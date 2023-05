Es el único peruano que ha sido entrevistado por David Letterman. Músico reconocido y respetado internacionalmente. Se trata de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, ícono del humor en el Perú, quien, a sus 86 años, está más vigente que nunca y alista una trilogía de películas para seguir divirtiendo al público. ¡No lo lean!

¿Cómo se inició en la música?

Desde criaturita ya tocaba y bailaba con un conjunto que se llamaba Son Estrella. Teníamos 7, 8 años, y mucho talento. Tocábamos guitarra, yo bailaba, aprendí a tocar con unos barriles de vino forrados en cuero de chivo.

¿Siempre supo que quería ser artista?

Yo no sabía que era artista, recién he venido a descubrirlo cuando tenía 40 años, siempre he trabajado de baterista, en el Negro Negro, que era un night club donde conoció Jhon Wayne a su esposa. Iba Cantinflas, Pedro Infante, Ava Gardner, que tenía un marido en Perú. Cuando trabajaba en el Embassy, Juan Felipe Montoya le dijo a Ferrando “ahí hay un morenito que te puede servir”. Me vio y me preguntó si quería trabajar en la peña. Acompañé a las estrellas hasta que un día faltó uno, hice una imitación, endulcé al televidente y por eso me pusieron ‘Melcochita’.

¿Cómo dio el salto a la internacionalización?

Me dijeron que era popular, pero local, así que le hablé a mi hermana para que me consiga un trabajo en Estados Unidos. Trabajé barriendo estudios hasta que faltó uno de los cantantes y me llamaron para hacer coro. Estuve cinco años, luego me dijeron que mi voz era buena para sonero. Hice ‘Mulata’, que pegó en Nueva York y Colombia, después ‘Madre’, ‘Pegaso’, pero, en Perú, las radios nunca pasaron ni la mitad de las 70 canciones que tengo grabadas.

¿Cómo fue su estadía en Estados Unidos?

Conocí a todos los grandes, a Ray Barreto, Johnny Pacheco, los salseros bravos, Gran Combo, Celia Cruz, Willie Colón, Tito Puente. Todos siempre saludaban a todos. Hay salseros que son bonitos, pero que son desafinados. Como dice Willie Colón, no tienen talento, pero caminan en el aire. Fui el primer latino y el único peruano al que entrevistó David Letterman. Me pagaron 15 mil dólares por esa entrevista.

¿Has sufrido de discriminación en EE.UU.?

Estados Unidos te da la oportunidad cuando tienes talento. El que no tiene éxito dice que hay discriminación, pero es mentira. Allá no me han discriminado, acá sí. Me suspendieron 20 años de Panamericana cuando estaba un señor que tiene nombre de futbolista. Me hizo una propuesta indecente y yo no acepté, así que me marginó. Ahí me fui a Estados Unidos. Cuando vine, Bettina Oneto y Barraza abogaron para que entre a Risas y salsa.

Fue lo mejor para tu carrera…

Por supuesto, a mí me conocen en tres cuartas partes del mundo como sonero. He ido hasta Israel. En Ámsterdam canté para 60 mil personas. Hay gente que me tiene envidia, yo sé que me han ‘maleteado’, pero los ‘maleteros’ me dan ánimo a ser más grande. No tengo enemigos, los mediocres son los enemigos.

¿Le guarda rencor a Jimmy Santi por haberlo golpeado?

No, porque fue un momento en que yo lo ofendí un poco también, lo reconozco. Cualquiera se amargaría. Ahora somos patas.

Contó que Pablo Escobar le pagó por cantarle...

Estaba trabajando con Tulio Loza en Cali. El nieto de Escobar era hincha de la canción ‘Pegaso’; entonces me llevan al noveno piso de un hotel y estaban todos con smoking, me presentan, el nieto se para, me acompañó el Grupo Niche. Comienzo a cantar, entra el niño y se pone a hacer coros, pero cantaba bien feo. Entonces, Escobar, con dos guardaespaldas, me pregunta qué tal canta el nieto y le digo “lindo canta”, porque si le decía no, me hubieran faltado agujeros para que me metan balas (risas). Me pagaron tres mil dólares por una canción.

No fue el único narco que lo buscó…

Cuando iba a dar un concierto, me llaman y me dicen que era el cumpleaños del señor Felipe, un narco bravo de Colombia, que me conocía y que vaya a saludarlo. Me llevaron, me abrazó y, cuando acabé, el guardaespaldas me dio un sobre con tres mil dólares.

¿Nunca le ofrecieron algún negocio?

Uff, olvídate, sí. Me dijeron “lleva esta maleta y te ganas 50 mil dólares”. Yo les dije que no. Puedo pasar una o dos veces, pero luego te ‘pescan’. Por eso muchos artistas caían. Cuando uno llega a Estados Unidos desde Perú y Colombia, te revisan todo.

Hace un tiempo, sus hijas dijeron que su esposa le manejaba el dinero.

Si no me manejara mi esposa, yo seguiría chupando como antes. La mujer te pone en regla. Es mentira lo que dicen. Si no, no estaría aquí, me estaría llamando o detrás de mí.

¿Se considera ‘pisado’?

No, que digan lo que quieran, yo los dejo que hablen. Hasta me han matado 20 veces, pero sí aviso a la familia que es mentira. Yo me llevo bien con todos, no le guardo rencor a nadie.

Hace unos años estuvo implicado en un escándalo de infidelidad…

Con traicionar no vas a solucionar nada. Si la mujer se va con otro, es porque ya no te quiere. Qué voy a hacer como un imbécil en las cantinas. Así vuelva, ya está sucia, igual el hombre. Es fácil conversar con tu esposa y, si siente algo negativo, es mejor separarse y que sea feliz. Uno no puede hablar mal de la mujer, porque la mujer es madre, pero todo lo ve el divino redentor. El que la hace aquí, la paga aquí.

¿Volvería a la política?

No, ya no. La política es brava, por culpa de uno les echan la culpa a todos. Ayudé a un amigo en La Victoria, le hice propaganda, pero salió último.





