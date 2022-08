El concurso nacional “Pasaporte para un artista” es uno de los retos más importantes para los creadores visuales peruanos. Este año la competición cumple un cuarto de siglo de existencia, convertida en un semillero de artistas emergentes que luego alcanzaron éxito en el país y en el extranjero. El concurso nació en 1998 como una iniciativa de la Embajada de Francia, en colaboración con la Alianza Francesa (AF) y el Centro Cultural PUCP.

El director de la AF, Frédéric Robinel, explica que los ganadores son premiados con una residencia artística de tres meses en la Ciudad de las Artes de París (Francia) con todos los gastos cubiertos y una exposición individual de sus obras en una galería. En los últimos años se sumó a un curador francés para ayudar a los finalistas a desarrollar sus obras y este año se une el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Lima).

“Este concurso es increíble, no he visto un proyecto que tenga esa longevidad. El impacto es impresionante, vi los nombres de los que pasaron por el concurso y hoy en día son artistas reconocidos nacional e internacionalmente. El impacto no solo es para los artistas, sino también para las artes visuales en el Perú, señala Robinel a Perú21.

La lista de los artistas que pasaron el concurso es larga, pero entre ellos están Juan Enrique Bedoya, Christian Bendayán, Ana Teresa Barboza, Fernando Bryce, José Luis Carranza, Elena Damiani, Fito Espinoza, Maya Watanabe, Nereida Apaza, entre otros.

RETROSPECTIVA

Como parte de la celebración por los 25 años, los organizadores han programado dos muestras/homenaje con la participación de todos los artistas ganadores.

Como una primera parte el grupo de creadores que obtuvieron el premio entre 1998 y 2009 vienen exponiendo sus obras en el MAC Lima, en la muestra Itinerarios del Presente, bajo la curaduría de Giuliana Vidarte.

“Para muchos artistas el premio ha sido una posibilidad que les ayudó a afianzar su camino y a otros, cambiar. El grupo de obras que logramos reunir nos permite pensar en varios caminos que han tomado los proyectos de investigación de los artistas peruanos en las últimas décadas. La representación es amplia y diversa. Se ha logrado saber en qué momento están hoy los artistas que alguna vez ganaron el premio”, explica Vidarte.

Por su parte, el director del MAC Lima, Nicolás Gómez, indicó que en el museo se exponen obra de diversas técnicas, como pinturas, esculturas, fotografías, video instalación, grabados, dibujos, un mural de cerámica y otros. Son diferentes creaciones de arte contemporáneo.

“El MAC participa como aliado de la AF como sede para la exposición de las obras premiadas. Nosotros visibilizamos el trabajo de los artistas a un público más amplio, desde escolares, gente joven, familias, turistas”, apuntó Gómez Echeverri.

Esta exposición que reúne a grandes artistas peruanos permanecerá hasta el 2 de octubre. Imperdible.

DATOS

-La muestra se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Lima), ubicado en Av. Almte. Miguel Grau 1511, Barranco. La entrada general al museo cuesta S/10 y estudiantes, S/6.

-La segunda parte de la retrospectiva será exhibida en septiembre en el Centro Cultural de la PUCP.

