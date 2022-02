“No encuentro tiempo libre. Podría domingo. ¿A las 11:00 a.m. puede ser?”, escribe en el chat ante la propuesta de entrevista.

“Literalmente, mi vida se la he entregado a Maricucha”, me dice el domingo, a las 11 a.m.

Es Maricucha en la telenovela del mismo nombre de América Televisión. Graba de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana, y puede acabar a las 9 de la noche. Le quedan los domingos para descansar y responder las preguntas de impertinentes periodistas.

Patricia Barreto también se alista para el estreno en cines de la comedia ¡No me digas solterona! 2, a partir del 14 de abril.

Asegura que es perfeccionista y disciplinada. Pero siempre piensa en el pasado y en el futuro. Le cuesta estar en el presente. Y la vida le dice: ‘Hey, reacciona, tu presente es este’.

-¿Qué del pasado te desenfoca?

Después de toda mi vida, recién empecé a llevar terapia psicológica porque siento que hay cosas que quiero mejorar en lo personal; emocionalmente siento que hay mucho que reconstruir, que sanar, y no quiero que estas emociones que no están completas las utilice en mi trabajo. Nosotros los actores vivimos y sentimos mucho más que el resto de personas, porque es una característica del artista, que siente mucho, y a veces eso puede ser buenísimo o también puede ser, no sé...

-Pero está bien, ¿no? ¿Por qué inhibir esa sensibilidad? ¿Es un afán de buscar la perfección?

A veces esa mochila emocional nos trae no soltar, y hay emociones a las que una no tiene que regresar, hay que pasar páginas, sentir nuevamente, vivir nuevamente. Por eso me cuesta no viajar, porque viajar me permite sentir nuevamente, sentir diferente, conocer gente diferente, verme en otro tipo de dificultades, que me cueste comunicarme.

-Perdón, ¿qué edad tienes?

34.

-Imagínate, no has vivido 50 años, estás en la edad de vivirlo todo.

Y me siento mayor (ríe). No sé por qué. Me tomo muy en serio todo. Es que creo que he vivido mucho.

-Bueno, ya tienes un divorcio.

Viví como una mujer grande y me adelanté; eso me hizo crecer de una manera...

-¿Y eso está bien o mal?

No está mal, ha sido parte de mi historia, agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida, son grandes maestros que me enseñan dónde quiero estar y dónde no quiero regresar. Ahorita estoy en el plan de expandir el amor, de enseñarme a mí misma que el amor es libertad.

-Pero el amor también es complejo, a veces nos aprisiona.

El amor es un trabajo. Es entender al ser humano, sus emociones, la libertad. Creo que estoy madurando.

-Tensión personal en medio de una pandemia, de una crisis política, de la inseguridad; todas son razones para vivir desenfocado.

He tenido que blindarme un poco. Sé lo explosiva que puedo ser. Después de un proyecto como Aprendo en Casa, decidí no meterme ni decir mis ideas políticas ni lo que pensaba, que no sé si realmente importe y deba influenciar a alguien. No sé si estoy preparada para un mundo tan hostil; haga lo que haga, nada es suficiente para que la gente realmente sea feliz.

-Digamos que actúas en defensa propia.

Es autodefensa. No me puedo involucrar porque no me enfoco en lo que sí tengo que ocuparme, que es darle bienestar a la gente, mi objetivo es que puedan disfrutar un poquito de la alegría de vivir. No puedo ser un canal de enojo.

-¿Maricucha es ese punto de escape o también nos dice algo más que simplemente escaparnos?

Lo que propone es diversión para la familia; me ha pasado que se han enganchado más niños, pese a que tiene horario para adultos. El objetivo es que la gente la pase bien, logre abstraerse de la realidad que abruma. No solo es una figura empoderada, juega y te invita a divertirte un rato. La Maricucha me ha enfocado en mí, en mi presente, me ha revalorizado muchísimo, La Maricucha me ha validado como actriz; tuve un juicio muy fuerte en Aprendo en Casa. Es loquísimo, porque sientes cómo en un proyecto que puedes amar, te pueden destruir.

-¿Saliste agotada de Aprendo en Casa?

El sinsabor horrible de los anónimos, de las amenazas, de la persecución política porque yo “representaba a un gobierno”, de que “no estaba lista”. Pero con un proyecto como la Maricucha de la noche a la mañana todo el mundo te ama.

-Y está bien que generes pasiones encontradas, estás viva.

Y ahora todo el mundo me agradece por llevar educación, pero en ese momento fue duro: me dolía. Aprendí que tenía que ser cauta.

-En todo caso, la Maricucha parece hecha para ti.

He amoldado un poco la historia y solo me dicen “juega, diviértete”; no es como otros proyectos que son al pie de la letra. Es una bendición.

-También me dices que piensas en el futuro. ¿Qué piensas?

Que mi futuro más cercano es agarrar un ticket de avión e irme un mes a algún lado, sola. No he viajado sola, nunca.

-¿Te llevarías bien con Patricia Barreto?

Uff, tengo que explorar eso. No lo sé. Tengo que ponerme a prueba. Estoy en la etapa de ser adulta, pero en una siguiente etapa de la adultez (ríe), no la que ya se compró su departamento. Es otro tipo de adultez, una después de un divorcio. Lo descubriré sola, con una maleta y donde no tenga idea.

-¿Qué llevarías en la maleta?

Una cámara de fotos Polaroid, una batería externa para celular, mucha ropa interior (ríe)... No, la llevaría vacía, que se llene en el viaje.

-Esa es la mejor maleta de viaje.

Ay, qué bonito lo que estoy diciendo (risas).





AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Patricia Priscilia Barreto Allemant. Nací en Lima, tengo 34 años. Acabé el colegio y estudié Artes Escénicas. Empecé haciendo comedia cinco años en Pataclaun y de ahí me fui a estudiar afuera; toda mi vida la he dedicado a estudiar Artes Escénicas, circo y más”.

- “Soy la única artista actriz de la familia. Tengo como 40 obras de teatro, series tendré como cinco, cuatro películas; más me he dedicado al teatro, que ahora me ayuda para ser una Maricucha con temple, con una propuesta clara. El teatro me ha dado disciplina, estructura y técnica”.

- “Para este año tengo dos películas, que cruzo los dedos que se hagan. Tengo el estreno de ¡No me digas solterona! 2, el 14 de abril; una obra de teatro a fin de año en el Pirandello, una reposición de Los Productores; y tengo muchas ganas viajar, darme un tiempito para viajar, quiero irme a Mali e Indonesia”.

VIDEO RECOMENDADO

El Consejo Privado Anticorrupción - CPA presenta #VigilanciaActiva junto a Perú21. Eduardo Herrera, José Elice y Nicolás Zevallos profundizan en el proceso de la pérdida de confianza de la población hacia la Policía Nacional a causa de la corrupción y la inseguridad.