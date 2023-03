La pasión de Pablo Cermeño por escribir es infinita. Y hoy celebra la nueva edición de su novela ‘Norma’ (Grupo Editorial Caja Negra), mientras alista otros planes literarios, donde las historias se bifurcan hacia caminos impensados.

¿Qué significado tiene para ti la nueva edición de Norma?

Personalmente, tiene muchos significados para mí. La novela se sigue moviendo, lo que me hace pensar que sí ha gustado al público. Eso me llena como escritor y me hace sentir realizado como persona, la historia sigue viva. Norma es la primera novela que escribí, así que, hay un tema emocional allí. Para mí es un hito, Norma marca el inicio de todo. Caja Negra fue la editorial que me dio su confianza, ellos me dieron la oportunidad de publicarla. Esta nueva edición también sale bajo su sello editorial. El que ellos sigan creyendo en mí, como escritor, significa todo.

¿De qué trata Norma, tu primera novela?

Esta novela cuenta la historia de Norma Durán, una famosa escritora, peruana, de suspenso, quien, al regresar, sola, de su luna de miel en Madrid, España, es detenida por la policía e internada en un hospital psiquiátrico. Norma no recuerda nada de lo que ocurrió. No sabe por qué, Antonio, su esposo, no ha ido a buscarla, ni por cuánto tiempo más tendrá que estar allí, en contra de su voluntad. En ese momento tan oscuro de su vida, ha decidido aceptar su destino y escribir la que podría ser su última novela.

¿Qué es ser escritor para ti?

Para mí, ser escritor es la oportunidad de poder contar historias a un público. Mi principal motivo para escribir, es ese. Crear situaciones y personajes, y con ellos tocar el corazón de las personas, sus mentes. Hacerlos reír, hacerlos llorar, hacerlos querer, amar, desear, hacerlos odiar, hacerlos sentir todo lo que estén dispuestos a sentir. Me gusta regalarles eso cuando me leen, un gran momento que los embargue de la realidad, que los embriague de placer, que les haga desear leer más rápido para saber qué pasó con mis personajes, cuál es el desenlace final.

NUEVOS CAMINOS

¿Cómo conectas con tus lectores?

Mediante mis personajes y las situaciones que se les presenta. Son personajes muy reales. Con esto no me refiero a que sean de la vida real, sino que cada paso que dan en la historia, tiene una motivación real para ese personaje y un por qué. Tanto así que, una vez que ellos han pisado mis páginas, son ellos los llevan la historia hacia un lado u otro. Las interacciones que ocurren entre ellos, mientras escribo, ni siquiera yo las tengo mapeadas antes de empezar. Es decir, puedo tener dos protagonistas e inicialmente querer que entre ellos ocurra tal o cual cosa; pero, al final, solo ellos sabrán decirme si son el uno para el otro o si sus personalidades son tan opuestas que sus destinos tendrán que separarse. Las personas empatizan con esto, con situaciones reales de la vida. Piensan: “Eso me pasó a mí” o “¿por qué no hice eso?”. Como escritor, uno tiene que ser leal a sus personajes y contar la verdad sobre ellos. Jamás debes forzarlos o forzar las situaciones para que calcen dentro de una historia predeterminada. La ficción no tiene porqué ser irreal, no debe serlo.

¿Qué más viene de Pablo Cermeño?

Todo. De Pablo Cermeño viene todo lo que pueda darles hasta el último de mis días. Espero jamás tener que dejar de contar historias. Gracias por la pregunta, Esther. Actualmente, estoy escribiendo “Cariño”, mi nueva novela. Estoy grabando un proyecto audiovisual sobre Norma. Estoy grabando un audiolibro de mi segunda novela, “Diez años después de mi muerte”. Quiero llevar todo lo que escribo al teatro, a la televisión y al cine. Para mí se trata de contar historias, de todas las maneras posibles.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Tu veterinaria responde: Tips para que tu mascota no se vuelva agresiva