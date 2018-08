Orquesta sinfónica interpretará clásicos del rock británico

“Bohemian Rhapsody”, el himno de la banda británica Queen, se interpreta básicamente con bajo, guitarra, piano y batería. Pero imagínese escucharla con violín, trompeta y clarinete. Esta es la apuesta de la Orquesta Sinfónica del Británico, que se presentará hoy, a las 7 p.m., en la Sala Inca del Ministerio de Cultura (San Borja), para iniciar su temporada anual de conciertos con una propuesta diferente. Cabe resaltar que compartirán escenario con la Orquesta Escuela de Berisso (Argentina).



Su nuevo repertorio incluye grandes éxitos del rock británico como “Let it be” de The Beatles, “Paint it Black” de The Rolling Stones, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd, entre otros.



“(En la Orquesta) formamos una familia y damos a los jóvenes una oportunidad de explotar su talento musical”.​ Andrea del carpio

APRENDER EN FAMILIA

Hace seis años se inició esta orquesta que buscaba talentos para la música clásica y que, poco a poco, se convirtió en un espacio de confianza y enseñanza para los jóvenes que participan. “No solo aprenden a cómo tocar cierta melodía, sino se trata de que sepan lo que es la responsabilidad, dedicación y pasión por lo que hacen”, afirma Andrea del Carpio, coordinadora del conjunto.



Un gran momento para escuchar clásicos del rock en manos de jóvenes talentos que valoran sus instrumentos y lo que estos les ofrecen. A disfrutar de las melodías del oboe, violonchelo y el contrabajo.

Datos:

​La orquesta se presentará en cuatro fechas, todas gratuitas y a las 7 p.m.

- Sábado 4: Sala Inca del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465 – San Borja).

- Lunes 06: Auditorio San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531).

- ​Martes 07: Auditorio Los Jardines SMP (Av. Alfredo Mendiola 1200).

- Miércoles 08: Auditorio San Miguel (Av. La Marina 2554).