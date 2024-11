Operación Zombie: Nueva cinta de horror viene de Tailandia

“Operación Zombie” es el nombre de una nueva película de horror y acción que cuenta la historia de un grupo de jóvenes soldados tailandeses que deberán unir fuerzas con sus contrapartes japonesas, en medio de un conflicto armado, para derrotar un arma biológica que convierte a los hombres en muertos vivientes.

En la actualidad, los filmes de zombis se han convertido en un género propio, como el drama o el terror, y han desarrollado su propio formato. Los zombis son un género que puede encajar en cualquier contexto, dependiendo de quién los haga y de lo bien que los integre.

La producción cuenta en su elenco a Nonkul, Awat Ratanapintha, Supitcha Sangkhachinda, Akkarat Nimitchai, Thawatchanin Darayon y Thanadol Auepong; y ha sido dirigida por Kongkiat Komesiri, responsable de otros trabajos como “Art of the Devil 2”, “Art of the Devil 3”, “The Gangster”, Estación Zombie y Evil Dead.

Precisamente, este comenta que si bien la trama está ambientada en el concepto de la guerra, este se amplió y los llevó a la idea de hermandad. “Una vez que encontramos la dirección en la que la película hablaría de hermandad, lazos y fragmentación, con los zombis actuando como catalizador, sentimos que habíamos encontrado la dirección de la película”, detalla.

“Al pensar en la Segunda Guerra Mundial, consideramos las armas biológicas y los experimentos con gas, ya que formaban parte de esa época. Esto nos llevó a la base de cómo podrían haberse originado los zombis: a través de la experimentación. Los datos históricos demuestran que tanto Alemania como Japón llevaron a cabo varios experimentos con armas biológicas”, revela.

El equipo de maquillaje y efectos logró el máximo realismo creando un maquillaje aterrador y espantoso que, aunque exigente, también les resultó muy divertido. El trabajo requirió varios profesionales, con pasos como la preparación de los rostros de los actores, la creación de heridas frescas, la adición de sangre y la aplicación posterior de efectos adicionales.

La emocionante cinta se estrenará a partir del 07 noviembre en las salas de cine a nivel nacional.

