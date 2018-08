Nadie puede discutir del éxito logrado por Paulo Coelho. El escritor brasileño de 70 años es uno de los autores más leídos en todo el mundo y fama se traduce en más de 200 millones de libros vendidos. A pesar de ello, el autor de 'El Alquimista' brinda pocas entrevistas y fue una extrañeza que aceptara darla a una revista española: XLSemanal. La nota fue publicada esta semana y llamó la atención las varias veces que el escritor pierde la paciencia.

A propósito de la publicación de su último libro 'Hipie', el autor brasileño recibió a un periodista en su residencia en Suiza. "(..) al pie del lago Lehman, con espléndidas vistas a Los Alpes, en pleno corazón de Ginebra", señala la introducción de la nota firmada por Virginia Drake.

Cuando la entrevista se llevaba con normalidad, una pregunta de la reportera, hincando en la disyuntiva entre ser hippie y vivir con lujos, causó la primera molestia visible de Coelho. Ocurre así:

XL. ¿Se puede ser ‘hippie’ viviendo en Ginebra, en una casa extraordinaria con vistas al Montblanc, rodeado de obras de arte y con mayordomo?



P.C. Sí, porque lo hippie no es el exterior, es el interior; es tu cabeza, es la manera de ver la vida.



XL. Pero también era una forma de vivir.



P.C. No; no es una forma de vivir, es una forma de mirar la vida.



XL. Los ‘hippies’ eran contestatarios, rebeldes contra el sistema, rechazaban el consumismo capitalista, defendían el amor libre, vivían cerca de la naturaleza…



P.C. Pero mira cómo es mi casa: está vacía.



XL. ¿Vacía? Es enorme y tiene muchos cuadros, esculturas y detalles ‘curiosos’.



P.C. Todo eso es de Christina. Yo no necesito cosas a mi alrededor, yo miro todo con simplicidad, y esa es mi actitud. ¡Sí puedo ser hippie viviendo como vivo en Ginebra!

El autor brasileño haría evidente su enojo más adelante. Ante una pregunta de su enorme éxito, Coelho responde que " ser rico no es una cuestión de dinero, no tiene nada que ver"; sin embargo, la reportera hace un comentario, a lo que el literato responde:

Paulo Coehlo tiene 70 años. (Facebook) Paulo Coelho tiene 70 años. (Facebook)

"¡Déjame hablar! Me interrumpes todo el rato y no me dejas que me explique. El dinero en mi caso es una abstracción. Cuando gané mis primeros 100.000 dólares, yo me creía riquísimo y después… ya no puedes calcular, no puedes contar, son impulsos eléctricos. ¡Pero no viene al caso! Yo conozco gente que es muy pobre porque la única cosa que tiene es dinero".

La entrevistadora continuó su cuestionamiento al escritor por la disyuntiva que habría entre ser (o creerse) hippie y el estilo de vida que lleva. Las preguntas llevan a que el novelista, visiblemente enfadado, señale que no es hippie.

"[Se enfada un poco]. Lo retiro: yo no soy hippie. Además, no te puedo explicar mi pensamiento porque a cada momento me interrumpes. Borra todo y empezamos de nuevo".

Virginia Drake señala que fue allí que el escritor dudó en continuar o no su entrevista. "No estoy cómodo. Borra todo, empezamos otra vez y déjame hablar… Bueno, vale, sigue y pregunta lo que quieras", le llegó a decir.

Y la incertidumbre del autor por continuar con la entrevista no se iría nunca. Más adelante, volvería a señalar no saber si parar la comisión ya que se sentía arrinconado.

Sin embargo, la entrevista continuaría con uno y otro sobresalto. Finamente la reportera lograría llevar las preguntas por otro lado y discutir en otros aspectos, como su éxito y familia. FInalmente la conversación terminaría así:

XL. Vamos a dejarlo aquí, como amigos. Siento haberle puesto nervioso al principio.



P.C. Tú no me has puesto nervioso. Yo soy un asesino, y los asesinos no se ponen nerviosos. Los asesinos solo matan o salvan.



XL. ¡Ah! Pues gracias por haberme salvado.



P.C. ¡De nada! Jajaja.