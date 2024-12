Pedro Cornejo: “El rock peruano se ha consolidado”

Aún no sabe si alistará un quinto volumen de la Enciclopedia del rock peruano. Tampoco descarta que en algún momento se abra la posibilidad de hacer una tercera edición de Alta tensión, obra pionera sobre la historia del rock en el Perú, publicada hace 22 años.

MIRA: Rock en El Agustino: Laboratorio de resistencia popular

Desde aquel hito inicial, lleva alrededor de 15 libros publicados. Y el último de ellos es Fuera de la capital. El rock peruano desde adentro (Contracultura, 2024), conjunto que agrupa más de 20 testimonios sobre el rock en diversas regiones, entre ellas Pasco, Iquitos, La Oroya, Chimbote, Cusco, Arequipa, Huancayo.

Retrocedo a 2019 y recuerdo que Pedro Cornejo (Lima, 1961) me dijo: “El rock peruano está en su mejor momento”. Cinco años después y una pandemia, ¿qué decir hoy?

¿Qué ha pasado y pasa más allá de las fronteras del rock en Lima?

Lo que me motivó un poco a hacer este libro fue, en realidad, lo que encontré a través de mis investigaciones para realizar los diferentes volúmenes de la Enciclopedia del rock peruano. Convoqué a que me escriban todos los grupos que estuvieron en actividad. Me empezó a llegar información de provincias. En el cuarto número de la enciclopedia, que fue el último, hay un montón de grupos fuera de Lima y empecé a contactarme con gente de provincias que, a su vez, me contactaba con otras personas. Comencé a darme cuenta de que había muchas bandas. Por otro lado, empezaron a salir algunos libros sobre el rock de algunas ciudades en particular: dos libros sobre el rock en Puno, uno en Ica, en Piura, en Huancayo, en Cusco... A partir de ahí pensé en cómo estructurar un libro con una visión panorámica y transversal de lo que pasa fuera de Lima. En las principales ciudades del Perú había diferentes movidas. Me llamó la atención el activismo que había en diferentes escenas del país. Y entonces recurrí a los testimonios de parte y me contacté con gente que estuviera involucrada con el desarrollo de las diferentes escenas de rock de sus ciudades. Me interesa que este libro sirva como un punto de partida para investigar más a fondo.

Imagen

¿Hay algo en común entre las escenas fuera de la capital?

Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Piura son ciudades que han tenido una movida rockera en los años 60, una movida relativamente fuerte, pero que en muy pocos casos se tradujo en la grabación de discos. Son escenas donde los grupos sobreviven en la memoria de la gente. Esa actividad se cortó en los 60 y en los 80 hay poca actividad. Empiezan a recibir el impacto del rock subterráneo a principios de los 90. Y es a mediados de los 90 que se produce una especie de estallido análogo al que se produjo a mediados de los 80 en Lima.

La influencia del rock subterráneo se expandió.

En muchas provincias fue aparentemente muy significativa. Ahora, una diferencia importante: en provincias el metal ha tenido mucho mayor importancia dentro de la movida subterránea que la que tuvo en Lima.

Puno se convirtió en parada obligada para bandas metal, incluso extranjeras.

Y por una razón adicional: en Puno, por ejemplo, no había el problema de que si tú eras punki y yo era metal no tocábamos. Había menos prejuicios, mayor apertura.

Otro caso singular es La Oroya, denominada “la Manchester peruana”.

Es un caso casi, casi milagroso. El lugar más ‘hostil’, sin embargo, tiene una movida new wave, dark, gótica… Pero como ya dije un poco al comienzo, entre los 60 y los 90 hay poca o ninguna producción discográfica (en las escenas de fuera de Lima). Por ejemplo, Arequipa, segunda ciudad del país, no tiene un disco larga duración hasta los 90. En los 60 Los Texao grabó unos cuatro singles, Los Okis y Los incógnitos graban un par de singles. Y paramos de contar. Y de ahí no hay nada hasta los 90, cuando recién sale un primer casete.

Que sería de una banda subterránea, ¿no?

Obvio. Y se empieza a producir desde grupos punk, hardcore y metal. Y en los 2000 empieza un proceso de diversificación.

Imagen

¿No es, por lo menos, curioso que el fenómeno rockero fuera de Lima esté influenciado por las movidas alternativas y no por el ‘mainstream’ del rock peruano?



La respuesta es la misma a la pregunta que se hace mucha gente: ¿Por qué hay tanta tinta sobre papel escrita sobre el rock subterráneo y no sobre Rio, Pedro Suárez-Vértiz, etcétera? Mi respuesta es que esos grupos del rock subterráneo, independientemente de que te gusten o no, tenían algo que decir, tenían un rollo y justamente porque tenían un rollo, el impacto que generaban en las personas que los oían era perdurable. Puede haber mucha gente que haya escuchado, por ejemplo, Trama, tuvieron su éxito, pero no calaron de manera perdurable en la gente, no dejaron una huella más o menos indeleble en la gente. En cambio, los grupos subtes sí. Y parece que es lo mismo en provincia. Esa huella es la que hace que se reproduzca y casi 40 años después sigamos hablando del rock subterráneo.

¿Esa referencia a un rock que para algunos puede ser precario no pudo haber sido, más bien, un lastre para el crecimiento de las escenas?

Yo creo que no, porque la alternativa a tocar mal, la alternativa a tocar con instrumentos precarios, era no tocar. Y entre no tocar y tocar mal y con instrumentos precarios, desde un punto de vista social y creativo, siempre será mejor tocar, porque siempre la acción será mejor que la inacción para el desarrollo de cualquier movida de cualquier naturaleza. Y lo importante es lo que eso genera. Hay una frase que dijo Brian Eno respecto de los discos de la Velvet Underground: esos discos fueron comprados por 500 personas seguramente, pero cada una de las personas que compró un disco formó una banda.

Y eso está pasando ahora en Lima al menos, con una escena de músicos entre 18 y 22 años.

Y en provincias todavía el techo está muy alto. O sea, tienen mucho para crecer. Pero ya sabemos que eso no depende solo de la perseverancia de los músicos sino también de que las condiciones de infraestructura mejoren.



Pensemos en estos hechos: los regresos de Oasis y Blink-182, la música urbana parece que baja de su cima; y a nivel local, Libido llena un Estadio Nacional, la aparición de varias bandas de jóvenes que hacen rock (y variantes) y si hacemos un inventario, quizás es el tiempo donde tenemos más bandas de rock en el Perú. ¿Asistimos a un renacimiento del rock?



Y no te olvides de una cosa. Hemos llegado a un punto —que cuando tenía 25 años pensaba que no íbamos a llegar— en que tenemos las bandas que ya tienen 30 años de historia, 40 años de historia... Tenemos bandas veteranas. Es decir, el arco generacional del rock peruano se ha ampliado enormemente. Los Frágil bordean o pasan los 60, y siguen haciendo música; los Mar de Copas están por los 50 y siguen haciendo música.

Ya tenemos instituciones del rock peruano.

Exactamente. Y también tienen un público juvenil. La longevidad de algunas bandas hace que, de alguna manera, se produzca este recambio generacional que es el único que garantiza la continuidad de una escena de rock. Pero la longevidad de bandas en actividad. Son ejemplos que te sirven como punto de referencia aunque los odies. Solo puedes odiar aquello que existe y es importante; si no, no lo odias. Y ese odio puede ser generador de creatividad, de una nueva identidad. Ese nuevo escenario me da la impresión de que el rock peruano se ha consolidado en Lima, sobre todo; y en provincias, empieza a crecer.

Y al final creo que se ha impuesto el rock que tiene una especial profundidad. Es decir, no hay un rock que dices esto suena a Pedro Suárez-Vértiz, pero sí hay bandas que suenan a Voz Propia, Gx3 o Daniel F.

La realidad es esa. Los grupos que han tenido mayor difusión radial no necesariamente han sido los que han tenido mayor impacto en la gente que escucha rock, en la identidad de la gente. El rock underground, alternativo, subterráneo o independiente, como quieras llamarlo, generalmente impacta en las personas no solo en términos de que a la persona le gusta sino en términos de que estimula a la persona a que no se limite a ser un simple oyente pasivo, a no ser solo un consumidor sino también a participar activamente en la escena.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: