Arqueólogos del norte de Perú han descubierto un entierro de 3.000 años de antigüedad en cuyo interior yacía uno de los primeros sacerdotes de la historia andina antigua, un hombre que vivió mucho antes de la época del imperio del Tahuantinsuyo. Este descubrimiento se realizó en el Complejo Arqueológico de Pacopampa, en la región Cajamarca , un sitio de 16 hectáreas de estructuras monumentales y ceremoniales que estuvo activo entre el 1200 al 700 a.C.

Este proyecto de investigación arqueológica ha descubierto numerosos hallazgos en Pacopampa a lo largo de casi 20 años. Este descubrimiento de un antiguo líder religioso enterrado allí alrededor del año 1000 a. C., ha sido nombrado Sacerdote de Pacopampa debido al contenido de su tumba.

Junto a los restos se encontraron tres estampillas o sellos que representan un jaguar, un rostro humano y una mano. Estos emblemas han sido atribuidos a algún tipo de liderazgo o poder espiritual. Según los estudiosos, estos sellos se habrían sumergido en pintura para luego estampar las imágenes en la piel del sacerdote.

El hallazgo es “extremadamente importante”, refiere Yuji Seki, quien dirige a los investigadores del Museo Nacional de Etnología de Japón y la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, según informa National Geographic.

Este descubrimiento ayuda a los arqueólogos de Pacopampa a identificar cuándo apareció por primera vez una poderosa clase sacerdotal que habría convertido esta región en un centro de peregrinación al que acudían personas de distintas zonas para participar de rituales religiosos.

“A estos rituales grupales se les atribuye la creación de las condiciones sociales que permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones andinas”, refiere Seki.

“Considero que esto es una prueba de la incorporación del culto a los antepasados en la sucesión del poder”, agrega.

Entierros similares, como la Tumba de la Señora de Pacopampa (encontrada en 2009) y la Tumba de los Sacerdotes Serpiente Jaguar (encontrada en 2015), tienen conexiones importantes con el Sacerdote de Pacopampa, cuya tumba puede tener hasta 300 años más.

El culto a los antepasados fue de importancia central para las culturas andinas posteriores de la región, como los Wari (ca. 500-1000 d. C.), los Tiwanaku (ca. 600-1000 d. C.) y, en última instancia, los Incas (ca. 1200-1533 d. C.).

