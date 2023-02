¿Por qué alguien se hace llamar Osito Lima, ayuda a los más necesitados y se convierte en una de las figuras peruanas de TikTok?

Su abuela paterna era obrera, pero falleció cuando el padre de Mauricio tenía 11 años. Y el abuelo estaba ausente. El menor pasó a vivir en el Puericultorio Pérez Araníbar. La madre de Mauricio cuenta que a los 8 años de edad tuvo su primer juguete, uno que encontró en la calle, y en ese momento pensó: “Cuando tenga hijos, no quiero que pasen esto”. “A mis hermanos y a mí no nos ha faltado nada. Pero las historias de mis padres me rompen el corazón y, a la vez, me dan fortaleza e inspiración”, me dice Mauricio Ramos para explicar el origen de su popular personaje.

Sus hermanos son médicos, y él intentó estudiar Medicina. Luego pensó que podía ser director de cine. Ingresó a la Universidad Católica, pero se retiró y partió a Italia para formarse como diseñador de modas. Lo hizo durante un año y medio; finalmente la ciencia detrás de las redes sociales lo atrapó hasta convertirse en Osito Lima.

“Elegí un personaje porque no quería que mis actos estén basados en mi persona sino en el acto en sí”, me explica en una videollamada desde El Salvador, donde gestiona su labor proyectada hacia nuevas tecnologías y luego de haber sido parte, en México, de los TikTok Awards.

El influencer ha sido reconocido por TikTok como Generador de Cambio en la Discover List 2022, la lista anual con los mejores creadores de contenido en el mundo. Osito Lima tiene casi 10 millones de seguidores en TikTok y asegura que el osito representa amistad, amor y cordialidad.

-¿Por qué te fuiste a estudiar diseño de modas en Italia?

Viajar a Italia me dio la oportunidad de entender cómo eran los mercados internacionales de la moda y también me gustó bastante el marketing involucrado en el proceso, y ahí es cuando descubro las redes sociales. Luego he tenido marcas de ropa, he licenciado videos virales, he creado estrategias de redes sociales para empresas y celebridades, fui consultor, advisor de distintas empresas, creador de páginas de Instagram y de distintas categorías para vender publicidad. Tengo experiencia de aproximadamente 10 años. Así tomé la decisión de en la pandemia empezar mi proyecto personal, inspirado en mis padres que nacieron en pobreza extrema.

-Pero si ya habías estudiado diseño de modas y trabajado como consultor, ¿para qué crear un personaje que regale dinero?

Siempre he visto a mis padres luchándola por el prójimo, por nosotros. Tomé la decisión de iniciar un proyecto positivo. Veía en las redes sociales tanta tristeza, en la época de pandemia había poca esperanza y dije: “Este es el momento”. Pero Osito Lima fue un descubrir. Yo quería crear un personaje para dar alegría y no sabía de qué manera. Al inicio daba agua a las personas que limpiaban en las calles en pandemia. Y ese video se volvió muy viral, tuvo más de 1.5 millones de visualizaciones. Eso inspiró a que muchas personas me envíen sus propios videos dando alegría y cariño a otras personas. Todo eso hizo que tuviera una visión de lo que tenía que hacer.

El youtuber mexicano Luisito Comunica con Osito Lima en los TikTok Awards.

-¿Por qué hoy TikTok está viralizando más que otras redes sociales?

Es una red social que ha entendido profundamente cuál es la mejor forma de algoritmo para cautivar a la audiencia y retenerla. Si te gustan los gatitos, te muestra gatitos y luego te lanza un lorito a ver si el nicho no solo es gatitos sino animales, y luego te lanza otros nichos... Hoy tengo el orgullo y honor de haber sido vocero oficial de TikTok en diciembre para una campaña que se llamó “Es tiempo de dar”; tuvo más de 73 millones de visualizaciones.

-¿Cuáles serían tres tips para que nos vaya bien en TikTok?

Los primeros 1.5 a 3 segundos tienen que cautivar de la forma más potente posible. El segundo tip sería: exploren una gran cantidad de experimentos, realicen 100 videos y poco a poco irán descubriendo en qué tipo de videos sus audiencias conectan mejor. Y mi tercer punto sería: hagan colaboraciones con distintos creadores de contenido. Pero la clave para el éxito en TikTok es la perseverancia, al igual que en cualquier proyecto.

-Hay quienes critican que generes contenido “a costa de los pobres”.

Respeto todas las críticas. Pero mientras exista pobreza, es importante que se visualice lo que ocurre. Cada video lo hago con respeto. Admiro a las personas que están luchándola en la calle. Pero en la sociedad se ha normalizado ver una anciana o un niño en la calle en situación de abandono y extrema pobreza, cuando todos esos casos deben desesperarnos porque no está bien que ocurran. En la calle lo que más duele no es el frío, el hambre o el peligro, sino la indiferencia, como si esa persona no existiera. Estoy dispuesto a aceptar las críticas porque el fin es lo más importante. En redes sociales todo tendrá odio, hagas lo que hagas, no todos estarán contentos con lo que hagas.

-¿Hay casos que ayudaste con los que mantienes contacto?

Mantengo amistad con muchos de ellos. Y muchas de las personas que he apoyado luego me comentan que han tenido mejorías, porque no solo he dado dinero sino he ido con la misma persona a que se cree su cuenta bancaria o también para identificar oportunidades laborales. Pero jamás he sido receptor de donaciones.

-¿Qué te dicen tus padres de que eres tiktoker?

Ah, mis papitos... Cada vez que la vida me da la oportunidad de tener un logro, se lo dedico a ellos, a mi esposa, a mi hijita y al Perú. Mis padres han ayudado toda su vida. Son una fuente de inspiración continua y comprenden que lo que hago es como una extensión de lo que ellos han hecho.

-“Soy Mauricio Ramos Salazar. Tengo 32 años. Nací en Miraflores, pero he vivido principalmente en Mayorazgo, por ATE o La Molina. En algún momento quise estudiar Medicina, viajé a Estados Unidos porque mi hermana es doctora y mi hermano es estomatólogo”.

-“Yo quería ser como mis hermanos. Pero cuando entré a la clínica donde mi hermana hacía sus prácticas, vi casos de personas con cáncer y me destruyó emocionalmente. Así decidí estudiar para ser director de cine, estuve en la Católica, pero me retiré para estudiar moda”.

-“Me jalaron mucho las redes sociales y ahora tengo una alianza con la Universidad de Buenos Aires; el año pasado lanzaron el primer diplomado del metaverso en la UBA y me dieron el honor de ser profesor invitado. Y represento a la empresa de videojuegos blockchain más grande del mundo: Axie Infinity”.

