En el marco del Mes del Orgullo, se ha vuelto a estrenar Oh Father!, una obra teatral escrita por Daniel Fernández, que narra sobre la identidad sexual y cómo se reconcilia esa parte de la persona junto a la figura de los padres. Originalmente escrita durante la pandemia, la obra recibió buenas críticas, al nivel que fue galardonada con el tercer lugar del Concurso de Dramaturgia LGBTIQ+ del Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad – FIAED.

La historia trata sobre un dramaturgo gay (Carlos Casella), que, al año de la muerte de su padre; llega a recordar y reflexionar todos los momentos claves de su vida en las que dudaba sobre su sexualidad, y el gran remordimiento que siente al no poder haber sido más claro con su padre en referente a su identidad. Aunque padre e hijo se amaron, nunca llegaron a comprenderse por la falta de honestidad y comunicación. Ahora, al año de la muerte, el dramaturgo desea plasmar en una nueva obra todos los pensamientos y sensaciones que han florecido debido a los recientes acontecimientos.

Oh Father, escrita por Daniel Fernández e interpretada por Carlos Casella, estuvo inspirada por eventos basados en la vida real. Narra sobre el remordimiento, sobre las sombras que cuelgan incluso en las relaciones más cercanas y amorosas. Trata sobre la aceptación de la identidad sexual de uno mismo, pero de cómo eso no siempre llega a verse cara a cara con las primeros pilares que forman nuestras vidas: los padres. De cómo, gracias a los prejuicios de antaño, muchos padres nunca pudieron llegar a mostrar una versión vulnerable de su ser, ya que siempre cargaban consigo la imagen de la masculinidad utópica que debían seguir al pie de la letra. Eso conllevó a que la figura del padre en la obra nunca llegase a acercarse más profundamente a su hijo, o que lo criticara por presentarse como una figura más sensible y sencilla a comparar con otros hombres a su alrededor.

Es una obra completamente personal, en donde un solo actor, a modo de monólogo; narra toda la historia con todos los pensamientos y conflictos internos del personaje. Se aprovecha de vez en cuando del rompimiento de la cuarta pared; a veces interactuando con la audiencia, pero ello no llega a ser un elemento distrayente; ni logra a cortar el desarrollo de la trama ni la exploración del personaje. Más bien, Casella juego con la actitud insegura del personaje, mostrando que más que llega a interactuar a profundidad con la audiencia, lo que intenta el personaje hacer es intentar dar seguridad y afirmación a varios de sus pensamientos y reflexiones; que, debido a la naturaleza de las circunstancias, no llegaron a tener respuestas concretas. ¿Supo siempre su padre de su sexualidad, por ello era tan distante? ¿Era simplemente su forma de ser, sin homofobia más allá de lo esperado en la época? Tristemente, ni el personaje ni las audiencias tendremos una respuesta; llevando a que el personaje vuelva a tener más dudas en su vida; cuando ya hubiera preferido tener esa etapa de su vida cerrada.

En tiempos en los que la comunidad LGBTIQ todavía lucha para conseguir respeto y visibilidad en nuestra sociedad, y muchos llegan a ser abandonados por sus familias de la manera más ruin; es importante tener visible una historia en donde puede haber posibilidad de fortalecer el puente de conexión entre los hijos LGBTIQ y sus padres. La paciencia y el amor pueden llegar lejos.

La obra está siendo presentada en el Teatro de Lucía , ubicado en Calle Bellavista 512 en Miraflores.

La obra cuenta con el apoyo de UPC Cultural y la Embajada de Canadá. Es protagonizada por Carlos Casella, quien recibió el Premio "Mejor actor en unipersonal" del jurado de Oficio Crítico y fue nominado como "Mejor actor de artes escénicas" por los Premios Luces; dirigida por Daniel Fernández, autor y director de diversas obras de temática LGBTIQ+ en la escena local.

Se presentará desde el 30 de mayo al 28 de junio de 2023 , los martes y miércoles a las 8:30 p.m .

, los y a las . Las entradas están a la venta en Joinnus a 45 soles hasta el 30 de mayo (Precio regular: S/60) https://www.joinnus.com/events/theater/lima-oh-father-pride-2023-54086