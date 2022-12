Tres amigas se reúnen después de muchos años. Silvia Bardales es la abuela, la que cocina, no sabe de tecnología y solo usa el teléfono fijo. Lucy Bacigalupo es una mujer que vive entre maletas y aviones, viaja por el mundo. Y Patricia Alquinta es la soltera que se cree más joven que las demás, que busca parejas en Tinder y acaba de abrir una cuenta en OnlyFans. Parten de sus vidas reales para exagerarlas y llevarlas a la comedia, a la ficción.

Son Locas de humor, espectáculo creado y dirigido por Fernando Armas, quien ingresa a la mitad del show caracterizado como Laura Chozo. “Fernando le da un timing muy bonito a la puesta en escena, improvisa y no sabemos cómo va a terminar”, me dice Magda Patricia Verónica Alquinta Valdivieso, actriz de 52 años que empezó en la televisión cuando aún vestía uniforme de colegio y que luego alcanzó la popularidad como ‘La sorda’ en Risas y Salsa y ‘La gata’ en variados programas de televisión. Este último personaje la llevó a EE.UU., donde llegó a cadenas como Telemundo y Univisión. Locas de humor se presenta mañana jueves 15, 8 p.m., en C.C. Bianca de Barranco (Grau 135). Entradas en Teleticket. Informes al 941307926.

“Soy totalmente opuesta a lo que la gente ve en vivo”, me dice Patricia, quien también es media hermana de Eduardo ‘El gato’ Alquinta, recordado músico chileno que fue parte de Los Jaivas. Usa ropa ancha, no le gusta llevar tacos, le cuesta ponerse pestañas postizas, no suele maquillarse, le encanta tener el cabello amarrado. “Así soy”, afirma, pero para esta entrevista luce un vestido floreado que lo lleva ceñido al cuerpo y que apenas llega a la rodilla; tacos, pestañas postizas, maquillaje y el cabello suelto. Y siempre la acompaña una sonrisa dulce, alegre y pícara.

-¿A quién vemos en la televisión o en el teatro?

Al personaje que esté haciendo. Siempre hago de sexy, pero no me visto sexy. Tengo vestidos sexys, apretados pero para ir donde me invitan.

-Antes de hacer la entrevista me preguntaste “¿qué me pongo?” para la fotografía.

Suelo hacerlo, porque lo que tú necesitas tiene que ir con la línea editorial del medio.

-¿Te han puesto en ese lugar de sexy o tú lo elegiste?

La mujer tiene que ser sexy, y sexy no quiere decir que sea exagerada. Hago bastante ejercicio, me cuido mucho, trato de sentir que mi madurez, vejez la llevo con dignidad (ríe).

Espectáculo producido por Fernando Armas.

-¿A partir de qué maduraste?

Cuando pisé EE.UU., hace 19 años, porque llegué y nunca había hecho un casting. Me fui en mi mejor momento como ‘La gata’, llegué a Telemundo sin saber que es un casting. Que me pidan hacer un casting, era una ofensa. Error mío. Ahí empecé a madurar, te enseña a ser profesional, a preguntar.

-En Locas de humor las amigas revisan éxitos y fracasos. ¿Cuáles han sido tus fracasos?

No haber madurado en el momento que tenía que hacerlo. Me embaracé de 18 para 19, en el momento en que estaba en La Gran Revista, cuando estaban Gisela Valcárcel, Amparo Brambilla, Silvia Bardales. Ya cuando pasé a Risas y Salsa, Guille me dijo para estar en ‘La familia defectos’ y se vuelve un boom. Mi embarazo fue muy difícil. Pero he tenido dos momentos importantes en mi vida: cuando di a luz a mi hija y cuando la vi graduarse en Biomedicina. Y el momento más difícil fue cuando mi abuelo-papá, quien me crio, falleció, justo cuando yo tenía 17 años.

-¿Tu padre dónde estuvo?

Estuvo con mi mamá, se separaron y fue un padre ausente. Se fue a Chile, porque era chileno. Entré a la televisión y a los 16 años yo era el papá de mi casa.

-¿Volviste a verlo?

Sí lo vi, falleció con el COVID. En Perú, mi papá era el rey de la recta, era jockey. Se cayó del caballo, se partió la pierna y las costillas, y fue la última vez que corrió. Tuvo doble vida, doble familia; cuando se cae del caballo apareció la otra familia. Otro momento difícil fue cuando murió Roxana (Ávalos).

-Dices que te demoraste en madurar, pero capaz el atrevimiento te llevó a Miami.

Cuando me dijeron para irme a Miami no lo consulté con nadie. Fue la única vez que tomé una decisión sin pensar. Es más, no lo consulté ni con el papá de mi hija, que en ese momento estábamos juntos. De ahí me divorcié allá, porque me pusieron los cuernos, amigo (baja la voz). Pero soy radical: comprobé que era cierto, puse su maleta en la puerta y ese fue el último día que el papá de mi hija entró a mi casa. Lloró, no me importó. Eso fue lo que escogí, para adelante.

Patricia Alquinta empezó a los 14 años, hoy tiene 52. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO).

-Se dijo que Laura Bozzo te había vetado en Miami. ¿Cómo lo manejaste?

Fue al comienzo. Y cometí un error: me decían que hablara y dije no. Pensé que si sería famosa, lo sería por mí. El error fue no decir ‘me acaba de sacar’, ‘lo acabo de escuchar’; yo era una pulga dentro de un San Bernardo. Y de hecho, a los dos meses me fui a trabajar con Don Francisco, donde estuve dos años.

-¿Y por qué volviste a Lima?

Tuve un novio ocho años. Me dio el anillo en una iglesia el día del cumpleaños de mi hija y le dije sí. Pero después piensas: ¿En verdad quiero tener una relación así? Entre idas y vueltas, volví, llegó el COVID, hice la serie Junta de vecinos y me quedé. Siento que ya me acostumbré a estar sola, amo mi soledad. Soy muy exigente. Yo creo que la felicidad debe ser egoísta, porque tú tienes que ser feliz. No te puedo hacer feliz y yo ser infeliz.

-¿Qué quieres proyectar hoy?

Una mujer que empezó a los 14 años en un programa que muchos criticaban, decían: “no va a progresar”. Pero he subido muchos escalones, porque me lo propuse. En EE.UU. hice novelas, he conducido programas. Ahí me perfeccioné. Quiero que la gente me vea y piense: “Esta chica creció”, y que vean que siempre estoy creciendo.

AUTOFICHA:

- “Soy Magda Patricia Verónica Alquinta Valdivieso. Tengo 52 años. Nací en Lima. Cuando entré a La Gran Revista estaba en el colegio, en tercer año de media. La profesora decía: “Ay, van a ser como esa”, me criticaban. Hasta a Risas y Salsa he ido con uniforme”.

- “Estuve en un colegio de paga y cuando mis papás se separaron, fui a Barrios Altos. Soy barrioaltina, porque mis mejores épocas, de salir a mataperrear, fueron ahí, donde vivía mi abuelo. Ahí comí tierra, ahí supe lo que era no tener regalos, pero esa es mi mejor época”.

- “Estudié modelaje, etiqueta. La carrera ya la estudié en Estados Unidos: Terapia física, Masaje terapéutico, Nutrición y Fitness. Ahora estoy en un proyecto que lo he traído al Perú y ha encantado, es algo para televisión. Y creo que en verano saldrán los capítulos que grabé para La rosa de Guadalupe”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR