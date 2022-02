No acabó el colegio. Lo expulsaron en segundo de secundaria, a los 14 años. Hasta en educación física le fue mal, prefería sentarse a tocar la guitarra. Ya había repetido sexto grado. “Yo no era un bandido ni un vago; mis padres se dieron cuenta de que por ahí no iba la cosa, pero por la música sí”, dice.

Cuando Arturo Pomar y Pedro Suárez-Vértiz tocaron juntos por primera vez, Patricio tenía aquellos 14 años. Necesitaban un bajista. Pedro, con 16 años, miró a Patricio, que abrazaba un bajo. “Mi hermano pues”, propuso. Crearon el grupo Paranoia, la prehistoria de Arena Hash, que nació unos dos años después. Fueron alrededor de cuatro años intensos, con dos discos y múltiples hits radiales. Lo necesario para que el nombre de Patricio Suárez-Vértiz siga vivo en la memoria de sus seguidores e inicie el camino solista dentro del dance y el techno pop, con dos discos producidos. Recuerdo que reavivará este 12 de marzo en el festival de música electrónica y techno Noventerísimo, que se realizará en el complejo Santa Rosa de Santa Anita. Y que marca el regreso musical de Patricio luego de casi dos décadas alejado del Perú.

Ese día era el debut de Arena Hash. No lo tiene muy claro, pero estima que se reunieron en la casa de Arturo. Salieron vestidos y maquillados en la movilidad que los vino a recoger. Llegaron a la Feria del Hogar, escoltados por los primeros fans. No habían debutado, pero “El cangrejo” ya sonaba en la radio desde hacía tres meses, habían firmado con la disquera CBS y tenían como productor musical a Manuel Garrido-Lecca, el arquitecto del sonido de Arena Hash. A la mitad de la primera canción, la fila de adelante se paró y todos se levantaron de sus sillas. Tenían al frente a unas tres mil personas. “Y ahí rompimos”, dice. Al día siguiente intentaron procesar lo que había pasado y tal vez fantasearon con el éxito temprano que aguardaba por ellos.

-¿Qué ha sido de la vida de Patricio Suárez-Vértiz?

En 2003 viajé a Estados Unidos a seguir mi carrera artística y he regresado al Perú después de casi 20 años. He vuelto y me he dado cuenta de que somos unos clásicos, me he quedado sorprendido. Debe ser porque Arena era una banda donde nos debíamos al público.

-Pero se fueron en el mejor momento.

Eso también fue. Con Arena Hash no hubo una caída.

-Cuando entrevisté a Arturo Pomar, me hizo notar que la separación lo afectó.

A todos nos afectó. Pero mira los frutos. Tienes a Christian actor y con “Carreteras mojadas”; Arturo, actor y tuvo “Pega”, el primer cantante de rap en el Perú; yo tuve tres números uno: “En la radio”, “A la playa” y “Disco bar”; y Pedro ya ni te digo.

-¿Por qué se separaron en el mejor momento?

Ya habíamos madurado en la música y cada uno tenía un estilo que quería hacer. Yo quería hacer dance.

-Ya no se comprendían musicalmente.

Personalmente siempre nos hemos llevado bien. Nunca hemos tenido peleas.

-Pero ya no se conectaban con la música que querían hacer.

Cada uno quería hacer su estilo. Ya no encajábamos. Pedro quería rock and roll, yo quería hacer disco-dance, Christian quería hacer algo más pop y Arturo rap. Junta eso pues, ¿cómo lo mezclamos?, y Arena Hash nunca hizo fusión, Arena Hash ha sido purista. Lo que pasó con Arena fue lo que pasa con una pareja inteligente: tenemos diferencias y antes de terminar peleando, mejor nos separamos.

-¿En los casi 20 años fuera del Perú te mantuviste como artista, empresario o entregado a los frutos que dejó Arena Hash?

Primero me dediqué al negocio de las casas, de ahí regresé a cantar, hice una banda en inglés, saqué un CD en inglés, yo cantaba, visitamos varios canales de televisión, radios, hicimos eventos, festivales. Terminé la banda y dije qué hago, y comencé a visualizar al Perú. Yo pensé que era un artista del pasado, pero vine y me encontré con todo esto.

-¿En qué formato vuelves para Noventerísimo?

Lo mío es un show visual, pantallas, luces, sonido fuerte, escenario amplio y una banda conmigo: mitad digital y mitad en vivo. Habrá de todo.

-El público va a pedir Arena Hash.

Estoy en la obligación y el deber. Está “Y es que sucede así”, “El rey del ah, ah, ah”, “A ese infierno no voy a volver”, “Cuando la cama me da vueltas”.

-¿Intentaste cantar en Arena Hash?

Cuando la banda se separa, dije: “¿qué voy a hacer, si soy el bajista?”. Pedro tenía la de ganar, era el cantante, la imagen. Pero a Dios gracias pasó algo insólito: el bajista hace un disco y pega. Eso no pasa, pero creo que pasa por el carisma. Nosotros somos gente con un amplio espectro de la palabra barrio, nunca hemos vivido en una burbuja.

-¿Pese a que ‘nacen’ en el María Reina?

San Isidro y todo eso, pero nunca hemos vivido en una burbuja gracias a nuestros padres que nos pusieron una mente bien amplia.

Patricio Suárez-Vértiz cumple 52 años este 2022.

-¿Por qué pegó Arena Hash?

Éramos cuatro chicos chéveres, que es lo principal.

-¿Qué implicaba ser chéveres?

Dedicarnos a los fans, a todas les dábamos su autógrafo, su foto y su beso, y nos dábamos el tiempo, no era: “¿no ves que estoy ocupado?”.

-Una vez los vi en la playa, creo que en Punta Rocas, y estaba al lado del escenario. Tenía una gaseosa en la mano, pero no tenía cómo abrirla y Pedro pasó y se ofreció a ayudarme, de la nada, sin conocerlo.

Esas cosas teníamos. Un artista que se mete a esto, tiene que saber que se debe al público. Y si la friegas con el público, estás fregando todo, estás escupiendo al cielo. Los fans son los que te dan de comer. Y no solo eso: nosotros queríamos ser famosos como resultado de la música que hacíamos.

-No muchos músicos dicen que quieren ser famosos.

Todos quieren ser famosos. Me da pena que hay artistas que llegan arriba y se olvidan de los que los llevaron a ese sitio.

-Con solo dos discos pero una carrera intensa de cuatro años, ¿qué representa Arena Hash para el rock que se ha hecho en el Perú?

Arena Hash es un antes y un después. Luego de Arena Hash se tuvo respeto al rock peruano, porque el rock peruano tuvo una imagen, pusimos una valla alta. Antes un grupo peruano para tocar en provincias cobraba 100 dólares y se metía en una combi. Cuando Arena Hash llegó, cobrábamos casi mil dólares y en avión. Gran diferencia. Y de ahí todas las bandas se pusieron las pilas y cobraron igual, que fue bueno. Pero también antes venían dos bandas que respeto mucho: Frágil y Rio, que también subieron la valla para que se valore el producto peruano. Era una época en que el rock peruano sonaba tan fuerte o más que el internacional; creo que eso no regresará jamás.

-Arturo me dijo que él y tú tenían ganas de volver con Arena Hash. ¿Es posible?

Correcto. Claro que sí. Lo estamos cocinando.

-¿Regreso de un concierto o gira?

Puede ser una gira, porque muchos fans me dicen que quieren llevar a sus hijos.

-¿Intentarán que Christian también esté?

Depende de cómo se negocie. No hemos hablado. Si él va, bien; y si no, también.

-¿Lo has hablado con Pedro?

Todavía no hemos llegado a ese punto. Será con Christian, Arturo y yo, o será Arturo y yo. Pero algo se rescatará para hacer la experiencia Arena Hash.

-¿Te has visto con Pedro?

Sí.

-¿Cómo está?

Bien, está escribiendo como bestia. Está feliz porque él es comunicador.

-¿La salud lo acompaña?

Está muy bien.

-¿Qué opinas de lo que publica en Facebook que varias veces provoca críticas?

Hay un dicho que dice que no a todo el mundo le vas a gustar.

-¿Compartes lo que publica?

Algunos puntos sí, otros no. Cada uno tiene su ideal y su visión de la vida.

-¿Esta será una suerte de relanzamiento musical de Patricio Suárez-Vértiz?

Se podría decir así. Después de casi 20 años que no doy un concierto acá.

-¿Por qué elegiste el dance, el techno?

Por el año 92, cuando se separa Arena, en Miami hubo un rebrote de la música disco y me encantó. Fui a varios conciertos y dije: “Esto es lo mío, me encanta”. De chiquito me gustaban los Bee Gees, cómo bailaba John Travolta. Y decidí hacer lo que me gusta. Las radios no querían pasarme, por más que era un ex-Arena Hash.

-¿Por qué?

Estaban enfocados en Pedro, porque era el cantante de Arena Hash; yo era el bajista.

-¿Qué te decían?

No compadrito, ta bacán tu tema, pero ya está Pedro.

-¿Qué respondías?

No decía nada. Pero tenía fe en el producto, y de pronto mi canción comenzó a sonar en discotecas, que ninguna banda nacional ha logrado eso. Mi canción nació en las discotecas de ambiente gay, rompió. Y la primera gira que hicimos fue por discotecas gays. A la comunidad gay, LGTB le debo mucho, ellos me lanzaron; y como fue un boom, llegó a la radio pues, que no le quedó otra cosa que tocarla.

-Este año cumples 52. ¿Cómo vives los cincuentas?

Vivo cada día como si fuera el último. Tú no sabes el día de mañana. Dicen que la felicidad comienza de los 40 para arriba, porque valoras cada día. Yo decidí ser feliz. Pero felicidad la veo como serenidad y paz.





AUTOFICHA:

- “Soy Germán Patricio Manuelmaría Suárez-Vértiz Alva. Mi familia viene de una congregación mariana, todos tienen el nombre María. Me decían Germán, hasta que un día mi mamá fue al colegio y le dijo a la profesora: ‘En casa es Patricio’”.

- “Mi madre fue la que realmente manejó Arena Hash. Dijo: ‘¿Quieren ser músicos? Ya, pero ensayan en la casa y quiero verlos con horarios’. Y no paramos, ya ni sabía qué día estábamos. Nunca nos mareamos porque nuestros padres nos desahuevaron en primera”.

- “Aprendí a tocar el bajo en la cancha. Todos éramos autodidactas en Arena Hash. Todos comenzamos de cero. Eso hizo valorar las cosas que hacíamos. Ahorita pienso en la producción en vivo, en el Noventerísimo, ha habido una buena respuesta, me he quedado asombrado. Y de repente lanzo un tema nuevo como solista”.

