Omar Moreno: “Un 'cafesazo' es rico, de calidad, trazable y sostenible”

A un buen café lo llama ‘cafesazo’ y si logra convertir a alguien a la cultura cafetera dice que lo ‘cafetizó’. Y él es El Cafeteador. Lenguaje que es parte del universo que ha creado alrededor del café.

El Cafeteador es también su otro yo como creador de contenido en las redes sociales, donde ya agrupa a más de 100 mil seguidores. También tiene la Barra Cafeteadora, en jirón Arrieta 127, Pueblo Libre, donde junto a un equipo propone cafés de especialidad y diversas bebidas alrededor de este mágico grano. Y para coronar ese trabajo creó el Festival Cafesazo Peruano, que este 22 y 23 de febrero llegará a su quinta edición, en el Parque 3 de Octubre de Pueblo Libre, desde las 9 a.m., ingreso libre. Este evento tendrá entre 70 a 80 expositores. Habrá café, cacao y derivados del café: cosmética, polos, helados, postres; y torneos. “El café no se toma solo cuando hace frío. Este verano se toma café peruano de mil y una formas”, me dice Omar Moreno, que este año cumple 10 años en el universo del café.

Uno de los conversos al buen café es su abuelo Armando Leveau. “¿Que me vas a enseñar a mí a tomar café? Tú ni nacías y yo tomaba mi café”, le dijo una vez su abuelo. Pero le enseñó. Y aprendió. “Y ahora me reclama cuando no hay café en la casa”.

¿Por qué pensaste en café como idea de negocio?

Chambeé ocho años en el Ministerio de Agricultura. Ahí es donde aprendo de café. Estudié Negocios, acabé, chambeé en Aduanas, hice prácticas como asistente de ferias y eventos, aprendí todo el papeleo. Comencé a viajar, ya me mandaban a hacer los eventos de agro en general, full andes. Trabajaba en Sierra Exportadora. Luego fue sierra y selva, y ahí comienzo a ver café, cacao.

¿Y ya tomabas café?

Tomaba mal café: ‘Noescafé’ (risas). A pesar de que trabajaba en una institución del Estado, no había ese valor por los productos naturales, siendo el café, ya en ese tiempo, principal producto agroexportador. Fue por 2014, 2015.

Todavía no había el boom del café de especialidad.

Nada, en ese tiempo solo estaba Bisetti en Barranco. Entonces, comencé a viajar, a entender que había café, entendí que el café era una planta. Y ahí conocí por primera vez a un caficultor de Ayacucho, me llevó a su finca, pero me sacó una lata de café químico. Su café lo exportaba y él tomaba de esa lata. Pensé: él produce y no toma su propio producto. En la chamba la gente tomaba lo mismo y en mi casa igual. Eso estaba mal. El café es un producto natural. Comencé a probar cafés pasados. Sabía distinto. Y poco a poco fui aprendiendo, fui entendiendo. Hoy hay un gran cambio, hay un gran avance. Está demostrado que los países productores también pueden ser un mercado interesante: Brasil consume más del 50% de su producción. ¿Por qué el peruano no?

¿Pero en qué momento te gusta el café?

Más que el sabor y aroma lo que me atrapó fue el problema: ¿Cómo este loco chambea tanto por esa planta y no la toma? Y el peruano promedio no valoraba su café ni lo tomaba.

¿Hoy existe un boom?

Hay un boom de cultura cafetera. Y hemos entendido que si el negocio crece, crece para todos. Son más de 14 regiones productoras, más 230 mil familias cafeteras, café de Piura a Puno y ninguno se parece. La idea es impulsar esta industria del café. Por mi lado, no solo vendo café, hago eventos, hemos tratado de crear una canción del café, revaloramos mucho a Nicomedes Santa Cruz, que tiene mucha poesía alrededor del café. El Perú produce café hace 200 años y recién se está comenzando a valorar y disfrutar. Falta unirnos un poco. Y este boom del café no es solo en el Perú sino en la mayoría de países productores. Ahorita hay muchas cafeterías de especialidad que están abriendo, donde la estrella es el café.

¿Cómo saber qué cafetería es realmente de especialidad?

Ese es el tema. Ahí lo único que hará el control es la cultura cafetera. Por ejemplo, si ves que el café (el grano) brilla bastante, bien caramelizado, es porque ese café está quemado. Siempre digo que el café es marroncito como tus ojitos, pero no brillante, porque cuando está brilloso es porque se ha caramelizado, te hará daño.

Y en casa lo ideal es comprar café en grano.

Así es, porque mantiene todos sus atributos. Es como la manzana: si la cortas comienza a oxidarse, igual pasa con el café (al tenerlo molido).

¿Cuando ingresas a una cafetería de especialidad debe haber alguna orientación?

La cafetería de especialidad tiene la responsabilidad de guiarte, orientarte, porque es un mundo nuevo, ¿no? Yo como barista debo saber de dónde viene el grano, quién está detrás del grano, cuándo ha sido tostado para poder guiar. Pero yo más que un barista supertécnico busco gente que pueda tener trato para llegar a la gente y hablarle del café… Yo creo que el café en el Perú avanzará a pasos grandes y gigantes y podríamos igualar o superar a Colombia si hay un tema de institucionalidad, si avanzamos todos bajo un mismo norte, encabezados no por el Estado sino por una institución privada que reciba apoyo; y a qué me refiero con recibir apoyo: es que no hay políticas públicas a favor del café.

¿Qué debe tener un ‘cafesazo’?

Aparte de su sabor y aroma extraordinario, debe ser de calidad, que sea trazable: saber de dónde viene y sostenible. Un ‘cafesazo’ es rico, pero a la vez no debe depredar, que no fomente el trabajo infantil, que no sea un café para el que te hayas tumbado todas las plantas nativas para hacer más café. Así debe ser un ‘cafesazo’.

Autoficha:

-“Soy Omar Armando Moreno Leveau. Mi familia materna es de la selva. La habilidad de comunicar la heredé de mi abuelo, que ha sido periodista, es comentarista deportivo. Es de Pucallpa, pero radica en Lima desde los 19 años. Vino para ser policía o árbitro y es contador”.

-“Estoy full actividades profondos para Junior Zanabria, de Cusco, el campeón nacional de cata. Se va al mundial en Suiza, podría quedar mínimo top 3. Se irá dos meses antes a Holanda para entrenar. Haremos un coffee party este 1 de febrero, en la cafetería Shelter en Miraflores, de 10:30 a.m. a 5 p.m.”.

-“Tengo 32 años. Quise postular a la Marina, pero siempre he sido cegatón. Entonces, estudié Negocios Internacionales en Adex. El proyecto de cafetería nació en pandemia. Vendía café en las tardes, sacaba una mesa, mi máquina y tres bancas que aún conservo”.

