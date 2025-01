Paco de Molotov: “Mi papá escuchaba Los Saicos”

En este 2025 que empezamos el rock tendrá un protagonismo particular. Además de los artistas de primer orden que nos visitarán, se viene el regreso del Festival Vivo x el Rock, esta vez haciendo gala de su nombre y convocando un cartel básicamente rockero. La cita será el 29 de marzo, en Lurín Live.

Encabezan el cartel Marilyn Manson, Avenged Sevenfold y Anthrax. En un siguiente plano están nombres como Molotov, uno de los grupos más populares de Latinoamérica.

Nos comunicamos con Francisco Ayala, o Paco, bajista y una de las voces de los creadores de “Voto latino”. Dato no menor, este 2025 la banda mexicana cumple 30 años de formados.

Regresa Oasis, antes Blink-182 y, en Perú, vuelve el Festival Vivo x el Rock con un cartel básicamente rockero. ¿Qué momento vive el rock?

Quisiera tener la esfera mágica para descubrir tan bello momento. Lo de Oasis, padre, pero es algo mediático. Y la música sigue siendo la misma, sigue la magia de los festivales en todo el mundo, sigue habiendo Coachella, Vive Latino, Cordillera. En todo el planeta hay festivales, la música no se acaba. Y los festivales han abierto muchísimos espacios para que bandas nuevas salgan, para que proyectos viejos como nosotros nos mantengamos y nuevo público nos escuche. Creo que seguimos en el mismo camino.

¿Cómo va la movida rockera en México?

Hay mucho movimiento de música, muchísimas alternativas de hacer rock, pasan muchísimas cosas más eclécticas. Hay cosas interesantes.

¿Se puede decir que el rock vive un nuevo momento?

Yo creo que el rock ni se ha muerto ni ha envejecido ni ha pasado de moda ni nada. Los festivales que hay en todo el mundo nos pueden dar muy bien la pauta de lo que está pasando con la música en vivo. Por suerte son espacios que brindan un gran foro a los proyectos nuevos, a cosas que están sobresaliendo en todos los lados del planeta, y eso no se acaba.

Con Molotov vienen tocando “Demolición” de Los Saicos. ¿Cómo llegaron a ellos?

Oyendo música de toda la vida.

¿Pero en qué momento los conocen?

Mi papá escuchaba Los Saicos. Para unos es información muy nueva, pero otros ya tenemos rato que los escuchamos.

¿Tu padre era músico?

Sí. No tenía banda, era músico profesional: productor e instrumentista. Tocaba, por lo menos, piano, guitarra, batería, bajo y metales.

¿Y recuerdas en qué momento sonaron Los Saicos en tu casa?

No te podría decir, pero por supuesto que los escuché como las músicas que se escuchaban en ese tiempo. Seguro que en la casa de mi abuela deben seguir los discos.

The Offspring también toca Los Saicos. ¿Por qué ocurre eso con la banda peruana?

Porque la música es historia, la música marca décadas, está enlazada al día a día de muchas generaciones. Es natural.

¿Qué tienen Los Saicos en particular?

Nos gusta esa canción (“Demolición”). Hemos ‘covereado’ a varias bandas, las que nos gustan y las que no nos gustan. La música es libre. Es buena música, nada más.

En 2024 no publicaron nada nuevo. ¿Por alguna razón?

Porque estamos preparando material nuevo.

¿No tienen el apuro de publicar singles?

Pues sí, se da mucho que para las nuevas bandas es más fácil sacar una canción y conseguir likes que hacer un disco entero y salir a tocar, convocar y vender boletos. Son dos formatos distintos. Nosotros, un poco a la antigua, estamos más clavados en preparar un grupo de canciones y salir con un disco nuevo.

¿Esa decisión no los desfasa un poco de cómo se mueve cierta industria hoy?

Depende. Si para ti lo que está pasando en la actualidad es importantísimo, pues sí, estás cometiendo un error. Nosotros, afortunadamente, como estamos de gira constantemente en todo el planeta, pues no es un tema... Claro, es mejor estar en boca de todo el mundo, pero, si no, no es algo que nos queme mucho la cabeza.



Imagen

Este 2025 cumplen 30 años. ¿Qué alistan?

Gira por todos lados, material nuevo, capaz hasta más de un disco.

¿Bajo algún género en particular?

No tenemos un género establecido. Si sale una canción y es buena, no importa el género, la sacamos.

¿Qué se tendría que decir de Molotov en 30 años más?

Cuatro pinches necios que se la pasaron chingón haciendo lo que más les gustaba.

