella no dijo nada, solo la miro. Él pidió que leyera de nuevo la escena. Pepa Duarte Soldevilla estaba frente a la cámara de video. Era evaluada por Michael Lacey, director de la serie, y Gemma Hancock, la directora de casting y una de las responsables de casting de la reconocida película Babel.

“Perfecto, has hecho lo que te pedí. Genial, gracias”, le dijo Michael. Todo ocurrió en cinco minutos de conexión por Zoom. Pepa apagó la sesión y pensó: “Bueno, ya está, otra raya más al tigre”, recuerda su poca fe y sonríe. Pero a los tres días la llamó su agente y le dijo: “Te han dado el papel, se graba en dos semanas”.

De esa forma, se consumó el hecho de ser la primera latina (y peruana) que aparecerá en la popular serie británica Father brown, producida por la BBC. Se estrenará este 10 de enero en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, India, varios países de Europa, Corea del Sur y Japón. Es de las series inglesas más vistas en el mundo y que llega a su temporada número doce, protagonizada por Mark Williams, comediante que pasó por Harry Potter.

“Hola, mi nombre es Pepa y soy una actriz peruana trabajando y viviendo en Londres, Inglaterra”. Son las primeras líneas del mensaje que publicó hace unos días en Facebook. “No sé si alguien conoce algún tipo de medio/periodista/canal digital/etcétera que podría estar interesado en esta noticia”. Y así culminaba el mensaje donde pedía ayuda para difundir esta gran noticia.

Me llamó la atención la forma espontánea (y horizontal) en que comunicaste tu presencia en la serie de la BBC y todo enfocado en pedir ayuda para la difusión. ¿Por qué lo hiciste así?

(Sonríe). Lo que más he conseguido en la vida siempre ha sido en colectivo, siempre ha sido a partir del apoyo de la gente y comunicando qué está pasando. Creo mucho en la reciprocidad y en la solidaridad. Y trabajo así allá (Reino Unido), en colectivo, conectando gente, recibiendo y moviendo recursos siempre.

¿Ese espíritu también lo empleaste para irte a Londres?

Yo quería hacer una maestría de actuación para actores. Eso fue en 2017. En esa búsqueda en el mundo me salía constantemente el Reino Unido. De las mil que vi, el 90% estaba en el Reino Unido y de esas, el 90% en Londres, hasta que encontré la maestría que yo quería. Mandé mis papeles para audicionar. Mil personas mandaron sus papeles para audicionar. De esas, invitaron a 300 personas a audicionar. Entonces, me fui a Londres con los 4 soles que tenía.

¿Cómo fue la audición?

Muy difícil. Fueron tres horas de un montón de ejercicios físicos muy duros y, además, presentar dos monólogos en inglés: uno de Shakespeare y uno contemporáneo. Era la primera vez que estaba actuando en inglés. Fue aterrador. Mi inglés era básico, pero me preparé mucho para ir. Hice la audición, tuve una entrevista y volví a Lima. Pasaron meses esperando que aplicaría a una beca como parte del trato. Hasta que me dieron una de las 18 plazas de la maestría, pero me dijeron que no existía ninguna beca, que era solo para ingleses. Yo pensé que sí venía con beca, por eso continué con todo el proceso. Entonces, apareció que ahora necesitaba una cantidad increíble de dinero para irme. Hice fiestas, di un montón de talleres, me invitaron a participar en comerciales e hice crowdfunding (financiación colectiva). Mucha gente me apoyó gracias al boca a boca. También apliqué al Pronabec.

Hay muchas personas que no les gusta pedir ayuda, y me incluyo. ¿Por qué tú no piensas así?

El ayni (reciprocidad) es como una filosofía. He vivido toda la vida de conectar gente, de transmitir recursos, creo mucho en el rol de las personas que son activistas, de la gente que mueve y construye cosas para otros. Creo que esa energía se mueve. Creo que es importante hablar y pedir recursos. Eso es algo que practico allá también.

¿Y encajas?

(Ríe). Creo que revoluciono un poco desde ahí. Fui a construir mi carrera de cero, sin conocer a nadie. Y allá la visión es muy cerrada, y la filosofía es ‘no molestes mucho a la gente’, ‘no pidas favores’, ‘no toques muchas puertas porque la gente se va a incomodar’. Nunca le mandas un correo de la nada a alguien. O nunca les escribes por Instagram. Me iba comiendo ese discurso hasta que dije ¡no! Yo no soy de acá y no voy a perder todas las cosas que me parecen maravillosas del lugar donde crecí, que tienen que ver con hacerte tu camino, con ser recursero, con pelearla, con no aceptar un no por respuesta. Ellos no lo harán, pero yo sí lo hago. Lo mejor que puedes hacer siempre es tocar puertas. Y me ha ido muy bien.

Imagen

¿Cómo se dio ‘Father brown’?

Tengo un agente hace dos años, porque no hay otra forma de conseguir casting en el cine o la tele… Ese recurseo no puedo hacerlo ahí (ríe). Este agente me manda audiciones para distintas cosas. Y he audicionado millón de veces. Después de Father brown audicioné para la nueva película de Iñárritu, que no me salió; para un piloto que dirigió Guy Ritchie, que tampoco me salió; una serie en colaboración con Francia para Netflix, que tampoco me salió; una audición para Paddintong 3, que tampoco me salió (risas). Solo conseguir audiciones es muy difícil.

Al margen de ‘Father brown’, ¿por qué te quedaste en Londres?

Porque me di cuenta de que había todo lo que yo estaba persiguiendo: compañías de teatro maravillosas que dan la vuelta al mundo, y cosas maravillosas en todos los aspectos de la actuación, porque hago teatro, pero también me gusta la cámara y también el teatro físico, la creación colectiva, y para todo hay espacio. Y en el tema de financiación de proyectos allá hay muchas posibilidades de financiar tus propias cosas. He ganado hasta ahora tres diferentes financiamientos. El año pasado me fui de tour por toda Inglaterra con mi unipersonal Eating myself, financiada por el Gobierno inglés. Y este año me voy a otra ciudad de Inglaterra. Y esta es una primicia: me llevarán a Shanghái, China, con mi obra, será para abril, haremos cinco funciones.

Eso sería casi imposible desde Perú.

Jamás en la vida. En la obra yo cocino de verdad en escena. Mientras cuento la historia, preparo una sopa que mi abuela aprendió en la frontera con Chile. Es una sopa de frejoles, tiene ají panca y cocino en una olla de barro. Al final las personas pueden probar la sopa. La gente hace cola y yo la sirvo. El olor de la sopa está en todo el espacio. La obra habla de la comida, el cuerpo y la relación que las mujeres tenemos.

¿Allá se puede vivir bien como actriz?

Tengo amigos que son actores y en un momento están en un proyecto y luego están de meseros. La vida del artista es así en cualquier lado. Yo tengo la suerte de que me gustan otras cosas además de actuar: también hago locuciones, he hecho impro, hago comedia, de todo en el espectro del artista y eso hace que pueda vivir siempre de cosas de las artes escénicas. Pienso que ser artista siempre serán altos y bajos. Por eso siempre persigo mis propios proyectos para no quedarme sentada esperando a que me llamen a audicionar.

Me dices que ya escribes una obra sobre una metáfora de la solidaridad y el hongo.

Sí, la solidaridad y un paralelo con el micelio y el hongo. El micelio conecta a los árboles con la tierra, es frágil, pero al mismo tiempo conecta todo desde debajo de la tierra. Y el hongo tiene esta característica maravillosa de ser adaptable. Hay un paralelo maravilloso con la solidaridad. Y la obra habla de una migrante que en su bañera descubre un hongo y al tratar de eliminarlo accede a un mundo mágico realista. Es apoyar ese espíritu de ‘habla’, ‘conecta con la gente’, ‘chequea quién es tu vecino o vecina’, ‘conecta con tu comunidad’, que la energía se siga moviendo.

Ya te quedas en el Reino Unido.

Ya no sé si es mi segunda casa. En verdad es mi casa. Me voy de viaje y ya quiero regresar.

Imagen

Autoficha:

-“Soy María Josefa Duarte Soldevilla. Tengo 32 años. Nací en Lima. Estudié Artes Escénicas en la Católica. Hice talleres de formación actoral, me formé con Roberto Ángeles y luego fui su asistente. Hice el taller de Alberto Isola. En Buenos Aires también estudié. La maestría en Inglaterra duró un año, del 2017 al 2018.

-“En Inglaterra estuve en una temporada en el Royal Court Theatre, uno de los teatros más importantes de Inglaterra. Fueron dos meses. Y el año pasado en Oxford hice una obra que era una versión de La Cenicienta, dentro de un género inglés que se llama las pantomimas”.

-En Father brown soy una escritora en los años 50, que es latinoamericana, pero que hace mucho tiempo vive en Inglaterra. Lidera un colectivo de mujeres. Y el protagonista es un sacerdote que resuelve casos al margen de la policía, casi un justiciero.

-“Ahora estoy haciendo el doblaje de una vocecita de un alien para una serie de YouTube que será para niños. Es un alien chiquitito que aprende inglés porque viaja a un mundo en el que todos hablan inglés. Y escribo una obra sobre la solidaridad y el paralelo de eso con el micelio (similar a la raíz) del hongo”.

