“Lejos de ti” tiene 590 versiones grabadas. Latinoamérica la canta y existe una versión en portugués. “Pero le falta camino por recorrer”, advierte su autor. Este año cumple una década de publicada y está en la cumbre del cancionero andino del siglo XXI. Para Sergio D’Ambrosio Robles, o simplemente Pelo, es su “miss universo”, la que compuso en su natal Huánuco. Una de las canciones que refrescó la música andina.

El sábado es un día sagrado para un músico. Hoy Pelo podría estar en un estadio ante 30 mil personas. Pero está en su casa de Lima planeando lo que será la próxima presentación. Esta vez virtual, a raíz de la pandemia. La cita es el sábado 19 de setiembre, a las 8 p.m., vía TLK Play desde el Teatro Peruano Japonés. Las entradas están a 15 soles y se adquieren en Teleticket.

Nació a media cuadra de la Plaza de Armas de Huánuco, en la casa-huerta de la familia. Recuerda que era como una selva, aunque hoy es un supermercado. En aquella selva personal sonaban Tchaikovsky, Chopin, Beethoven, música académica y clásica. Pelo creció tocando el piano y a los 12 años, cuando conoció la calle, aprendió a tocar la guitarra y descubrió la música popular.

-“Lejos de ti” podría ser parte del soundtrack de esta pandemia. ¿Hoy de quién estás lejos?

Lejos de mi tierra, de los recuerdos de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de los lugares donde crecí, de mi comida, de mi viento.

-¿Qué sentimientos te genera esta distancia?

Inicialmente me ha frustrado, hasta que lo acepté. Ya no me paraba a ver una flor, no veía los paisajes cuando viajaba, no me detenía a ver el mar. Era como una máquina. Esta pandemia me ha frenado.

-Un sábado como hoy tendrías que estar tocando tal vez en Huánuco.

O podría haber estado tocando en Arequipa, Huamachuco, Cangallo, San Jerónimo de Tunán, Piura o Yurimaguas. Todos tienen fiestas en agosto.

-Para un músico es frustrante este encierro.

Más que el no tocar me duele lo que está pasando en mi tierra, Huánuco. La capital del departamento está sin un hospital porque se derribó el que había para hacer uno nuevo, y lleva ocho años en construcción. Todos los lugares donde se está atendiendo a la gente son lugares itinerantes, postas, hospitales de emergencia con carpas. Sumado a eso, la irresponsabilidad de sus autoridades, el silencio cómplice de la sociedad civil, la desatención de los políticos y la maldad de los representantes de Huánuco en el Congreso. Eso me da pena, excepto la fortaleza del huanuqueño que aún está parado, respirando y con la poca fuerza que le queda para ayudarse entre ellos.

-¿Ser sobrino nieto de Daniel Alomía Robles, el creador de “El cóndor pasa”, te da cierta fuerza?

Hay un orgullo grande por el tío (abuelo) Daniel. Sin embargo, hay un desconocimiento grande en el Perú sobre el creador de “El cóndor pasa”. Hay poca gente que conoce a Daniel Alomía Robles. Dicen que cuando la obra es más grande que el autor, ocurre eso: que todos conocen la obra y nadie al autor. Nos da fuerza pertenecer a una familia tradicional en Huánuco.

-¿En Daniel Alomía Robles está la respuesta al talento que posees?

El tallo del árbol de los artistas Robles no solo viene de Daniel Alomía. El tallo grande realmente es Marcial Robles, papá de Micaela Robles, mamá de Daniel Alomía. Marcial también fue padre de Manuel Robles, que era hermano de Micaela. De ahí viene toda una casta de artistas que no solo tienen que ver con la música, sino también con la literatura, la escultura, la poesía. Está el caso del hijo de Daniel Alomía, mi tío Armando Robles Godoy, que ha sido un gran hombre de cine. Tengo un primo que es escritor de novelas. Y otro primo que representa a Jesucristo en Huánuco para Semana Santa. Son muchísimos artistas en la familia Robles.

-“Lejos de ti” es a Pelo D’Ambrosio como “El cóndor pasa” a Daniel Alomía Robles.

Sí. Y es la segunda canción peruana más versionada después de “El cóndor pasa”, que tiene casi 12 mil versiones. Pero jamás voy alcanzarla, porque es una obra monumental.

-Aunque estás identificado con la música andina, tienes vena rockera y de la música country. ¿Qué llegó primero?

Desde los 14 años, paralelo a mi banda de rock, siempre estuve componiendo para grupos que tenían que ver con la zampoña, el charango y la quena. Solo que hasta ese tiempo creía que mi voz no se acomodaba a la música andina. Cuando por primera vez grabé las canciones que había compuesto para otros, decidí hacerlo con aires nuevos.

-Pero cuando uno te ve en el escenario, pareces un rockero haciendo música andina.

Sí, eso me va a quedar siempre. Uno nunca deja de ser rockero. Además, yo he crecido en una ciudad y nunca me vestiré étnicamente, porque a nadie le haré creer que he crecido con chullo y poncho.

-¿Existen géneros musicales malos?

Nunca le he cerrado la puerta a ningún género. No hay género malo. Hay género mal interpretado. Al reggaetón lo aplaudo mucho porque con tan poca literatura ha tenido tanto éxito. Es una máquina comercial. Si bien es cierto que es muy fácil componerla, lograr lo que hacen monstruos como Daddy Yankee, Nicky Jam o Bad Bunny es aplaudible. Si ahorita un reggaetonero me invita a cantar, yo lo acepto porque es válido intentar. Yo mañana puedo estar con Mar de Copas en el Gran Teatro Nacional y pasado mañana con Los Shapis en el canchón más popular que pueda haber. Después puedo irme con Eva Ayllón al María Angola y luego estar con Cachuca cantando en un garaje.

-¿Y qué hace especial a la música andina?

Es un género que tiene un público cautivo y eterno. Una canción hecha hace 20 años, la puedes cantar mañana con el mismo éxito. Las canciones de la música andina tienen mucha literatura y muchas historias bellas. Y la música andina es representante del folclor peruano.

-¿”Lejos de ti” es parte de la generación de canciones que han mantenido vigente a la música andina?

Sí. Y cada vez que sale un éxito dentro de la música andina, no solo es bueno para el que la hizo, es bueno para todo el género. Pongo un caso: “Linda wawita”, canción de Carlos Fernández cantada por William Luna, ha ayudado a que levante el género y que una fórmula llamada Antología, Pelo D’Ambrosio, Max Salvador, Max Castro y William Luna funcione en todo lado.

-¿Y qué tiene de especial Pelo D’Ambrosio?

No haberme mareado con todo lo que he pasado. La constancia, no haber tirado la toalla. Haber creído que en algún momento tiene que haber cosecha después de una siembra tan larga. Sin embargo, no me echo en mis laureles, y sigo componiendo. Soy un pintor de canciones, decido hacer una canción.



- “Soy Sergio D’Ambrosio Robles. Tengo 54 años. Nací en Huánuco. Estudié un año de Ingeniería Civil y luego cuatro años de Derecho, no lo acabé y me puse a trabajar como vendedor, visitador médico. Intenté estudiar Comunicaciones”.

- “Me dediqué a la publicidad por muchos años. He trabajado como camarógrafo, director de televisión, he escrito guiones, documentales. Mi primer disco fue con el grupo Pata Amarilla, el segundo fue Alpaquitay. En el cuarto disco vino la canción ‘Lejos de ti’”.

- “En un par de meses sacaré otro disco, que se llamará Perú de colores. Tendrá cuatro discos: 15 canciones nuevas, 15 con lo mejor de lo anterior, 15 dúos con los mejores artistas con quienes he grabado y un blu-ray de un concierto. Es un disco muy ambicioso. La presentación será como un libro andino”.

