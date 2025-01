Paddington en Perú: Fecha de estreno, actores y todo sobre la película

Prepárense para un viaje lleno de ternura y emoción, porque Paddington está de vuelta. La esperada película 'Paddington en Perú' ('Paddington in Peru: Lost in The Jungle' en inglés y 'Paddington: Aventura en la selva' en algunos países de Latinoamérica) promete ser una encantadora comedia que celebra los lazos familiares y el retorno a las raíces.

Esta tercera entrega de la exitosa franquicia, dirigida por Dougal Wilson (quien toma el relevo de Paul King), nos sumerge en una nueva aventura de 106 minutos protagonizada por el entrañable oso Paddington. El filme cuenta con un elenco de lujo, incluyendo a Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Julie Walters y Hugh Bonneville.

¿De qué se trata 'Paddington en Perú'?

Como su nombre lo indica, la película traslada la acción a nuestro país. Paddington regresa al Perú para visitar a su querida tía Lucy, quien ahora reside en un hogar para osos retirados. Este viaje se convierte en una oportunidad para que la familia Brown se reconecte y deciden acompañarlo en su travesía.

Lo que comienza como una visita familiar se transforma rápidamente en una emocionante aventura cuando un misterio los lleva a recorrer desde la exuberante selva amazónica hasta las imponentes cumbres de las montañas peruanas.

¿Cuándo se estrena 'Paddington en Perú'?

El estreno de "Paddington en Perú" se realizará en diferentes fechas alrededor del mundo:

Reino Unido e Irlanda: 8 de noviembre de 2024

Perú, México y Latinoamérica: jueves 16 de enero de 2025

Estados Unidos y Canadá: viernes 14 de febrero de 2025

España: viernes 21 de febrero de 2025



¿Cómo ver 'Paddington en Perú'?

Para disfrutar de esta nueva aventura, solo tendrás que consultar la cartelera de tu cine favorito a partir de la fecha de estreno en tu país.

Hugh Bonneville como Henry Brown

Emily Mortimer como Mary Brown

Madeleine Harris como Judy Brown

Samuel Joslin como Jonathan Brown

Julie Walters como la señora Bird

Jim Broadbent como Samuel Gruber

Olivia Colman como la Reverenda Madre

Antonio Banderas como Hunter Cabot

Carla Tous como Gina Cabot (doblaje: Adriana Campos-Salazar)

Ben Whishaw (voz de Paddington en inglés)

Imelda Staunton (voz de la tía Lucy en inglés, doblaje: Ana Cecilia Natteri)

Carlos Carlín como un agente del aeropuerto

