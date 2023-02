Es multifacético. Desde muy joven estuvo ligado a la televisión. Primero como reportero y años más tarde como presentador del noticiero 24 horas edición mediodía. Lo conocí allá por 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, en Pasos Perdidos del Congreso. Él solía usar una gabardina negra para calmar el frío de ese entonces. Siempre amable y dispuesto a ayudar a los colegas más jóvenes. Años más tarde se interesó por el teatro y la escritura, pero nunca se desligó del periodismo, hasta hace un par de años que tomó la decisión de adentrarse en un proyecto personal. Hoy brinda uno de los testimonios más valiosos en el documental Salir del clóset, cuyo director es Alberto Castro. Se trata de uno de los procesos más difíciles que afronta el ser humano: descubrirse, confrontarse, abrazarse y, sobre todo, aceptarse. En estos tiempos donde se vive violencia de todo tipo, parece mucho más difícil asumir el proceso de ser gay. El largometraje presenta la historia de 10 hombres homosexuales y la dificultad que afrontaron para asumir con libertad su orientación sexual.

¿Cómo te proponen ingresar al documental?

En 2018, Alberto Castro me llama y me cuenta del proyecto. Él tenía en ese momento una serie de dudas y temas personales que quería plasmar y me invita a participar junto con otras personas de la comunidad. Fue en un momento bastante personal para él, porque quería reafirmar su orientación sexual. Había tenido una serie de situaciones personales que lo habían llevado a tener esa necesidad de hablar sobre este tema y qué mejor que hacerlo a través del cine. Convocó a un grupo de amigos, personas que él conocía y que querían compartir un poco su experiencia de salir del clóset, porque, a través de esta suerte de exploración colectiva, él pensaba que podría encontrar respuestas a sus propias dudas. Y así fue.





¿Cuál es tu historia?

No se lo comenté a mi familia hasta que pasaron muchísimos años desde que yo me había aceptado y había salido del clóset. Incluso lo había hecho con mis amigos, gente del trabajo, pero yo sentía que no era el momento para mi familia. La familia realmente, en el caso de todos, es un elemento importante de valoración, de encuentro, de aceptación, etc. Temía que pudiera reaccionar mal. En mi caso, yo salí pasados los veintitantos años. Además, ya viviendo fuera de mi casa, sin exponerme a la posibilidad de que me dijeran “vete de aquí”, “no te queremos”, “no te aceptamos”, “búscalas por ti mismo”. Entonces, creo que eso es lo que pasa cuando tenemos mucho miedo. A veces la familia te puede decir tal como relata el documental: “estás enfermo” o “tú vas a cambiar” o “lo que estás pasando es una etapa”.





¿En tu caso, cómo afrontaste el proceso?

Tú veías la televisión de las décadas de los 80, 90 y lo que veías eran estereotipos de homosexuales amanerados, marginados, discriminados, humillados muchas veces. Entonces, esa es la imagen que tú conservas por mucho tiempo. Empiezas a decir “yo no quiero tener ese tipo de vida”, y es porque es el único referente que te venden. No está mal ser un homosexual amanerado, un homosexual que no se identifica necesariamente con el género masculino, pero esas cosas sí te generan un poco de ruido y dudas porque empiezas a pensar sobre el futuro. ¿Realmente podré ser un profesional homosexual? Después te das cuenta de que esos miedos son infundados porque tu orientación sexual no define el terreno en el que te quieres desenvolver. Yo me he desenvuelto como periodista en televisión por muchos años y darte cuenta de esa situación es parte del proceso. Entonces, cuando tú dices “esto no es una etapa”, “no es algo pasajero”, es que tú estás en un proceso de reflexión que a veces es bien doloroso.





¿A quién priorizaste para contarlo?

Se lo cuento a mi familia varios años después de haberme aceptado a mí mismo y de haber decidido salir del clóset. Para mí mismo, más o menos unos cuatro o cinco años después de haber aceptado mi propia orientación sexual. Se lo cuento a mi hermano Juan, que es mi tercer hermano en medio de una situación familiar muy complicada porque mi papá estaba muy enfermo en el hospital. Había empezado a salir con un chico. Varios meses después, cuando mi papá ya había fallecido, decidí contárselo a mi mamá y, después de eso, las cosas empezaron a fluir más fácilmente.

¿La respuesta que recibiste era la que esperabas?

Sí. Mi mamá lloró y le pregunté “¿por qué lloras?, ¿la noticia te ha puesto mal?”. Y me dijo: “Lloro no porque esté triste, sino porque me he puesto a imaginar todo lo que has tenido que sufrir solo, lo que has tenido que cargar. Eso me parece injusto”. Eso fue muy bonito, porque hasta cierto punto me pareció un gesto súper noble de mi mamá, pensando siempre en el bienestar de sus hijos.





A veces las mamás tienen miedo.

Una de las cosas más valiosas que tiene el documental es precisamente rescatar testimonios honestos y claros. En la primera presentación del documental en el Festival de Cine, una señora se levantó, tomó la palabra y dijo “esto es un documental que deberían ver todos los padres”, porque finalmente lo que contaban los testimonios era esa relación y ese momento en que muchos de nosotros le hemos hecho frente a nuestra situación familiar.





¿Cómo es tu vida ahora?

Es maravillosa, soy feliz, tengo una familia que me quiere y me acepta. Tengo una relación de más de ocho años, hemos formado una familia.





AUTOFICHA

- “Soy Paco Flores y tengo 40 años. Salir del clóset ha sido una linda experiencia que deja más de un mensaje. A mi ‘yo’ de hace años le diría que no tenga miedo, que las cosas que imagine no van a ocurrir. Finalmente tengo padres y hermanos maravillosos que me van a entender”.

- “A los chicos que ahora están en esta travesía, en este trance de salir del clóset, les diría que esperen su momento, que no se apuren, que sean pacientes porque esto es un proceso y no hay una receta para que todos salgamos del clóset. Es un proceso íntimo”.

- “Ahora estoy abocado a mi trabajo literario. Decidí retirarme un poquito de la televisión para dedicarme un poquito más a la literatura. Estoy terminando de escribir un libro de cuentos en el que abordo la temática LGTB precisamente a través de la ficción literaria”.





