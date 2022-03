Ha pasado por los quirófanos muchas veces, pero nunca tuvo tanto pánico como ese día. Pidió perdón a Dios. Su hermana y su hija la acompañaban. Se despidió de ellas llorando. “Yo no sé si abro el ojo y ya estoy con San Pedro”, le dijo a su hermana. “Tú tranquila, estoy dejando todo en regla”, le dijo a su hija. Luego de unas horas tras la operación, abrió los ojos y vio a su hermana y a su hija. Lloró de emoción.

Así fue el trance que vivió Olga Zumarán hace unos meses cuando la operaron por cáncer de útero. Está recuperada y ahora es parte de la campaña Útero sin Vergüenza de la Liga contra el Cáncer, a propósito del Día Mundial de Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora cada 26 de marzo. Se realizarán chequeos preventivos en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y el Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) hasta el 31 de marzo por una donación de 35 soles. Y mañana, habrá una activación en el Parque de la Exposición. Más información en la central telefónica 204-0404.

“En un momento salgo”, anuncia con voz grave, de mando, pero amable, mientras ingreso a su departamento. Tres cuadros colgados en las paredes me miran. Son tres mujeres de ojos grandes, que proyectan fuerza y magia. Le pregunto con cuál de ellas se identifica. Camina y mira al cuadro que está al lado de la puerta, tal vez el más elaborado. “Con ella, por la transformación”, me dice la mujer que ha vivido muchas vidas, que vive en constante cambio.

-¿Cómo está, Olga?

Bastante mejor, gracias a Dios. Primera vez que me detectaron cáncer. En mi familia nunca ha habido cáncer. Me hice un Papanicolau, y me dijeron que había salido medio mal y que tenía que ir a otro lugar. Así llegué a la Liga.

-¿Fue con miedo?

Tenía pánico. Pensaba sola: ¿Cuánto tiempo de vida me está quedando? En la Liga recibí la noticia: “Tienes cáncer al útero”. Yo estaba como divagando, estaba en blanco. Tenía miedo a la muerte, miedo a dejar a mi hija, solo tengo una hija de 21 años. Me preguntaron cuándo me había hecho mi último examen; les dije que antes de la pandemia. Siempre me hacía chequeos y hasta ahora es así. Pero da pánico y hay vergüenza de contarlo.

-¿Cómo venció el miedo y la vergüenza?

Algunas personas me dijeron que tenía el cáncer al útero por un contagio y me decían que no lo cuente. Pero les dije que no me da vergüenza. Yo quisiera, más bien, contar mi historia para que se chequeen y si tienen cáncer, esté en primer grado, como me pasó a mí. Si te cuidas a tiempo, puedes curarte. No tengan miedo, no tengan vergüenza, hay que afrontar la situación con dignidad.

Olga Zumarán, el amor después del amor.

-¿Usted planeó tener una hija?

He tenido tres matrimonios. Soy viuda en uno. Yo elegí tener una hija. La tuve en el tercer matrimonio y a los 40 años. En el primer matrimonió enviudé, quería tener un hijo, me hice tratamiento y no salió. En el segundo fue decisión de los dos no tener hijos y en el tercero sí tuve una hija. Voy a escribir un libro. Los fracasos en la vida enseñan.

-¿Cómo fue elegir ser reina de belleza a fines de los 70, en una sociedad más machista que la de ahora?

Tengo una personalidad fuerte.

-En su tono de voz se siente.

Siempre he sido líder en el trabajo, la actuación, como psicóloga, como reina de belleza. Uno puede fallar, pero también tienes que corregirte. Y nunca he sacado la vuelta, nunca, jamás.

-¿A usted le sacaron la vuelta?

Todos, hasta el más santo.

-¿Pero quién se atreve a sacarle la vuelta a Olga Zumarán?

Con decirte que a veces he querido ser más bajita, más gordita, llamarme Juana Los Palotes, porque también me discriminan.

-¿Cómo hizo con su voz cuando participó en los concursos de belleza donde el estereotipo dice que una reina es delicada, estilizada hasta en la voz?

Siempre he sido ronquita. Me han visto los nódulos, me han operado de las amígdalas y nada, mi voz es así. Hacía la voz más delgada o me quedaba callada. No me salían esas voces delgadas, era tímida.

-¿Cuándo venció la timidez?

Cuando di a luz y entré a trabajar con Efraín Aguilar a Mil Oficios. Antes era más reservada.

-¿Por miedo?

Sí. Pero ser actriz me sirvió mucho. Andaba un poco defraudada. Me casé, enviudé y me puse triste.

Olga Zumarán, el amor después del amor.

-¿Fue miss y se casó?

En el 78 estuve en México. Me quedé hasta el 81. Estuve con Maribel Guardia estudiando en Televisa, también estaban Lucía Méndez, Verónica Castro, Yuri.

-¿Por qué no se quedó allá?

Mi papá me dijo: “Hijita, tienes que ser profesional”. Vine y me eligieron Miss Perú Mundo, y el 81 viajé a Londres al Miss Mundo, tenía ofertas de trabajo.

-¿Y por qué volvió?

Le hacía caso a todo lo que mi papá me decía. El 87 me recibí. Lo ejercí, trabajé en nidos, colegios.

-Empezando el siglo entró a la actuación. ¿Por qué recién se animó en ese momento?

El papá de mi hija me animó. Y llamé a Efraín Aguilar, que estaba haciendo Mil oficios. Lo que pasa es que mi primer esposo era el médico de los artistas. ‘Betito’ se puso como loco: “Tengo un papel para ti, la mamá de las terremoto”. Ahí botaba todo lo que habría querido ser: lo sexy, lo bandida (risas). Me sirvió para sacar mis otros yo, para tener más vidas.

-¿Hoy qué vida quiere tener?

Estar tranquila, que la gente pueda aprender de mí. Quiero entregar mucho amor.

-¿Se viene un cuarto esposo?

Sí, sí, se viene. No le he dicho no a la vida.

-Está enamorada.

Sí (baja la voz y guarda silencio).

-El amor ayuda a vivir.

Estoy enamorada y tranquila.

-¿Cómo es el amor a los 61 años?

Es apasionado, revolucionario y me llena de vida. Estoy contenta.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre completo es Olga Roxana Giamina Zumarán Tapullima. Mi apellido materno es de la selva, mi mamá era de Yurimaguas. Y mi padre es arequipeño. Mi mamá estaba embarazada en Iquitos, faltaba un mes para dar a luz y a mi papá, militar, lo cambian a Lima”.

- “Nací de chiripa en Lima, porque fui alimentada con paiche, gallina del monte, plátano, todo. Terminé el colegio en Piura, también por el trabajo de mi papá. Fui Miss Perú Universo en el 78, gané el título del Miss Perú Mundo en el 81 y Señora Perú Mundo en 2009, en Vietnam”.

- “Soy psicóloga y ahora tengo un programa que se llama Desde casa con Olga Zumarán, los viernes a la 1 de la tarde por el Facebook de los productos Teoma. Soy imagen de Fisio Smart y Stetic Smart. He grabado la película Sugar en aprietos, que imagino se lanza este año. Y se viene una película de terror”.

