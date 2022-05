El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presentará, desde el próximo 18 de junio, la obra de teatro Hamnet, la cual refleja las circunstancias que puede marcar más profundamente el desarrollo emocional de un niño. La dirección está a cargo de Lucho Tuesta y cuenta con las actuaciones de Gonzalo Molina y Lorenzo Molina. Padre e hijo en el escenario, marcan el debut teatral del joven Lorenzo, quien interpreta a Hamnet.

La obra coloca en el centro del escenario a Hamnet, el hijo fallecido de William Shakespeare y en quien se inspiró para escribir su obra maestra Hamlet, la que se constituye en la personificación de la tragedia, la mortalidad, el legado y el anhelo, lo que nos permite contemplar una conmovedora reflexión sobre el significado de la vida y la muerte, la paternidad y la infancia.

Sinopsis

Luego del nacimiento de su hijo Hamnet, el poeta y dramaturgo William Shakespeare dejó su hogar para perseguir su sueño de hacer una carrera en el teatro. En 1596 le informaron que el niño de once años estaba gravemente enfermo. Cuando regresó, ya había fallecido.

En esta obra seremos testigos del reencuentro entre ambos. Hamnet es demasiado joven para entender a Shakespeare; mientras que nosotros, el público, probablemente seamos demasiado “viejos” para comprender a Hamnet. Dos generaciones que se preguntan mutuamente qué anhela la otra a través de este improbable encuentro entre un padre mundialmente famoso y su hijo, pero muy real, de otro lado.

La dirección está a cargo de Lucho Tuesta y cuenta con las actuaciones de Gonzalo Molina y Lorenzo Molina.

La obra se estrena el sábado 18 de junio a las 08:30 de la noche en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

Sobre los autores

Dead Centre es una agrupación teatral fundada en 2012 que opera entre Dublín y Londres. Sus integrantes son Ben Kidd y Bush Moukarzel (dirección artística y dramaturgia) y Natalie Hans (producción).

Llevan estrenados ocho espectáculos teatrales: Souvenir (2012), (S)quark! (2013), LIPPY (2014), Chekhov’s First Play (2015), Hamnet (2017), Shakespeare’s Last Play (2018), Beckett’s Room (2019), y The Interpretation of Dreams (2020).

Sobre el director

Lucho Tuesta es director, diseñador de iluminación, escritor, traductor y adaptador de obras teatrales.

Ha sido nominado para los Premios Luces del diario El Comercio en las categorías Mejor Dramaturgia Peruana (Inmortal) y Mejor Obra/Dirección (Yo, Cinna (el poeta), Una clase de filosofía y 33 variaciones).

Sobre el evento

El evento se estrenará el 18 de junio y estará hasta el 24 de julio de este año. Los días de funciones serán los viernes, sábados a las 20:30 y domingos 19:00 en el teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en el jirón Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María.

Las entradas solo serán vendidas mediante la plataforma web de Joinnus. Incluso, las que se encuentran en preventa hasta el 17 de junio.





