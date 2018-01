Marcial Rey, o ‘ Marshall’, es uno de los conductores del programa de televisión por cable Jammin, singular formato que reúne en un escenario a tres propuestas musicales: dos estelares y una como invitada especial, en vivo y frente a más de 2 mil personas. Este miércoles estrena su nueva temporada de verano y antes conversamos con el también conductor de Radio Oasis y músico en Kanaku y El Tigre.

La temporada pasada la cerraron con Camagüey y La Orquesta Internacional, y ahora abren la temporada de verano con la nueva orquesta de salsa La Picante y Los Hermanos Yaipén. ¿Por qué?

Ya venimos con estos finales y comienzos tropicales hace dos a tres temporadas. El Jammin se ha convertido en un programa de música peruana, ya no como muchos lo concebían antes que era un programa de rock. Me parece que la primera incursión fue con Deyvis Orosco y la gente puso el grito en el cielo, pero el día del Jammin estaban bailando. Hay público para todos y hay algo que no se puede negar: el Perú es un país tropical, lo cual no significa que el rock vaya a perder sitio, porque también hemos tenido a Difonía, Diazepunk, Luis Guzmán. La música peruana comprende todos esos géneros. La idea es mantener un equilibrio y que en una temporada puedas ver de todo.



Pareciera que el derrotero de la música peruana será juntar variados géneros, de lo muy masivo a lo alternativo, como tener a Zaperoko en un festival con bandas de rock.

Y me parece que está bien. En Colombia hicieron un festival que tenía en su line up a Chris Cornell y Carlos Vives.



¿Y por qué aún en Lima nos escandalizamos cuando pones un Zaperoko con rock o un Deyvis Orosco en un programa de TV con perfil rockero?

Porque creo que somos un poco elitistas… Tenemos un tema con nuestros gustos musicales que los protegemos mucho. Creemos que la música que uno escucha “es” y muchas veces nos cuesta salir de esa burbuja.



Como cuando Jhovan y tú tocaron una canción de Libido en el programa donde salieron Gx3 y La Raza.

Sí. Nosotros teníamos planeado tocar ‘Al colegio de no voy más’ de Leusemia. Y en la prueba de sonido nos dicen que era la canción que había elegido Gx3 y La Raza parar cerrar. A mí me pareció que un tema fácil de tocar, porque tiene la misma armonía durante toda la canción, era ‘Como un perro’ y la tocamos. Fue un momento tenso porque, además, no nos escuchábamos por el abucheo y sentías incomodidad. Solo quería que la canción acabe. Al día siguiente me enfrasqué en una especie de discusión en las redes sociales donde se compartía el video del abucheo. Y algo que mucha gente se olvida es que el Jammin es un programa de televisión, que tiene ciertas reglas. Además, el trabajo musical debe ser respetado.



Sí pues, lo peor vino después en las redes sociales.

El 'apanado' mediático post concierto sí me dejó un sinsabor. Si con ese mismo afán la gente compartiera lo bueno, creo que avanzaríamos más rápido. Siento que no todos empujamos el mismo coche. Algo que llevará la música al próximo nivel es unirnos y respetar, porque la música, como lo dijo Nicolás Duarte en esta sección hace un tiempo, es patrimonio cultural.



¿Qué de especial tendrá la nueva edición del Jammin que comienza este miércoles?

Esta vez solo se va a transmitir a través del canal Movistar Música, que este año se presenta en sociedad. Y la idea es seguir apostando por mostrar nuevos géneros. A mí me pasa algo con el Jammin: empecé a escuchar música peruana a raíz del programa. Tocaba en una orquesta que se llamó Perú Borracho y no estaba enterado de lo que pasaba en la escena local por el lado alternativo.



Es interesante detectar que mucha gente no se ha enterado que existe un universo importante y nutrido de bandas que van de lo más popular, como La Nueva Invasión, a lo más de nicho, como Luis Guzmán.

Sí y ocurre porque no hay difusión, al menos del lado de las propuestas alternativas independientes, que lo ves plasmado claramente en cómo está dividida la escena, pero que creo que está cambiando. Hemos tenido a estas bandas que tienen muy merecido el lugar en el cual están ahorita, llámese Mar de Copas, Zen, Libido, Amén, que son la última camada de grupos que gozó de difusión radial. Fruto de esto son bandas conocidas en todo el Perú. Mar de Copas me parece que el año pasado solo no tocó cuatro fines de semana, a lo largo de todo el Perú. Es chévere que festivales como el Alternativo use a estas bandas como gancho. En la primera edición con Kanaku y El Tigre tocamos en un buen horario, a las 8 p.m., a casa llena y te dabas cuenta que quizá la mayoría no nos había escuchado. El público está con ganas de escuchar nuevas propuestas.



Y una semana después será el Festival Solaris, donde también estará Kanaku y El Tigre.

Y que, además, apuesta por bandas extranjeras.



También trabajas como conductor en Radio Oasis y hablamos que falta difusión, ¿qué debe pasar para que finalmente este buen momento de la escena de rock, indie, fusión y sus derivados finalmente explote masivamente?

Si te pones a analizar el dial no existen emisoras que hoy pasen música alternativa actual, más allá de Doble Nueve. En las grandes corporaciones todo lo que es escuchado es testeado previamente. De repente habría que cambiar un poco este formato y regresar al formato de intuición: antes pasaba que John Peel en la BBC se le ocurría programar a Bob Marley, algo que quizá si pasaba por un proceso previo de análisis no hubiera alcanzado ciertos estándares y de repente jamás hubiera explotado el reggae. Ahora, si bien las bandas nos quejamos de esto durante mucho tiempo, cuando se dé la oportunidad de entrar a la radio, no todas van a entrar a rotación. El cambio quizá no sea de la noche a la mañana. La radio en la que trabajo tiene formato ochentero, que existen en cualquier parte del mundo, la diferencia es que en otros países hay esas radios y otras de corte actual.



Entonces, hay que apelar a la ‘conciencia’ del empresario para que detecte que existe un nicho importante en estas escenas de las que hablamos.

Los empresarios se guían del termómetro de los festivales, las acciones en televisión, la publicidad, las marcas que están viendo cada vez más a la música como aliado y eventualmente se darán cuenta de que puede ser un negocio para ellos.



¿Qué tanto impacto tiene la radio?

Muchísimo. Y a eso voy con estas burbujas en las que vivimos: creemos que todos escuchan Spotify o que todos entran a You Tube.



¿Cuál puede ser la proyección del Jammin?

Algo que está en el tintero y que ojalá se pueda realizar este año es que el Jammin salga de Lima y que se vaya a provincias, donde también hay música por mostrar. Es una de las metas que tenemos pero que por la producción que se maneja es difícil.



Hacer una temporada en Arequipa, por ejemplo.

Sí o hacer dos programas en Arequipa y luego dos en otra ciudad, y combinar bandas de acá con artistas de allá. Y me parece que algo que falta es crear un circuito en el Perú, porque el circuito alternativo todavía es muy limitado y centralista. La música en el Perú pasa por un buen momento, pero pasa por un buen momento bien centralista. Falta que explote a nivel provincias.



¿Y qué se trae Kanaku y El Tigre este año?

Tenemos unos cuantos viajes al extranjero. La primera mitad del año vamos a estar promocionando un EP que sale ahora en febrero o marzo. De siete canciones. Ya hemos soltado dos. Es como un proyecto paralelo que hemos hecho con Leonor Watling. Y trabajamos en un tercer disco de Kanaku, pero no sé si este año saldrá, aunque capaz se lance algún corte en la segunda mitad del año.



DATOS:

-Jammin será en los Domos Art de San Miguel, en la Costa Verde. Va desde las 8:30 p.m. Para asistir al concierto hay que participar vía la cuenta de Facebook del programa.



-Se transmitirá los miércoles de febrero y marzo por Movistar Música (15 y 715 HD), además se podrá disfrutar por streaming en vivo con el aplicativo Movistar Play.



-Para esta nueva temporada de verano, el Jammin anuncia la participación de artistas como La Nueva Invasión, Temple Sour, Gaia, Zen, Novalima, Inyectores, Contracorriente y Hermanos Cartagena, entre otras.