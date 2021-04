¿Cuándo fue la primera vez de Javier León Herrera con Luis Miguel?

No puede precisar en qué momento fue aquel debut con una canción o cuándo escuchó por primera vez el nombre del cantante, al que llaman ‘Sol de México’ pero que nació en Puerto Rico. Aunque recuerda una escena. En 1995, un año después del dueto de Luis Miguel con Frank Sinatra y en el año en que Quincy Jones dijo que Luis Miguel era el mejor artista de Latinoamérica, en ese año, Javier vivía en Londres, adonde se había mudado. En la maleta llevó un CD de Romances, saga que revivió el bolero, disco doble que lo adquirió en El Corte Inglés en Madrid, España, país donde Javier nació. Aquellas canciones sonaron con frecuencia en el departamento donde vivía, hasta donde llegaban amigos ingleses, australianos, brasileños; era una pequeña Torre de Babel.

“Yo creo que fue a partir de eso que me empecé a aficionar más a escuchar la música de Luis Miguel”, me dice desde España Javier León Herrera, el autor de la trilogía sobre Luis Miguel. El primer libro fue Luis Mi Rey (1997), que sirvió de base para el guion de la exitosa serie de Netflix, que por estos días estrena, en capítulos, la segunda temporada sobre la vida y obra de la voz de “Hasta que me olvides”. Y el libro que completa esta colección es Oro de Rey. Luis Miguel. La biografía (Aguilar/Penguin Random House, 2021), que lo escribe en coautoría con Juan Manuel Navarro.

Tiempo después, dejó Londres y se mudó a Miami, donde trabajó como periodista incluso con México. Territorios desde donde Javier dejó de ser espectador y pasó a ser autor de la historia de Luis Miguel.

-¿Qué encontraste en Luis Miguel para escribir tres libros?

Fue un guiño total del destino. Tengo una triple vocación: una parte literaria, periodística y otra como especialista en geografía e historia. Entonces, cuando me cruzo con la historia de Luis Miguel empiezo a descubrir que había una historia muy profunda que no se había contado. Me dieron la oportunidad de hacerlo, me metí de lleno y después de 14 a 15 meses surgió Luis Mi Rey, que es mi ópera prima. Y 20 años después de la publicación del libro, en 2017, me llaman y me dicen que Luis Miguel quiere que ese sea el libro en el que se base la serie de Netflix; y bueno pues, me incorporo como asesor y en ese momento la editorial plantea la posibilidad de reeditar Luis Mi Rey, y en vez de reeditarlo hicimos una especie de remake, cambiándole el estilo, porque Luis Mi Rey está escrito como una novela y Luis Miguel: la historia fue un ensayo periodístico contando lo que se contaba en la novela y añadiendo detalles del making of. Y con eso quedaba pendiente abordar la segunda parte de la historia de Luis Miguel, porque Luis Mi Rey acaba con el fallecimiento del papá. Entonces, los últimos años 90 y todo el siglo XXI estaba por contar, y su vida había seguido con mucha intensidad. En setiembre de 2018 empezamos a hacer el libro que se publicaría con los 50 años de edad de Luis Miguel, el año pasado, pero la pandemia condicionó las fechas y se publica ahora.

-¿Has logrado entrevistar a Luis Miguel?

Para el primer libro hubo un acercamiento; luego se produjeron una serie de acontecimientos que tengo que guardar en confidencialidad, algo a lo que me comprometí, cosa que sigo manteniendo.

-Entonces, ¿lograste conversar con él?

Eso es lo que no te puedo decir (ríe). Pero en la publicación de este libro (Oro de rey) hay muchas declaraciones de Luis Miguel y hay cuatro entrevistas con él directamente, muy extensas, que hizo el coautor del libro, Juan Manuel, dos de ellas en Madrid, una en Cancún y otra en Miami.

El reciente libro de Javier León Herrera.

-¿Qué tiene Luis Miguel que no vemos los mortales?

Es lo que contamos en Oro de Rey, mostrarle al lector ese ser humano que no se ve: sentimientos, los momentos de máximo dolor, de máxima alegría, desgranar todo eso en distintas etapas.

-Pero cuéntanos algún detalle que distinga a Luis Miguel y que tal vez no lo notamos.

Lo que menos se ha notado conforme él ha ido creciendo y madurando es la luminosidad y energía de su alma. Un ser alegre, bondadoso, espontáneo, extrovertido, bromista.

-La percepción que hemos dibujado tras la serie y lo que se conoce de Luis Miguel es de una persona exitosa, pero sufrida. ¿Es un Luis Miguel que tuvo un padre ruin y una madre víctima?

Muy sufrido, sin lugar a dudas. En Luis Mi Rey lo puse sobre el papel y la serie de Netflix en la primera temporada lo pone de una manera cabal y fiel a la realidad, eso fue lo que él vivió. Para conseguir el éxito él tiene que pagar un peaje, un impuesto muy alto, que es el quiebre absoluto de su familia, una persona que de la noche a la mañana se queda sin familia.

-En el libro escribes: “el hombre que vemos en el siglo XXI es el resultado de las luces y sombras del siglo XX”. ¿Cómo está Luis Miguel, sigue siendo ese hombre del siglo XXI?

Con el siglo XX Luis Miguel llega a una edad muy simbólica que son los 30 años y todo lo que sucedió en estos 30 condiciona lo que es el resto de tu vida, y eso es para siempre, con lo bueno y lo malo.

-¿Cómo está hoy Luis Miguel?

Viene de todo lo que supuso ese renacer de 2018, la maratoniana gira que acaba en 2019. Había planes para el 2020 con un disco que iba salir, la siguiente gira, la segunda temporada de Netflix que tuvo que aplazarse. Como otros artistas, debe estar a la espera.

-¿A sus 50 años de edad está en un renacer?

Sí y es un capítulo del nuevo libro. Este Luis Miguel es una persona con una inyección de energía importante.

-¿Luis Miguel puede crecer más o veremos un Luis Miguel repasando “La incondicional” o los boleros?

Luis Miguel puede crecer más y va a crecer mucho más. Que un día con 70 y pico años esté en el camerino con el vasito de whisky a lo Frank Sinatra listo para cantar. Claro, que puede crecer, puede aportar mucho a la música y puede y debe agrandar su leyenda.

AUTOFICHA:

- “Soy Javier León Herrera, nací en Alicante, España. Tengo 56 años, seis años mayor que Luis Miguel y uno menos que David Summers (Hombres G). Soy Licenciado en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid”.

- “Luego hice un post grado en Geografía e Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha. Nunca quise ser cantante ni formar una banda. He publicado 14 libros y acabo de presentar el libro sobre los Hombres G, que curiosamente tiene un episodio significativo en el Perú”.

- “Estoy escribiendo una historia para un nuevo libro, pero todavía no puedo adelantar nada. Es más ficción, de repente por ahí inspirada en alguna que otra cosa que he podido conocer. Para escribir un cuarto libro de Luis Miguel tendría que pasar unos 20 años y que se dé lo del vasito de whisky a los 70 años”.

