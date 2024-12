Orquesta sinfónica ofrecerá gran concierto gratuito por Navidad

El mes de diciembre es la época del año en el que los adornos y los villancicos inundan el ambiente festivo previo a la Navidad. Con este motivo, la Orquesta Sinfónica del Británico ofrecerá un concierto gratuito con los clásicos temas festivos, hasta las canciones más populares.

Los asistentes disfrutarán de una selección de reconocidos villancicos, así como temas británicos de la temporada, con el objetivo de iniciar las celebraciones y compartir en familia esta Navidad.

Bajo la dirección de Erick Mio Challe, la orquesta, formada en el 2012, tocará populares canciones como "Joy to the World", "We wish a Merry Christmas", "The Little Drummer Boy" y "All I Want for Christmas is You".

Sus integrantes dominan instrumentos como violines, flautas, oboe, clarinetes, fagot, corno, trompetas, trombón, cellos, violas y contrabajos. Son 40 miembros, entre alumnos y exalumnos, muchos de los cuales forman parte del Conservatorio Nacional de Música.

"El concierto navideño siempre ha sido una de las presentaciones más especiales para la Orquesta Sinfónica del Británico. Nuestros integrantes llevan varios meses ensayando este repertorio para ofrecer un espectáculo increíble. Tenemos mucha fe de que el próximo año podremos estar en muchos más lugares para que la comunidad pueda disfrutarlo”, comenta Andrea del Carpio, coordinadora de la orquesta.

DATO

El concierto se llevará a cabo el jueves 12 de diciembre a las 7:30 p.m., en el BRITÁNICO de Santa Anita (Av. Los Ruiseñores 215).

