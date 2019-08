Ocho equipos de improvisación teatral se enfrentarán en el Match Amateur 2019

Ocho equipos, seis fechas, una cancha y un kazoo se reúnen en el regreso del match organizado por la Asociación Cultural Diantres. El formato de competencia regresa como el Match Amateur 2019, que mezcla técnicas del teatro, la improvisación y del deporte.

Bajo la dirección general de Issa Ringgold y la animación de José Luis Luque, este espectáculo tendrá la participación de ocho equipos, procedentes de diferentes escuelas de improvisación teatral de Lima. Fecha a fecha, con sus himnos, coreografías e historias harán disfrutar al público y así podrán obtener los votos que necesitan para llegar a la

gran final.

Sin embargo, el camino no será fácil, pues el Match Amateur 2019 tendrá como árbitra principal a la actriz e improvisadora, Mariana Palau. Ella será la ley en la cancha y no tendrá piedad en amonestar a los jugadores que no cumplan las reglas.

Las escuelas que participaran son: Espacio Alterno, Asociación Cultural Diantres, Di Que Sí, Club de Teatro de Lima, La Azotea, La Sociedad de la Impro, Vértigo y La Reserva Impro.

DATOS:

-Match Amateur 2019 se presentará los sábados a las 10:45 p.m., del 14 de setiembre al 19 de octubre en el teatro Auditorio Miraflores.

-Las entradas están a la venta en Joinnus, Atrapalo y los días de función en laboletería del teatro