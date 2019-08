El festival ‘Vivo x el Rock’ hizo un anuncio oficial en la mañana de este miércoles: su cartel completo de artistas internacionales y nacionales que llegarán a Lima este sábado 23 de noviembre en el Estadio San Marcos.

Como ya se sabía desde el mes de julio, The Strokes y Slipknot son las bandas que encabezarán esta edición del festival. A ambas se les han sumado otras agrupaciones tales como Interpol y Bullet For My Valentine. El argentino Fito Páez también está confirmado para este evento.

Las otras bandas confirmadas para ‘Vivo x el Rock’ son The Rasmus, Don Tetto, Mago de Oz, El mató a un policía motorizado, Cuarteto de Nos, entre otros.

Don Diablo es otro músico de la escena electrónica que estará en la capital para ‘Vivo x el Rock’. Él es un DJ de progressive y future house que, dentro de sus temas más conocidos, se encuentra ‘Chemicals’ junto a Tiesto. Este holandés posee su propio sello discográfico llamado ‘Hexagon Records'.

Entre las bandas nacionales se encuentran Mar de copas, Líbido, Amen, Zen, Raúl Romero, Río, Pedro Suárez Vértiz (La banda), Daniel F, Chabelos y Cuchillazo. La cumbia también estará presente gracias a Armonía 10, Deyvis Orosco, Los Shapis y Los Mirlos .

Hey, Hey Camaguey es la orquesta y la agrupación de salsa que fue incluida en este cartel de artistas que, en resumen, traerá Rock, Pop Rock, Electrónica, Salsa y Cumbia. Mira la pieza gráfica que fue revelada con el 100% de los artistas: