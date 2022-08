Mauricio Isat, viajero y youtuber: “Yo no soy turista, soy viajero. Eso marca la diferencia en lo que hago”

Mauricio Isat Carbajal es el primero de toda su familia que terminó una carrera universitaria; sin embargo, desde siempre la tuvo clara: su vida no era para pasarla trabajando en una oficina por más de ocho horas y peor haciéndolo para otros. Lo hizo, sí, pero entendiendo que era parte del camino para cumplir su sueño: viajar con una bandera peruana y ser los ojos de aquellos que quieren conocer el mundo.

Tras cinco años de emprender con su canal Pasaje en Mano, ha recorrido más de 20 países y ha formado una comunidad internacional en la cual se apoya para seguir llegando a más lugares. El joven recibió el respaldo de su familia para sacar adelante su proyecto de vida y que hoy se ha convertido en su trabajo.





¿Cómo nace la idea de Pasaje en Mano?

Siempre trabajé y estudié. Tuve que trabajar en el área de ventas de un banco para pagar mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Cuando acabé mi último ciclo en la universidad, renuncié al banco porque tenía claro que ese trabajo solo era para solventar mis estudios. Tras renunciar, llegué a mi casa y, recostado en mi cama, en la madrugada, me dije a mí mismo: ¿Y ahora qué hago con mi vida? En mi cabeza siempre estuvo la idea de hacer algo diferente. Me encanta el fútbol, los viajes y amo YouTube. Además, me gusta hablar bastante, tengo facilidad de palabra. En los trabajos del colegio y de la universidad, siempre yo era el compañero que hablaba. Teniendo en cuenta eso, empecé el canal con temática de viajes como un hobby, pero pensando siempre en hacerlo grande. Al principio era una especie de guía de viajes en el Perú. Estaba trabajando a la par en una agencia de publicidad y viajaba solo los fines de semana. Luego lo dejé todo para irme a Rusia por el Mundial y viajar por Europa. Posterior a eso tuve bastantes baches en el camino y fracasé muchas veces. Tuve que aceptar trabajos para seguir con el canal y mis sueños, pero me di cuenta de que no funcionaba trabajando para otros. Sin embargo, todos esos problemas me ayudaron y me dieron lecciones para que Pasaje en Mano sea hoy esta hermosa comunidad con la que comparto cómo se vive en todo el mundo y que también sirve para que el mundo conozca al Perú a través de mí.





¿Cuál fue tu primer acercamiento con YouTube?

Cuando era adolescente, pasaba muchísimo tiempo viendo YouTube. Mi papá es taxista y, en un momento, compraba carros y los alquilaba. En ese tiempo, una marca china de autos tuvo que reembolsarle bastante a mi papá por un auto defectuoso que había comprado. Con ese dinero, él compró nuestra primera computadora. Veía horas de horas al Bananero y HolaSoyGermán. Y en esos años creé mi primer canal de YouTube, era sobre fútbol y editaba con Movie Maker. Hacía videos del top de las mejores hinchadas y contenido parecido. Igual, de chico, siempre me ha gustado grabarme con el celular y lo subía todo. Evidentemente, luego dejé de lado ese primer canal que hice. YouTube siempre fue mi plataforma favorita, no entré pensando en hacer negocio, sino en compartir con otros lo que me apasiona.





¿Por qué un canal de viajes?

Definitivamente, es uno los rubros más costosos en YouTube, pero también de los más satisfactorios y que demanda mayor organización. No quiero ser el típico youtuber de viaje que solo va a las principales ciudades turísticas de cada país. A mí me encanta ver siempre el mapa y analizar muy bien adónde iré, lo veo 5 o 6 veces al día. Es importante ir adonde nadie va, hablar de lo que nadie habla y mostrar lo que nadie conoce. Eso, en parte, es el éxito de Pasaje en Mano. Mis viajes a Bolivia y Paraguay fueron un punto de quiebre clave para el canal y que marcaron la ruta. La idea no es solo visitar un país, sino recorrerlo. Justo por ello, me tomo el tiempo necesario para mostrar cómo se vive en esos lugares. En una semana no se puede hacer eso. Yo no soy turista, soy viajero. Eso ha marcado siempre la ventaja diferencial de lo que hago.





¿Qué es lo más gratificante de lo que haces?

Especialmente en este rubro, los que nos dedicamos a esto hacemos lo que otras personas añoran realizar: viajar y conocer distintos lugares. Muchos no tienen el tiempo o los recursos para hacerlo. El que sigue este tipo de contenidos es porque, en el fondo, quiere viajar y conocer el mundo. Ellos viajan a través de nuestros videos. Hay un término mal utilizado en Internet, al menos desde mi punto de vista, que es el turismo de pobres. Creo que no debería considerarse menos a los usuarios a los que les gusta y ven este contenido. YouTube es muy diferente a la televisión, es algo más íntimo. Uno suele ver YouTube a solas y a veces es un gusto culposo. YouTube se ve mientras uno almuerza, de camino al trabajo o de regreso a casa. Es contenido que ves y sabes que no es para todo el mundo, sino para ti.





Hay un estereotipo de que viajar es sinónimo de tener dinero o mucho tiempo libre. ¿Te has topado con estos u otros tipos de comentarios en redes sociales?

Para mucha gente, los viajes están relacionados a tener plata. Es una idea equivocada. Tampoco entienden que el dinero que uso para viajar es el mismo que ellos usan para salir a discotecas, comer en restaurantes y destinarlo a obligaciones como un hijo. Como no tengo ninguna responsabilidad, mi dinero es inversión directa en mi trabajo, que es viajar. No tengo una gran vida social. A mí tienes que preguntarme por el mundo. Por ejemplo, en mis viajes, yo me muevo en bus y no me quedo en hoteles. Yo me quedo con familias de las ciudades. Son amigos que conozco en mis viajes o personas que me escriben en los videos de mi canal para invitarme a quedarme en sus casas. Mucha gente, cuando te invita a su casa, no piensa que realmente irás (risas).





AUTOFICHA

“Mi nombre es Mauricio Isat Carbajal Gutiérrez. Tengo 26 años y soy soltero. Conozco 23 países hasta ahora. Hablo tres idiomas: español, inglés y portugués. Sé hablar un poco de francés. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres”.

-“Amo mi familia. Soy bastante solitario, pero valoro mucho la compañía que me suma. Me gusta mucho el fútbol y el rap. Soy hincha de Universitario de Deportes. Escucho mucho a Canserbero, Los Aldeanos y Lápiz Conciente. Me gusta descubrir música en cada viaje, porque cada canción me recuerda esos lugares. Me encanta cocinar. Me sale muy bien el lomo saltado y el cebiche de pollo”.

- “Me llamo Isat porque mi papá es taxista hace más de 30 años. Él era marino y, cuando nació mi hermano, tuvo que dejar la Marina para mantener a nuestra familia. Isat al revés es Tasi. Por no ponerme Taxi, solo cambió la x por la s”.